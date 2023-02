Red Bull BC One bringt die Breaking-Action zurück nach Paris

Red Bull BC One Red Bull BC One ist der größte 1-gegen-1 B-Boy- und B-Girl-Wettbewerb der Welt. Jedes Jahr kämpfen Tausende von Tänzern um die Chance, beim World Final dabei zu sein.

Das legendäre Stade Roland-Garros dient in der Regel dazu, den besten Tennisspielern der Welt eine Bühne zu bieten. Kommenden Oktober werden wir dort aber keinen Tennisschläger zu sehen bekommen, wenn die Venue in Paris zur größten internationalen Breaking-Bühne der Welt umfunktioniert wird. Die berühmt-berüchtigsten B-Boys und B-Girls auf globalem Level treten dann in den Kampf um den heiß umkämpften Red Bull BC One Weltmeistertitel 2023!