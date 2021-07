Valorant: Das sind die Teams im Red Bull Campus Clutch World Final

Das Red Bull Campus Clutch Finale findet am 17. und 18. Juli in Madrid statt. Am Samstag werden die Finalisten in zwei Gruppen unterteilt, wo im K.-o.-System die Halbfinalisten ermittelt werden. Am Sonntag geht das Halb-Finale und Finale über die Bühne. Der ultimative Champion, besser gesagt das erfolgreichste Team, wird am Schluss mit € 20 000 und der exklusiven Chance - am Valorant Masters teilzunehmen - geehrt.