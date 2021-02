Valorant Fan und Student? Mach dich bereit für das Red Bull Campus Clutch

ist das erste globale Esport Turnier speziell für Studenten - aus aller Welt. Teams aus mehr als 50 Ländern werden gegeneinander antreten. Zuerst geht es in regionalen Qualifikationsrunden zur Sache, aus denen das jeweils erfolgreichste Team weiter zu den globalen Finalrunden im Juni 2021 aufsteigt. Am Ende wird ein Team als das weltbeste Valorant College-Team gekrönt.

Der Esport erfreut sich seit einiger Zeit im Hochschul-Sektor an zunehmender Beliebtheit, doch meist fehlt den Spielenden der Zugang zu internationalen Wettbewerben. Das Red Bull Campus Clutch will dies ändern und bietet selbst-organisierten Studententeams aus aller Welt die Möglichkeit, sich miteinander zu messen - und zwar in Riot Games’ revolutionärem Taktik-Shooter.