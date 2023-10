Red Bull BC One World Final 2023: Rückkehr der Champions: Ami und Hong 10

World Final Erlebe, wie die besten B-Boys und B-Girls der Welt um den Titel des Red Bull BC One World Champions 2023 kämpfen.

The battles are over! Das Rennen um die beiden Red Bull BC One 2023 World Final Champion Gürtel ist Geschichte. Vor 8.000 Besuchern im ikonischen Stade Roland Garros, der Heimat der Tennis-Stars bei den French Open, zelebrierten die 16 besten B-Girls und B-Boys aus der ganzen Welt Breaking von höchstem Niveau. Sie verwandelten das legendäre Tennis-Stadion zur pulsierenden Breaking-Arena: Es war ein beeindruckender Vorgeschmack auf das, was bei der Premiere bei den Olympischen Sommerspielen 2024 ebendort in Paris auf die Bühne gezaubert werden wird. Zu den umjubelten Siegern kürten sich nach spannenden vier Stunden und 30 fesselnden Battles B-Boy Hong 10 aus Südkorea und B-Girl Ami aus Japan. Die Heimstätte des Weltklasse-Tennis, das ikonische Stade Roland-Garros in Paris.

01 Zweiter Streich von B-Girl Ami aus Japan

Ami gewann ihr zweites Red Bull BC One World Final 2023 © Dean Treml / Red Bull Content Pool

Im B-Girl-Battle setzte sich die 24-jährige Ami gegen ihre Konkurrentinnen durch. In einem spannenden Fina gegen die Chinesin 671 zeigte Ami, dass sie ein komplettes B-Girl mit viel Kreativität und Charisma ist – präzise Fußarbeit und dynamische Power Moves inklusive. Dieser Sieg ist ihr zweiter Weltfinalsieg, nachdem sie bereits als erste B-Girl-Meisterin des Red Bull BC One World Final 2018 Geschichte geschrieben hat. Jetzt ist sie eines von nur zwei B-Girls, die den Red Bull BC One World Final-Titel zweimal gewinnen konnten. Das andere ist B-Girl Kastet .

Auf die Frage, wie sie sich nach ihrem zweiten Sieg fühlt, sagte sie: "Ich bin so glücklich, dass ich den Red Bull BC One Gürtel ein zweites Mal gewonnen habe. Aber noch mehr freue ich mich darüber, dass ich mich auf der Bühne ausdrücken und Spaß haben konnte. Dieses Mal habe ich versucht, mich nicht auf den Gürtel zu konzentrieren, weil ich wusste, dass die Top 16 und jeder Kampf hart sein würde. Also habe ich versucht, nicht ans Gewinnen zu denken, sondern die Bühne zu genießen und zu dem ursprünglichen Grund zurückzukehren, warum ich mit dem Breaking angefangen habe - um Spaß zu haben."

Jurorin Babyson aus Frankreich kommentierte das letzte Battle: "Für mich zeigt Ami, dass sie reif ist. Sie muss keine großen Moves machen, um zu zeigen, dass sie eine Geschichte zu ihrem Tanz und ihrem Geschmack hat. Sie lässt es einfach aussehen. Das Finale war knapp, und es war schwer für mich zu entscheiden, aber Ami war einfach erfahrener. 671 ist so gut und erstaunlich, aber sie ist noch jung."

02 Hong 10 mal 3

Der Routinier konnte die jungen Stars der Szene im Zaum halten. Der aus Südkorea stammende Hong 10 holte sich den Sieg im B-Boy-Battle – und das mit 38 Jahren. Mit seinen mitreißenden Moves setzte er sich gegen den kanadischen Tänzer Phil Wizard durch, der Hong 10 schon seit langem als Mentor auf seinem Weg sieht und gegen ihn in bereits unzähligen Battles antrat, um sich weiterzuentwickeln und immer besser zu werden. Dieser Triumph ist sein dritter Red Bull BC One-Titel, nachdem er bereits 2006 und 2013 gesiegt hatte. Der legendäre Hong 10 bewies, dass Können über das Alter hinausgeht, und verblüffte mit unzähligen Signature Moves und perfekter Kontrolle bei komplexen Freezes und Combos.

Mein Ziel war es, mit Phil Wizard in die Endrunde zu kommen, also war ich schon froh, als ich dort ankam. Hong 10

Mit dieser Top-Leistung sicherte sich B-Hong 10 seinen dritten Red Bull BC One World Final Champion-Gürtel – dies gelang davor mit B-Boys Menno erst einem B-Boy in der 20-jährigen Geschichte des größten Einzel-Breaking-Turnier der Welt. "Mein Ziel war es, mit Phil Wizard ins Finale zu kommen, also war ich schon froh, als ich es geschafft hatte. Ich habe schon viel mit Phil trainiert, er ist auf dem nächsten Level, aber man weiß nie, wer ein Battle gewinnt. Es ist nicht vorbei, bis es vorbei ist", erklärte Hong 10 nach seinem Sieg: "Ich glaube nicht, dass ich einen vierten Red Bull BC One World Final-Titel anstreben werde, das überlasse ich den jungen Wilden. Im Moment will ich mich darauf konzentrieren, mit der Community zu arbeiten, anstatt in Battles anzutreten."

Juror Flea Rock aus den USA sagte über den Auftritt von Hong 10: "Es war wirklich erstaunlich, ihn zu sehen. Er ist der Älteste da oben, und dass er gewonnen hat, zeigt dir, dass das Alter keine Rolle spielt. Hong 10 hat seinen eigenen Stil. Wenn du eine Silhouette von ihm siehst, weißt du, dass es Hong 10 ist. Wenn du ihm beim Break zuschaust, merkst du, wie viele Signature Movers er hat und wie viele verschiedene Konzepte er sich selbst ausgedacht hat. Alle haben das toll gemacht; es war hart, aber ich finde, dass Hong 10 es insgesamt verdient hat."

03 So lief das Red Bull BC One World Final 2023 in Paris

Das Red Bull BC One World Final 2023 begann mit einer beeindruckenden Auswahl an talentierten Breaker: 16 B-Boys und 16 B-Girls aus aller Welt schickten sich an, um den Champion Gürtel zu kämpfen. Sie traten auf der Bühne im legendäre Stade Roland Garros gegeneinander an und kämpften um einen begehrten Platz im Viertelfinale, während sie über 8.000 Zuschauer in ihren Bann zogen. Bei den B-Boys kamen Kastrito (Mexiko), Phil Wizard (Kanada), Hong 10 (Südkorea), Kid Karam (Großbritannien), Khalil (Frankreich), Mighty Jake (Venezuela), Dany Dann (Frankreich) und Issin (Japan) weiter. In der nächsten Begegnung forderte Phil Wizard aus Kanada den Japaner Issin heraus, während Dany Dann aus Frankreich gegen die koreanische Legende Hong 10 antrat. Der Höhepunkt war der elektrisierende Showdown zwischen dem erfahrenen Hong 10 und Phil Wizard aus Toronto, der ebenfalls koreanische Wurzeln hat.

Allef vertrat Brasilien unter den Top 16 © Thinh Souvannarath / Red Bull Content Pool

Bei den B-Girls standen im Viertelfinale Ami (Japan), India (Niederlande), Nicka (Litauen), Riko (Japan), 671 (China), Syssy (Frankreich), Yasmin (Japan) und Stefani (Großbritannien) im Mittelpunkt. Das Halbfinale war ebenso spannend: Die amtierende Siegerin von 2022, Indien, traf auf die Japanerin Ami, während 671 aus China gegen die Litauerin Nicka tanzte, was in einem packenden Finale zwischen Ami und 671 gipfelte.

04 Die Jury der Ikonen

Alle 16 B-Girls und B-Boys hatten ein Ziel: Die fünfköpfige, hochkarätige Jury mit ihren Moves zu überzeugen, sie eine Runde weiterzuschicken. Mit Argusaugen beobachteten B-Boy-Koryphäen wie Flea Rock, dem herausragenden B-Boy Kill, und dem lateinamerikanischen Hip-Hop-Vorreiter Dr. Hill, die französische Breaking-Ikone Babyson und das spanische Top-B-Girl Movie One die Battles und wählten danach ihre Favoriten. Die Moderatoren MyVerse und Amjad führten die Zuschauer durch das Tanzspektakel, und DJ One Up legte Beats auf, die die Breaker zu Höchstleistungen anspornten.

Firebird does the head-hollowback in the battle against 671 © Dean Treml

Mit Blick auf die Energie und das Können des Tages sagte Juror Babyson: "Das Niveau der Talente heute war einfach verrückt. Bei den B-Boys waren die stärksten Brecher deutlicher zu erkennen, während es bei den B-Girls sehr eng zuging. Um den Titel mit nach Hause zu nehmen, geht es nicht nur um die besten Power Moves, sondern auch darum, eine Geschichte zu erzählen, was oft von der Erfahrung kommt."

Willst du dich selbst davon überzeugen? Sieh dir unten die Aufzeichnung des Red Bull BC One 2023 World Final Paris an:

Red Bull BC One fährt 2024 nach Rio de Janeiro

The Red Bull BC One 2024 World Final was revealed with a showcase © Thinh Souvannarath/Red Bull Content Pool

Eingebettet in ein wunderschönes Showcase, das die verschiedenen Tanzstyles Brasiliens zeigte, wurde die kommende Location für das Red Bull BC One 2024 Weltfinale am 7. Dezember 2024 verlautbarte: Die Resie für die besten B-Girls und B-Boys der Welt geht in einem Jahr nach Rio de Janeiro, Brasilien. Die Tickets sind bereits jetzt im Vorverkauf erhältlich!