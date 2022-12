TEAM USA GEWINNT DAS WELTFINALE DES RED BULL CAMPUS CLUTCH

Insgesamt traten über 30.000 Studenten aus 6.000 Teams aus der ganzen Welt gegeneinander an, um sich die Krone für 2022 zu sichern. Diese Teams wurden auf fast 50 nationale Champions reduziert, die vier Tage lang in Brasilien um die Krone kämpften.

Um die USA zu vertreten, musste das Northwood-Team - bestehend aus Braden "dip" Dippel (Missouri), Ali "Ali" Salahedin (New Jersey), Hunter "furbsa" Mcmillan (North Carolina), Benjamin "ripbenjii" Park (Virginia) und Michael "Dark3st" Herrera (Texas) - die anderen 499 angetretenen US-Teams übertrumpfen. Dieser Wettbewerb stärkte das gegenseitige Vertrauen, das die Teamkollegen zueinander hatten, was ihrer Meinung nach der Schlüssel zu ihrem Erfolg war.

