Red Bull BC One World Final 2022: Zurück an den Geburtsort des Breaking

Im November 2022 werden die besten Breaker der Welt beim Red Bull BC One World Final in New York City antreten, dem Geburtsort von Breaking und HipHop. Nach mehr als 60 Qualifier-Events, die in über 30 Ländern ausgetragen werden, treffen die 16 besten B-Boys und die 16 besten B-Girls auf der internationalen Bühne aufeinander, um ein Battle der Superlative auszufechten.

Eines ist jetzt schon klar: Es gibt keinen besseren Ort als New York City, um das Finale abzuhandeln. In den frühen 1970er-Jahren entstand Breaking ebendort als eines von vier grundlegenden Elementen des HipHops, einer Subkultur, die sich

Logistx und Victor hoffe darauf, in New York anzutreten.

Ein Moment kristallisiert sich in der Geschichte des Breaking ganz besonders heraus: Es ist das Jahr 1973, in der 1520 Sedgwick Avenue. Im Inneren des Aufnahmeraums eines Appartement-Gebäudes in der Bronx performte DJ Kool Herc eine "Back-To-School"-Party und erfand dabei die sogenannte "Merry-Go-Round"-Tehnik, indem er zwei identische Aufnahmen simultan abspielte. Herc baute die Breakbeats von Songs wie "Apache" der Incredible Bongo Band weiter aus, um den B-Boys und den B-Girls mehr Raum für Windmills und Headspins zu geben. HipHop und Breaking waren danach nicht mehr dasselbe.

