Victor und India über ihren Sieg bei Red Bull BC One in New York City

India: Ich fühle mich großartig, bin überwältigt und einfach nur happy.

Victor: Es fühlt sich wie ein Traum an, um ehrlich zu sein. Ich kann nicht glauben, dass ich wieder gewonnen habe. Als die letzte Stimme in die Höhe gehalten wurde und Victor drauf stand, dachte ich nur: 'Wow, ich habe es schon wieder geschafft'. Ich wollte mir selbst beweisen, dass ich es schaffen kann, vor allem bei diesem Event -- immerhin war ich schon das fünfte Mal dabei. 2018 fühlte ich mich das letzte Mal so richtig ready. Ich war körperlich bereit, aber mental nicht. Ich habe zu viel nachgedacht und kam nicht aus mir heraus. Dieses Mal habe ich dafür gesorgt, dass ich einfach Spaß habe. Ich hatte meine Frau und meine Freunde um mich und habe New York einfach so richtig genießen können. Natürlich war ich auch gestresst, aber ich sagte mir: 'Alles gut, Vic, es ist nur ein weiterer Wettbewerb, du schaffst das'.