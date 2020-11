Kastet und Shigekix sind die Red Bull BC One World Champions 2020

Wow! Was waren das für intensive und atemberaubende Battles, die die B-Girls und B-Boys im Red Bull Hangar-7 in Salzburg am Samstagabend beim Red Bull BC One World Final 2020 auf die Bühne gezaubert haben. Breaking-Fans rund um den Erdball haben das prestigeträchtigste Breaking-Event der Welt gestreamt und live miterlebt, wie jeweils acht der besten B-Girls und B-Boys um den Titel gebattlet haben – und sich Kastet und Shigekix zu den neuen Breaking-Champs gebattlet haben.

Die einzigartige Location des Red Bull BC One World Final 2020 in Salzburg © Dean Treml

"The sky is not the limit" – der Red Bull Hangar-7 in Salzburg war eine würdige Location für die energiegeladenen Battles der 17. Auflage des Red Bull BC One World Final 2020. Trotz des turbulenten Jahres für alle Breaker mit wenigen Face-to-Face-Battles, waren sie perfekt vorbereitet auf ihre größte Challenge dieses Jahres.

Wer holt sich die Weltmeister-Gürtel? Ab dem ersten Battle in diesem beeindruckenden Ambiente, inmitten der legendären Flugzeugflotte der Red Bull Flying Bulls, war schnell klar: Das wird ein einzigartiges Event mit einem ganz besonderen Flair und einer extremen Leistungsdichte unter der B-Girls und B-Boys. Moderiert von MC Redchild und DJ Just-A-Kid an den Decks zeigten sie spektakuläre Moves und ihr herausragendes Können.

Die Titelgewinner: B-Girl Kastet und B-Boy Shigekix © Red Bull BC One

Unter den kritischen Blicken der Judges kämpfte die Crème de la Crème der Breaking-Szene in 1-gegen-1 Duellen um die Titel – und nach 14 Battles verkündeten die Juroren Omar, Movie One, AT, Ayumi und Lilou die neuen Champions.

B-Girl Kastet aus Russland konnte ihren Red Bull BC One World Final Titel verteidigen

Hat ihren Titel verteidigt: B-Girl Kastet aus Russland © Red Bull BC One

Eine Machtdemonstration von Titelverteidigerin Kastet ! Sie holte sich als erstes B-Girl den zweiten Titel beim Red Bull BC One World Final. Und zum ersten Mal in der langen Red Bull BC One World Final Geschichte konnte ein Breaker seinen Titel im Folgejahr verteidigen. Auf dem Weg zum Titel setzte sie sich gegen Mess aus den Niederlanden und Ayane aus Japan durch, um sich im großen Finale mit ihrem einzigartigen Style gegen Madmax aus Belgien in einem spannenden Duell ihren zweiten Red Bull BC One World Final Titel zu sichern.

Nach ihrem Final-Sieg verriet die Russin auch ihr Erfolgsgeheimnis: "Ich habe keine Angst vor dem Verlieren. Ich genieße den Moment, und will mich so gut ich es in diesem Augenblick kann präsentieren. Das ist mein Geheimnis."

Für die österreichische Starterin Sina war leider bereits im Viertelfinale Schluss – sie verlor ihr Battle gegen Jilou aus Deutschland.

B-Boy Shigekix ist der jüngste Red Bull BC One World Champion ever

B-Boy Shigekix ist der jüngste Red Bull BC One World Final Sieger ever! © Red Bull BC One

Da können wir nur unser Cappy ziehen: Der 18-jährige B-Boy Shigekix aus Japan hat der gesamten Breaking-Weltelite gezeigt, was es heißt, Energie auf die Bühne zu bringen. Von der ersten Runde gegen Kid Karam aus Großbritannien bis zum Finale gegen Alkolil aus Russland ging der jüngste Teilnehmer des diesjährigen Starterfeldes mit einer Selbstverständnis in die Battles, dass man schon nach seinen ersten Moves wusste: Shigekix ist heuer richtig heiß auf seinen Premieren-Titel beim Red Bull BC One World Final 2020 in Salzburg. Er war schon immer für seine Power bekannt, aber er hat in Sachen Musikalität und Flavour nochmals eine Schippe draufgelegt. Und genau diese Kombination machte ihn heute unschlagbar.

Im Finale trafen zwei Stile aufeinander, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Der junge Japaner mit seinen kraftvollen, schnellen aber zugleich flüssigen Bewegungen konnte dabei die Judges mehr überzeugen als Alkolil mit seiner kreativen Mischung aus Kraft, Beinarbeit und Tricks. Auch Juror Movie One war von der Leistung von Shigekix angetan: "Schon nach dem ersten Battle habe ich mir gedacht, dass er heute gewinnen wird. Er war so gut vorbereitet und er hatte so viel Selbstvertrauen. Man konnte es ihm richtig ansehen, dass ihn heute keiner aufhalten kann."

Eine der ersten Gratulantinnen nach seinem eindrucksvollen Final-Sieg gegen Alkolil war seine Schwester Ayane, die bei den B-Girls selbst erst im Halbfinale gegen die spätere Siegerin ausgeschieden war. "Ich bin gerade überglücklich", sagte Shigekix wenige Augenblicke nach seinem großen Triumph. "Ich habe hart für diesen Wettkampf gearbeitet um diesen Wettkampf zu gewinnen – nicht nur dieses Jahr. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass es wirklich wahr ist."

Lil Zoo , Red Bull BC One World Champion 2018 und Österreichs Hoffnung auf„Ich habe mich eigentlich sehr gut gefühlt und war im Flow mit der Musik aber dann bin ich zwei Mal ausgerutscht und konnte nicht das zeigen was ich wollte. So etwas kann passieren. Alkolil hat mich heute verdient besiegt.” Trotz der großen Enttäuschung nach der Niederlage richtet Lil Zoo seinen Blick gleich wieder in die Zukunft. "Ich weiß, dass ich nächstes Jahr zurückkommen werde."

Das Red Bull BC One World Final 2020 zum Nachschauen

Die erste Titelverteidigerin, der jüngste Sieger ever – 2020 war ein Red Bull BC One World Final für die Geschichtsbücher. Außerdem war es das erste Mal, dass keine Zuschauer beim Finale dabei sein konnten. Jedoch waren die Freunde und Familien der B-Girls und B-Boys per Liveschaltung mit dabei – via LED-Screens direkt an der Bühne konnten sie ihre Breaking-Stars in Echtzeit anfeuern. Außerdem wurde der Livestream in insgesamt sieben unterschiedlichen Sprachen kommentiert – von Deutsch, Englisch und Französisch über Russisch und Polnisch bis hin zu Japanisch und brasilianisches Portugiesisch.

Solltet ihr dieses einzigartige Event verpasst haben, habt ihr die Gelegenheit, hier die spannenden Battles nachzuschauen.

Red Bull BC One World Final

Red Bull BC One World Final 2020 – Salzburg sagt Servus! Was waren das für geniale Battles ... das macht Lust auf mehr, darum freuen wir uns jetzt schon wieder auf die nächste Ausgabe 2021!