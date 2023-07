VALORANT Studenten aufgepasst: Red Bull Campus Clutch ist zurück

ist in vollem Gange. In der dritten Saison des offenen VALORANT-Turniers für Universitätsstudenten treten die Spieler wieder in fünfköpfigen Mannschaften an. Die Gegner aus der eigenen Region und - womöglich - aus der ganzen Welt streben alle nach dem globalen Ruhm. Hier sind sechs Gründe, warum das Turnier so spannend ist.

Am 17. Juli öffnet das Anmeldefenster für die lokalen Qualifikationswettbewerbe, die je nach Land oder Region angesetzt sind. Jedes fünfköpfige Team wird versuchen durch die lokalen Qualifikationswettbewerbe zu kommen und am nationalen Finale teilnehmen. Dort warten die besten Studententeams des Landes auf einander. Das Team, das das nationale Finale der Red Bull Campus Clutch für sich entscheidet, darf sein Land beim Weltfinale vertreten.

Bis Anfang November wird das globale Feld eingegrenzt und die besten studentischen VALORANT-Teams auf der ganzen Welt stehen fest. Jedes Team erhält eine Einladung zum Red Bull Campus Clutch World Final, einem LAN-Turnier, bei dem entschieden wird, wer in dieser Saison den Titel holt. Für viele der Teams wird dieses Saisonfinale eine einmalige Gelegenheit sein, live in einem professionellen Umfeld zu spielen. Dem Siegerteam winkt Ruhm und ein Preisgeld von 20.000 Euro.

