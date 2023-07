Alles, was du über Red Bull Campus Clutch wissen musst

Drei herausragende Partner unterstützen Red Bull Campus Clutch in dieser Saison und helfen dabei, den Teilnehmenden die neueste und beste Hardware zur Verfügung zu stellen: Intel NUC, AGON by AOC und Backforce kehren alle zum Turnier 2023 zurück. Als PC-Partner wird Intel NUC -- bekannt für seine leistungsstarken Gaming-Rigs -- die Teilnehmer mit erstklassigen Gaming-PCs versorgen. Der offizielle Monitor-Partner AGON by AOC wird erneut leistungsstarke Gaming-Monitore für das Event bereitstellen. Und Backforce, das zum zweiten Mal als Partner für Gaming-Stühle am Start ist, wird ergonomische Stühle zur Verfügung stellen, die die Leistung steigern und dabei helfen, auch bei langen, wettbewerbsintensiven Sessions auf hohem Niveau zu spielen.