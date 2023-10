10 prägende Momente der Red Bull BC One-Geschichte

Mach dich bereit für ein elektrisierendes Erlebnis der Superlative: Das Red Bull BC One World Final steht in den Startlöchern, um uns erneut mit der Intensität der HipHop- und Breaking-Kultur voll und ganz anzustecken. Während sich die B-Boys und B-Girls aber darauf vorbereiten, Breaking in neue Höhen zu führen, werfen wir einen Blick auf zehn ikonische Momente des Events. Am Ende bleibt jedoch eine Frage übrig: Wer wird in diesem Jahr im Stade Roland-Garros Geschichte schreiben?

01 Das erste Red Bull BC One, das jemals ausgetragen wurde - 2004

Sprechen wir über den ersten großen Moment der BC-One-Geschichte, dann kommen wir am allerersten Red Bull BC One World Final nicht vorbei, das 2004 in Biel (Schweiz) stattfand.

Rapper und Beatboxer Rahzel war der erste Host am BC One-Mikrofon auf der kultigen Bühne, während die B-Boys Benny, Lamine, George, Tuff Kid und B-Girl Asia-One als erste Juroren fungierten, die die Gewinner der einzelnen Battles wählten.

DJ Supreme aus Großbritannien war daneben der erste DJ, der bei den BC One World Finals auflegte, und B-Boy Omar aus den USA wurde als erster Red Bull BC One-Champion überhaupt gekrönt.

"Es war ein surreales Gefühl", meinte B-Boy Omar damals. "Natürlich geht man nie mit der Einstellung in einen Wettkampf, dass man verlieren will. Aber ich war mit einem guten Freund, Ronnie, dort; wir kamen beide aus den USA, performten in unterschiedlichen Slots. Wir wussten, dass Breaking und HipHop eng mit unserer Heimat, den Vereinigten Staaten, verschränkt ist, womit wir auf dieser internationalen Bühne unbedingt gewinnen wollten. Wir sind gute Freund, also wäre jeder von uns glücklich gewesen, wenn der jeweils andere gewonnen hätte. Und siehe da, wir schafften es beide ins Finale, und am Ende setzte ich mich durch. In diesem Moment war ich naiv, weil ich nicht wusste, wie groß und international Red Bull BC One werden würde.

Warum sich Omar und Ronnie das Preisgeld geteilt haben, erfährst du in "Untold Stories of Red Bull BC One".

9 Min Untold Stories Hear the untold stories of previous Red Bull BC One winners and crew surrounding the event.

02 Der erste Breaker, der sich den Gürtel zweimal abholte - 2009

Lilou siegte beim Red Bull BC One World Final 2005. © Martha Cooper/Red Bull Content Pool

Da jedes Jahr die Top-Breaker aus der ganzen Welt zum Wettbewerb eingeladen werden, ist es definitiv nicht einfach, das Red Bull BC One World Final zu gewinnen, und nur vier B-Boys und ein B-Girl haben es in der Geschichte des Events tatsächlich zweimal gewonnen.

Der erste B-Boy, der das BC One World Final zweimal gewann, war BC One All-Star Lilou -- im Jahr 2005 in Berlin zum ersten Mal und vier Jahre später in New York City in den USA noch einmal.

Die B-Boys Hong 10, Menno, Victor und Kastet traten in Lilous Fußstapfen und gewannen mehrfach ein Red Bull BC One World Final.

Auf die Frage, wie er das geschafft hat, antwortet Lilou: "Man findet immer jemanden, der besser ist als man selbst, wenn es um Tricks geht. Aber in meinem Kopf, wenn wir über meine Strategie, meine Mentalität und meine Umsetzung sprechen, kann niemand besser sein als ich. So denke ich immer und mit dieser Haltung setze ich mich meistens durch."

03 Der erste Breaker, der den Titel in seinem Heimatland holte - 2013

Hong 10 gewinnt BC One 2013 in Seoul. © SonStar/Red Bull Content Pool

Hong 10 war der erste Breaker, der das Red Bull BC One in seinem Heimatland gewann, als es im Jahr 2013 in Südkorea ausgetragen wurde. Zugleich war das sein zweiter großer Triumph.

Nach Hong 10 gewannen auch Issei, Victor und Menno den Red Bull BC One-Titel in ihren Heimatländern. Issei siegte 2016 in Japan und Menno 2017 in den Niederlanden. Victor schließlich holte seinen zweiten Red Bull BC One-Sieg 2022 in New York City.

04 Das erste B-Girl, das eine Red Bull BC One Cypher für sich entschied - 2015

B-Girl Queen Mary aus Bulgarien. © Nika Kramer/Red Bull Content Pool

2015 holte sich B-Girl Queen Mary den Sieg in der bulgarischen Red Bull BC One Cypher und war damit das erste B-Girl, das in dieser Hinsicht triumphiert -- übrigens lange bevor die Kategorie "B-Girl" eingeführt wurde.

05 Der erste B-Boy, der die Last Chance Cypher für sich entschied - 2016

Leony hat die Last Chance Cypher in Nagoya gewonnen. © Romina Amato/Red Bull Content Pool

2016 führte Red Bull BC One die Last Chance Cypher ein, bei der jeder Cypher-Gewinner aus der ganzen Welt um einen freien Platz in der Top-16-Runde kämpfte.

B-Boy Leony aus Brasilien war der erste Gewinner der Last Chance Cypher im Jahr 2016. Im darauffolgenden Jahr gewann er sie erneut und wurde 2018 als Wildcard eingeladen.

"Ich erlebe viele schöne Momente beim Breaking, aber als ich die Last Chance Cypher in Japan gewonnen habe, war das der schönste Moment in meinem Leben", gab er damals zu Protokoll. "Dieser Moment hat mir die Tür zur ganzen Welt geöffnet", meint Leony voller Stolz.

06 Das erste B-Girl, das zum Red Bull BC One World Final eingeladen wurde - 2017

5 Min Achtelfinale: Kill vs Ayumi Die besten B-Boys und B-Girls im direkten Battle um einen Platz in der nächsten Runde.

Nachdem sie sich als eine der besten Breakerinnen der Welt etabliert hatte, wurde das japanische B-Girl Ayumi von der Body Carnival Crew 2017 als erstes B-Girl zu den BC One World Finals eingeladen.

Obwohl sie in der ersten Runde gegen B-Boy Kill aus Südkorea verlor, war es ein enger Kampf und sie zeigte allen, dass B-Girls auf die BC One-Bühne gehören.

07 Das erste Red Bull BC One World Final für B-Girls - 2018

Ami war die Siegerin des ersten Red Bull BC One B-Girl World Finals. © Dean Treml/Red Bull Content Pool

2018, nach 14 Jahren jährlicher Red Bull BC One-Events, wurde das erste Red Bull BC One World Finals für die B-Girls eingeführt.

B-Girl JK-47 aus Kanada war die erste Athletin, die sich für das World Final qualifizierte, indem sie die Cypher in Texas gewonnen hatte. B-Girl Ami, Teil der Red Bull BC One All Stars, holte sich als Erste den Titel, nachdem sie sich im letzten Battle gegen San Andrea durchgesetzt hatte.

Schau dir das Battle hier an:

6 Min San Andrea vs Ami – B-Girl Finale Die B-Girls Ami und San Andrea kämpfen im direkten Duell um den ersten Red Bull BC One B-Girl-Meisterschaftsgürtel.

"Als ich gewann, war ich so stolz, nicht nur mein Land, sondern auch mich selbst würdig vertreten zu haben", freute sich Ami. "Zu der Zeit habe ich mich nicht nur darauf konzentriert, den Gürtel zu gewinnen und Geschichte zu schreiben, sondern auch Spaß zu haben. Ich bin nicht nur Champion geworden, sondern habe die Zeit auf der Bühne auch genossen -- darüber freue ich mich ganz besonders."

08 Dreimaliger Titelträger - 2019

Jeder wusste, dass Menno sich voll und ganz darauf fokussierte, der einzige B-Boy zu werden, der den Red Bull BC One-Titel dreimal gewinnen würde, und 2019 gelang es ihm schlussendlich. BC-One Geschichte schrieb Menno in Indien, nachdem er bereits 2014 in Paris und 2017 in Amsterdam den Titel gewonnen hatte.

Wie fühlte sich das für Menno an? "Das indische Publikum ist verrückt. Wenn dein Tank leer ist, tanken sie dich mit ihrer Energie wieder auf. Man konnte sehen, dass die Zuschauer wirklich voll und ganz im Moment waren, und es war, als ob die Zeit stehen geblieben wäre, weil alle jubelten und super hyped waren."

Sieh dir unten das letzte Battle des Red Bull BC One in Indien an:

Oh nein! Dieses Video ist zur Zeit leider nicht verfügbar.

09 Die erste erfolgreiche Titelverteidigung - 2020

B-Girl Kastet ist eines der unaufhaltsamen Talente in diesem Game. Sie gewann den Gürtel beim Red Bull BC One World Final in Indien 2019 und war dann die erste Breakerin überhaupt, die den Titel verteidigte, als sie 2020 in Salzburg, Österreich, erneut gewann.

Nach ihrem Doppelsieg rät Kastet der neuen Generation von Breakern: "Vertraue auf dich selbst und versuche, mehr über dich als Person zu erfahren und das alles in deinen Tanz einzubringen. Je mehr du dich selbst kennst, desto mehr wird dein Tanzen wachsen."

Sieh dir unten das letzte Battle des Jahres an, in dem sie den Titel verteidigte:

5 Min Madmax vs Kastet – Finales Battle Die B-Girls Madmax und Kastet batteln sich um den Red Bull BC One Weltmeister-Titel 2020.

10 Der jüngste Red Bull BC One World Final Champion - 2022

India hat Geschichte geschrieben, als sie als jüngste Breakerin ein Red Bull BC One World Final gewann - und das mit nur 16 Jahren. Sie ist daneben auch das erste niederländische B-Girl, das Red Bull BC One Champion wurde.

"Ich bin das erste niederländische B-Girl, das im Red Bull BC One World Final angetreten ist, das ist wirklich verrückt", meinte India. "Ich habe auch noch nie an einer Red Bull BC One Cypher teilgenommen, weil dies das erste Jahr war, in dem ich überhaupt antreten durfte. Aber ich habe die Wild Card für das Weltfinale bekommen und hier zum ersten Mal zu gewinnen, ist einfach nur unglaublich."

India gewinnt das Red Bull BC One World Final 2022 in New York © Little Shao

Verfolge das Red Bull BC One 2023 World Final am 21. Oktober live auf Red Bull TV.