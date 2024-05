Red Bull Can You Make It?: Drew Binsky teilt seine Reisetipps

Drew Binsky ist durch seinen Besuch in allen 197 Ländern zu einem absoluten Reiseexperten geworden. Mit seiner Leidenschaft, anderen dabei zu helfen, noch mehr aus ihren Trips herauszuholen, teilt er seine Erfahrungen in Videos (bisher über sieben Milliarden Aufrufe im Internet) und in Kursen, Vorträgen und sogar einem Buch. Und wenn die Teams von Red Bull Can You Make It? am 28. Mai 2024 die Ziellinie in Berlin überqueren, wird er dabei sein, um sie zu begrüßen.

Bis dahin werden die fast 300 Teams sieben Tage lang von einem der fünf Startpunkte - Amsterdam, Barcelona, Budapest, Kopenhagen oder Mailand - quer durch Europa gereist sein und Dosen Red Bull gegen alles, was sie brauchen, eingetauscht haben. Binsky hat Tipps und Einblicke zu all diesen Städten; unter anderem auch zu Berlin.

Amsterdam, die Niederlande

"Ich finde, dass die Niederländer zu den freundlichsten und aufgeschlossensten Menschen in Europa gehören. Es ist sehr einfach, auf sie zuzugehen", meint Binsky. "Wenn du ein bisschen Englisch sprichst, kommst du mit 99 Prozent der Menschen in Amsterdam aus."

Er fährt fort: "Wenn du aus dem Hauptbahnhof herausgehst, bist du mitten in Amsterdam und kannst dich dort gut mit Leuten unterhalten. Verschiedene Parks sind sehr beliebt, wie der Vondelpark, mein Lieblingspark in ganz Europa. Er ist der entspannteste Ort überhaupt."

Barcelona, Spanien

"Barcelona ist cool. Es liegt am Wasser, hat ein tolles Nachtleben und viele freundliche Menschen", beginnt Binsky. "Wenn du einen Ort in der Stadt besuchen willst, würde ich dir zur Kirche Sagrada Família oder zum Park Güell, einem coolen Park mit abstrakter Kunst, raten. Beide wurden von dem Künstler Antoni Gaudí geschaffen. Die Strände sind schön, und das Gotische Viertel ist ein wahrer Hingucker. Dort gibt es viele der besten Cafés und Restaurants und der Park Güell ist gleich nebenan."

Zur Verwendung von Englisch als relativ universelle Sprache meint Binsky: "Wenn du dich in einigen der wichtigsten Gegenden aufhältst, wirst du Leute finden, die Englisch sprechen. Versuche aber, vorher ein paar wichtige Wörter auf Spanisch zu lernen. Spanisch gehört zu den fünf wichtigsten Sprachen weltweit, die man lernen sollte, und schon allein deshalb solltest du dir zumindest ein paar Vokabeln aneignen."

Binsky hat jedes Land der Welt besucht. © Drew Binsky

Budapest, Ungarn

"Ich war schon viele Male in Budapest - eine großartige Stadt mit einer sehr warmen, einladenden Atmosphäre", sagt Binsky. "Sie ist einfach wunderschön. Das Parlamentsgebäude ist meiner Meinung nach das beeindruckendste Gebäude in Europa, und die Stadt ist eine Wanderstadt. Ich verlaufe mich am liebsten in den Seitenstraßen."

"Es gibt viel zu tun, und die meiste Action findet im jüdischen Viertel statt. Hier spielt sich richtiges Leben ab", fährt er fort. "Dort wird viel mehr Englisch gesprochen als in Barcelona, denn dieser Teil Budapests ist etwas internationaler - viele Reisende und Auswanderer und sogar die Einheimischen selbst sprechen meiner Erfahrung nach ziemlich gut Englisch."

Kopenhagen, Dänemark

"Kopenhagen gleicht Amsterdam in vielen Punkten; beide Städte überzeugen mit einer ausgeprägten Fahrradkultur. Wenn du die Möglichkeit hast, in Kopenhagen auf ein Fahrrad zu steigen, nutze sie. Weil das Wetter in Skandinavien normalerweise so schlecht ist, scheinen die Leute bei schönem Wetter - und ich gehe davon aus, dass es schön sein wird, wenn Red Bull Can You Make It? Ende Mai stattfindet - die freie Natur zu schätzen; draußen ist dann viel los", erzählt er und verweist auf Sehenswürdigkeiten wie die Statue der Kleinen Meerjungfrau, den Runden Turm aus dem 17. Jahrhundert und den malerischen Stadtteil Nyhavn.

"Ich mag die skandinavische Kultur sehr; ich finde, man kann sich leicht anpassen und mit den Leuten gut auskommen. Englisch wird überall gesprochen. Es fühlt sich fast so an, als ob die Leute Englisch als Muttersprache hätten - so gut sind sie", sagt er.

Mailand, Italien

"Mailand fühlt sich ein bisschen anders an als andere italienische Städte. Ich bin mir nicht sicher, warum, vielleicht weil es eine Welthauptstadt der Mode ist", überlegt Binsky. "Der Duomo di Milano [Dom] ist ein wirklich cooles Gebäude. Dort befindet sich auch das Haupttheater [La Scala], und es gibt Plätze und Einkaufsviertel in der Nähe, also ist das für mich das beste Laufviertel und das Highlight von Mailand."

Viele Red Bull Can You Make It?-Teilnehmer:innen ziehen von Zeit zu Zeit eine Art Kostüm an, und Binsky meint weiter: "In Mailand achten die Leute sehr auf die Mode. Man sieht wirklich viele verrückte Outfits, die man noch nie gesehen hat, interessante Schuhe und solche Sachen. Wenn du dich also körperlich abheben kannst, egal wie, werden die Leute das schätzen und respektieren und dir Aufmerksamkeit schenken."

Binsky empfiehlt die Gegend um den Duomo als Mailänder Highlight. © Drew Binsky

Berlin, Deutschland

Da Berlin der Zielort von Red Bull Can You Make It? ist, haben die Teammitglieder dort endlich Zeit, sich zu entspannen, und sie bekommen auch ihr Bargeld, ihre Kreditkarten und ihre Handys zurück.

"Als Erstes sollten sie mir im Ziel Hallo sagen. Sie können mir alle Fragen stellen, die sie wollen - ich freue mich, über jedes Land zu sprechen und bin gerne bereit, mit ihnen in Kontakt zu treten", sagt Binsky. "Ich bin so froh, dass Berlin der Endpunkt ist. Eine der coolsten Dinge, die man dort machen kann, ist, den Teil der Berliner Mauer zu besuchen, der von lokalen Künstlern mit Graffiti verziert wurde. Wenn du die Mauer entlanggehst, kannst du all die verschiedenen Wandmalereien und Bilder sehen."

Er fügt hinzu: "Berlin hat eine jüngere Bevölkerung. Es ist einfacher, mit Menschen in Kontakt zu treten, und Englisch ist sehr weit verbreitet. Die Einheimischen in Berlin würden sich gerne mit dir zusammensetzen und hören, was du in den letzten sieben Tagen erlebt hast. Es ist ein wirklich cooler Ort dafür."

Wie du auf Menschen zugehst, egal wo du hingehst

Da die Teilnehmer:innen von Red Bull Can You Make It? alles, was sie brauchen, im Tauschhandel erwerben, müssen sie häufig auf Fremde zugehen. Binsky hat einen Tipp, der sich für ihn auf der ganzen Welt bewährt hat:

"Geh nicht einfach auf jemanden zu und klopf ihm auf den Rücken. Versuche wirklich, sie zu spüren, indem du den Lächeltrick anwendest", rät er. "Stelle Augenkontakt her und lächle. Wenn sie zurücklächeln und vielleicht nicken, ist es viel einfacher, sie anzusprechen. Das ist der beste Tipp!"

