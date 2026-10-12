Red Bull Bridge Bars: Thomas van Tonder wagt die Weltpremiere

Stell dir vor, du hängst unter Afrikas höchster Brücke, mehr als 200 m über dem Wasser – und versuchst, sie zu überqueren – eine Kletterleiste nach der anderen. Das ist die Herausforderung, der sich der südafrikanische OCR-Weltmeister Thomas van Tonder stellen wird. Er wird versuchen, einen rund 280 m langen, hängenden Parcours unter der Bloukrans-Brücke in Tsitsikamma, Südafrika, zu überwinden.

01 Worin besteht die Challenge?

van Tonder versucht, die Bloukrans-Brücke über Klettergerüste zu überqueren © Red Bull Content Pool

Im Oktober 2026 wird van Tonder versuchen, als erster Mensch mehr als 600 unter der Bloukrans-Brücke aufgehängte Kletterstangen zu überqueren, die sich etwa 216 m über dem Bloukrans-Fluss im südafrikanischen Ostkap befindet. Der Versuch wird live gestreamt.

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Das ist kein einfacher, geradliniger Kletterparcours. Vielmehr folgt er dem Bogen der Brücke, was bedeutet, dass er sich Hand über Hand den Aufstieg hinauf, über den flachen Scheitelpunkt hinweg und auf der anderen Seite wieder hinunterarbeiten muss. Das erfordert von van Tonder, seinen Griff ständig anzupassen, was seine Kraft, Ausdauer und Körperbeherrschung auf die Probe stellt. Jeder Abschnitt fordert eine andere Art von Kraft: Zugkraft beim Hochklettern, reine Ausdauer in der Mitte und kontrollierter, muskelzerreißender Widerstand beim Abstieg – was bedeutet, dass er sich nicht auf einen Rhythmus festlegen kann. Mehr als nur Kraft und Stabilität im Oberkörper erfordert diese Aufgabe Rumpfkontrolle, körperliche Koordination und scharfen mentalen Fokus.

02 Warum macht er das?

Van Tonder verschafft sich einen Überblick über die Challenge. © Red Bull Content Pool

Van Tonder liebt Herausforderungen. Die Seilüberquerung zwischen den Soweto Towers in Johannesburg, für die er einen Guinness-Weltrekord aufstellte, ist nur ein Beispiel für eine Challenge, die er sich selbst gestellt hat, um Körper und Geist an ihre Grenzen zu bringen. Für das Klettergerüst-Projekt an der Bloukrans-Brücke hat er sich bewusst für die schwierigere Route entschieden. Eine gerade Linie über die Brückenoberkante wäre einfacher gewesen, aber über den Bogen hinaufzuklettern und dessen gesamte Kurve zu folgen, ist eine weitaus größere Herausforderung. „Das wird mich bis an meine Grenzen bringen“, meint er. „Ich weiß nicht, ob ich das schaffe.“

Das Training war hart und hat seinen Tribut gefordert. „Es erfordert viel mehr Kraft und Ausdauer, als ich gedacht habe“, gibt er zu. „Ich habe mir dabei Verletzungen zugezogen. Ich habe immer noch eine Sehnenentzündung im Ellbogen und meine Schultern tun weh.“

Neben der Leidenschaft, seine eigenen Fähigkeiten herauszufordern, war auch die Tatsache, Vater geworden zu sein, eine Motivation. „Die Menschen, die zu dir aufschauen, lernen viel mehr aus dem, was du tust, als aus dem, was du sagst“, hält er fest. „Der beste Weg, das zu vermitteln, ist, selbst etwas wirklich Schwieriges in Angriff zu nehmen, es herauszufinden und dafür zu trainieren, denn der Wert liegt in diesem Prozess.“

03 Wie wurde der Parcours entworfen und gebaut?

Die Seilkonstruktion hinterlässt keine Spuren an der Brücke... © Craig Kolesky / Red Bull Content Pool

Die Planung dauerte mehrere Jahre. Bei der Konstruktion, die von Vertical Safety Systems (VSS) mit Sitz in Kapstadt durchgeführt wurde, mussten zwei wesentliche Aspekte berücksichtigt werden: van Tonders Sicherheit und die Unversehrtheit der Brücke.

Nichts durfte die Brücke selbst berühren. Das Team durfte keine Löcher bohren oder irgendetwas an der Brückenkonstruktion verschrauben. Nichts durfte dauerhaft sein – die Brücke sollte so zurückgelassen werden, wie sie vorgefunden wurde – ohne Spuren und ohne Rückstände. Daher musste ein Fachwerk an der Brückenkonstruktion montiert werden.

Es gibt zwei Sicherheitsvorrichtungen: ein an der Fachwerkkonstruktion befestigtes Schienensystem und eine separate Leine, die direkt zu van Tonder verläuft und nicht mit der Fachwerkkonstruktion verbunden ist. Richard Lievaart, Leiter der Rigging-Abteilung und Sicherheitsdirektor bei VSS, analysiert: „Sollte eines dieser Systeme jemals versagen, ist das andere immer noch da.“

Im Vorfeld der Herausforderung entwarf und testete ein Team aus Riggern und Sicherheitsingenieuren die Strecke. Sie bauten eine verkleinerte Version und überprüften sie bei van Tonder zu Hause, bevor sie sie an der Brücke installierten.

04 Wann findet „Red Bull Bridge Bars“ statt und wie kann ich die Challenge verfolgen?

„Red Bull Bridge Bars“ findet im Oktober 2026 statt. Du kannst live auf Red Bull TV und YouTube dabei sein. Details zu Datum und Uhrzeit sowie Links zum Mitverfolgen folgen in Kürze.

05 Wer ist Thomas van Tonder?

Thomas van Tonder ist OCR-Weltmeister und Guinness-Weltrekordhalter © Red Bull Content Pool

Thomas van Tonder gilt weltweit als einer der dominierendsten Wettkämpfer im Bereich Functional Fitness und Hindernissport und ist OCR-Weltmeister sowie Guinness-Weltrekordhalter.

Er hat mehr als 20 Siege beim „Warrior Race Black Ops Elite“ errungen und gewann 2016 sowie 2018 die südafrikanische OCR-Meisterschaft. 2019 holte er den Titel im 100-Meter-Sprint bei den OCR-Weltmeisterschaften (OCRWC). Im November 2020 stellte er einen Weltrekord im schnellsten 50-Meter-Seilklettern auf, indem er die 90 Meter hohen Soweto Towers in Südafrika erklomm und die 50-Meter-Marke in 3 Minuten und 19,68 Sekunden erreichte. Er gewann eine Bronzemedaille bei den OCRWC 2024 in Kalifornien und verteidigte seinen Titel erfolgreich beim Red Bull Rancher Strong-Wettbewerb in Texas in den Jahren 2025 und 2026.

Red Bull Bridge Bars in Zahlen Anzahl der Klettergerüste 600 Länge des Kletterparcours 280 m

Bleibt dran für weitere Infos zum Live-Stream-Link für den Versuch.