Red Bull – BORA – hansgrohe: Die Jagd nach dem Mythos der Tour de France

Das achtköpfige Line Up des deutschen Teams wurde im Rahmen des Launch Events in Salzburg vor dem Grand Départ am Samstag in Florenz (Italien) vorgestellt. "Alles ist neu, nicht nur das Trikot oder das Bike. Auch die Trinkbeutel und Flaschen für die Jungs - alles musste neu gebrandet werden", sagte Denk und betonte, dass die neue Ausrüstung und das Fahrrad ein Symbol für eine aufregende Journey sind.