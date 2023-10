Die besten Final-Battles der Red Bull BC One Cypher Season 2023

Während der gesamten Saison 2023 haben tausende B-Boys und B-Girls aus mehr als 30 Ländern in den Red Bull BC One Cyphers um einen der heiß begehrten Plätze bei der Red Bull BC One Last Chance Cypher gekämpft. Die besten Breaker:innen haben sich das Ticket verdient, indem sie ihre außergewöhnlichen Skills unter Beweis gestellt haben. Ihre Moves, ihre Ausdauer und ihr Style mussten "on point" sein, um sich gegen die starke Konkurrenz aus den jeweiligen Nationen durchzusetzen und um sowohl Jury als auch Fans zu begeistern.

Der Countdown für die 20. Ausgabe von Red Bull BC One hat längst begonnen und wir können es kaum erwarten, die Crème de la Crème der internationalen Breaking -Szene in Action zu erleben. Um das Warten erträglicher zu gestalten, haben wir hier die besten Final-Battles der Red Bull BC One Cyphers aus aller Welt zusammengestellt. Ready? Go!

01 B-Girl Agne vs. B-Girl Alessandrina

6 Min Red Bull BC One Cypher Italy 2023: B-Girl Final Agne gegen Alessandrina im Finale der Red Bull BC One Cypher Italien 2023.

Das aufstrebende italienische B-Girl Agne überzeugte im letzten Battle bei der Red Bull BC One Cypher Italy mit messerscharfer Fußarbeit und Power gegen ihre stürmische Gegnerin B-Girl Alessandrina. Agne bewies damit eindrucksvoll, warum sie als Italiens bestes B-Girl gehandelt wird und dass man sich im Battle-Modus besser nicht mit ihr anlegen sollte.

02 B-Boy Kid Colombia vs. B-Boy Cis

5 Min Red Bull BC One Cypher Holland 2023 – B-Boy Final Battle B-Boy Cis im letzten Battle der Red Bull BC One Cypher Holland 2023 gegen B-Boy Kid Colombia.

Kid Colombia eroberte regelrecht die Bühne und holte sich fast ein Jahrzehnt nach seinem Debüt im Jahr 2014 seinen zweiten nationalen Titel als Red Bull BC One Holland Cypher-Gewinner. Er ließ seine jahrelange Erfahrung spielen und lieferte sich einen spektakulären Schlagabtausch mit B-Boy Cis.

03 B-Girl Sayora vs. B-Girl Veronika Noodlee

5 Min Red Bull BC One Cypher Kazakhstan 2023 - Final Battle B-Girls Die B-Girls Rubina und Sayora treffen im Finale der Red Bull BC One Cypher Kazakhstan 2023 aufeinander.

B-Girl Sayora ist nicht neu auf der Weltbühne. Im Jahr 2018 schrieb sie Geschichte, als sie als erstes B-Girl aus Kasachstan im Red Bull BC One World Final stand. Seitdem sind ihr Selbstvertrauen und ihre Fähigkeiten gewachsen und in diesem Jahr holte sie sich den Titel in der Red Bull BC One Cypher Kazakhstan gegen B-Girl Veronika Noodlee. Viele Fans waren nach ihrer Performance sogar überzeugt, dass sie damit nicht nur die Cypher, sondern auch das World Final gewonnen hätte.

04 B-Girl Emma vs. B-Girl Momo

5 Min Red Bull BC One Cypher Canada 2023 – B-Girl Final B-Girl Emma im Finale der Red Bull BC One Cypher Canada 2023 gegen B-Girl Momo.

B-Girl Emma gewann bei ihrem Debüt bei den Olympischen Jugendspielen 2018 in Buenos Aires, Argentinien, eine Silbermedaille. Seitdem hat sie ihre Technik und ihren Flow verbessert -- und jede Menge Selbstvertrauen getankt, vor allem nach ihrem Einzug in das Red Bull BC One World Final 2022. Nach einem knallharten Kampf gegen B-Girl Momo im Finale der Red Bull BC One Cypher Canada wird sie einen weiteren Versuch wagen, über die Last Chance Cypher ins World Final einzuziehen.

05 B-Boy Ricky Rules vs. B-Boy Dani Chico

5 Min Red Bull BC One Cypher LATAM 2023 - B-Boy Final Ricky Rules und Dani Chico trafen im Finale der Red Bull BC One Cypher LATAM 2023 aufeinander.

Ricky Rules lieferte sich ein episches Duell mit B-Boy Dani Chico und präsentierte elektrisierende Moves und hemmungslose Power. Für Ricky Rules ist es bereits der zweite Red Bull BC One Cypher-Sieg.

06 B-Girl Zoely vs. B-Girl Swami

6 Min Red Bull BC One Cypher Mexico 2023: b-girl final Zoely battles Swami in the final of the Red Bull BC One Cypher Mexico 2023.

Nach vier Jahren Pause kehrte Red Bull BC One Cypher mit einem Paukenschlag nach Mexiko zurück. B-Girl Zoely bewies einmal mehr ihre unvergleichliche Geschmeidigkeit und Technik, obwohl sie eigentlich als Underdog galt. Und das nicht ohne Grund: Ihre Gegnerin war keine Geringere als die nationale Meisterin B-Girl Swami. Zoely wird damit bei der Red Bull BC One Last Chance Cypher in Paris antreten.

07 B-Boy Grazy vs. B-Boy Assasin Cris

5 Min Red Bull BC One Cypher Spain 2023 – B-Boy Final Grazy und Assasin Cris treffen im letzten Battle der Red Bull BC One Cypher Spain 2023 aufeinander.

Bei der Red Bull BC One Cypher Spanien gab es ein Duell zwischen Grazy und Assasin Cris, das in einem epischen Style-Showdown gipfelte. Der mehrfache nationale Champion Grazy gewann schließlich und wird erneut bei der Last Chance Cypher antreten.

08 B-Girl Stefani vs. B-Girl Shortbread

4 Min Red Bull BC One Cypher UK 2023: b-girl final Stefani battles Shortbread in the final of the Red Bull BC One Cypher UK 2023.

Mit Stefani und Shortbread trafen im Finale der Red Bull BC One Cypher UK zwei absolute Power-Frauen der britischen B-Girl-Szene aufeinander. Für das heiß begehrte Ticket nach Paris setzten beide alles auf eine Karte. Die Jury entschied sich schließlich für Stefani, die ihre Skills bei der Last Chance Cypher der ganzen Welt präsentieren wird.

09 B-Boy Bart vs. B-Boy Leony

3 Min Red Bull BC One Cypher Brazil 2023 - B-Boy Final Leony und Bart treffen im Finale der Red Bull BC One Cypher Brazil 2023 aufeinander.

Bei der Red Bull BC One Cypher in Brasilien kam es zu einem Klassiker. Leony, der Gewinner des ersten Red Bull BC One Last Chance Cypher, traf auf Bart, einen ehemaligen Red Bull BC One World Final-Teilnehmer. Leony gewann das Battle und seine Fans auf der ganzen Welt sind felsenfest davon überzeugt, dass er es erneut über die Last Chance Cypher ins World Final schaffen wird.

Schau später wieder vorbei, um noch mehr packende Battles im Rahmen der Red Bull BC One Cyphers 2023 zu erleben.