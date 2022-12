Alle Infos zum BMX-Flatland-Event Red Bull Circle of Balance

Das einzigartige BMX-Flatland-Event Red Bull Circle of Balance feiert seinen halbrunden Geburtstag und kehrt nach 2002, 2004, 2007 und 2012 endlich wieder zurück. Zum ersten Mal wird der Superbowl des Flatland-BMX in den USA ausgetragen, genauer gesagt in der Jazz-City New Orleans.

Flatland ist eine moderne BMX-Disziplin, die am besten als Tanz mit einem BMX beschrieben werden kann. Ausgeführt werden die eindrucksvollen Kunststücke auf einer ebenen Fläche ohne Rampen, Rails oder andere Obstacles. Red Bull Circle of Balance ist das perfekte Event für diese progressive BMX-Disziplin, bei der nur die Crème de la Crème eingeladen wird.

Die Wettkämpfe werden in einem Battle-Format ausgetragen, bei dem die Athleten im Einzel gegeneinander antreten und alles geben, um in die nächste Runde zu kommen. Um das Ganze noch spannender zu gestalten, treten die Athleten auf einer kreisförmigen Bühne auf, umgeben von Zuschauern.

Die kreisrunde Bühne von Red Bull Circle of Balance © Rutger Pauw/Red Bull Content Pool Respekt und Kameradschaft stehen bei Circle of Balance ganz oben © Jason Halayko/Red Bull Content Pool

01 Wann und wo findet Red Bull Circle of Balance 2022 statt?

Circle of Balance findet am 17. Dezember 2022 im Mardis Gras World in New Orleans statt. The Big Easy ist die perfekte Austragungsstätte für dieses Event, denn New Orleans ist bekannt für ihre Kultur und Kreativität.

Wer zum Zeitpunkt des Events zufällig gerade in den USA ist, kann hier Tickets für das Event kaufen [je nach Verfügbarkeit]. Für alle, die es nicht nach New Orleans schaffen, wird das Event am 18. Dezember ab 13:55 Uhr auf Red Bull TV gestreamt, so dass BMX-Fans auf der ganzen Welt die Action mitverfolgen können.

02 Wer wird beim Wettbewerb am Start stehen?

Insgesamt werden 16 der weltbesten Flatlander in New Orleans am Start stehen. Die Liste der Athleten ist der perfekte Mix aus BMX-Stars, Veteranen und neuen aufstrebenden Talenten:

Terry Adams (USA)

Poosa-Art Pakphum (THA)

Matthias Dandois (FRA)

Alex Jumelin (FRA)

Matt Wilhelm (USA)

Kio Hayakawa (JPN)

Bruno Morotti Bacchiegga (BRA)

Jean William Prevost (CAN)

Viki Gomez ( ESP)

Yu Katagiri (JPN)

Yu Shoji (JPN)

Omari Cato (USA)

Varo Hernandez (ESP)

Sietse van Berkel (NED)

Moto Sasaki (JPN)

Lee Musselwhite (ENG)

Terry Adams und Viki Gomez bei Circle of Balance 2007 © Kay Clauberg/Red Bull Content Pool

Gomez, Adams, Prevost und Jumelin zählen zwar bereits zu den alten Eisen im Flatland-Universum, aber ihr Feuer lodert nach wie vor wie am ersten Tag. Für Adams ist die anstehende Ausgabe von Circle of Balance aufgrund der Location eine Herzensangelegenheit. Adams ist in Louisiana geboren und er lebt nur eine Stunde vom Stadtzentrum entfernt. Gomez ist so etwas wie der King of Circle of Balance und hat das Event 2002, 2007 und 2012 gewonnen. Wird es ihm gelingen, den dritten Sieg in Folge zu feiern?

Neben diesen Legenden gibt es eine Gruppe von Athleten, die Flatland in Sachen Innovation auf die nächste Stufe gehoben haben. Der Franzose Dandois hat wahrscheinlich mehr als jeder andere Fahrer dazu beigetragen, das Profil von Flatland seit 2012 zu prägen und er ist das globale Aushängeschild des Sports, während Poosa-Art gezeigt hat, dass Flatland nicht nur in Japan, sondern in ganz Asien immer wichtiger wird. Musselwhite und van Berkel sind zwei weitere Rider, die man im Auge behalten sollte.

Matthias Dandois ist hungrig auf den Sieg © Jason Halayko/Red Bull Content Pool Kio Hayakawa – der Youngster © Jason Halayko/Red Bull Content Pool

Zu besten Youngsters zählen vor allem die Japaner Shoji, Katagari und Hayakawa. Die jungen Ausnahmetalente werden den erfahrenen Veteranen ordentlich Feuer unterm Hinterm machen und alles geben, um den Bunny Hop nach ganz oben zu schaffen.

03 Wie ist das Format?

Was Red Bull Circle of Balance im Vergleich zu anderen BMX-Flatland-Events so einzigartig macht, ist das Format, das sich von allen anderen Wettbewerben unterscheidet. Genau wie beim Breaking-Event Red Bull BC One treten die Athleten in Head-to-Head-Battles gegeneinander an, wobei die Judges entscheiden, welcher Athlet gewinnt und im Wettbewerb weiterkommt.

Ready to battle © Rutger Pauw/Red Bull Content Pool

Bei der fünften Auflage von Circle of Balance wird so lange gebattled, bis ein endgültiger Sieger feststeht. In der ersten Runde gibt es 8 Battles, in der zweiten Runde vier, in der dritten Runde zwei, und schließlich werden die letzten beiden Athleten im Grande Finale um den Gesamtsieg kämpfen.

In den Battles haben die Athleten jeweils zwei Versuche. Im ersten Durchgang haben die Athleten eine Minute Zeit, ihre Kunststücke auf dem BMX zu präsentieren. Die Judges müssen dann entscheiden, welcher Athlet vorne liegt, was über die zugewiesene Farbe des jeweiligen Athleten angezeigt wird. Beide Athleten haben dann einen zweiten Durchgang von einer Minute und 30 Sekunden, um ihren Score noch zu verbessern.

04 Wie funktioniert das Scoring bei Circle of Balance?

Eine Jury, bestehend aus sechs ehemaligen Profi-Flatlandridern, bewertet die Athleten nach Originalität, Schwierigkeit, Konstanz, Ausführung und Style. Am Ende jedes Head-to-Head-Battles bespricht sich die Jury und ermittelt dann den Gewinner, indem sie Karten mit der zugewiesenen Farbe und der Punktzahl des Siegers hochhält.

Die Jugdes der diesjährigen Circle of Balance-Ausgabe sind: Frank Lukas (Deutschland), Chad Degroot (USA), Mike Steingräber (Deutschland), Travis Collier (Kanada), Kotaro Tanaka (Japan) and Alexis Desolneux (Frankreich).

Die Judges entscheiden über Sieg und Niederlage © Rutger Pauw/Red Bull Content Pool

05 Die bisherigen Ausgaben von Red Bull Circle of Balance

Circle of Balance wurde bisher viermal ausgetragen. Im Jahr 2002, beim ersten Red Bull Circle of Balance in Oberhausen, Deutschland, hieß der Sieger Viki Gomez. Im Jahr 2004 war Oberhausen erneut Austragungsort des Events. Damals holte sich Ryoji Yamamoto aus Japan den Titel.

Danach ging es nach Tokio für die dritte Edition von Circle of Balance. Gomez holte sich damals seinen zweiten Sieg, und auch bei der vierten Auflage von Red Bull Circle of Balance im Jahr 2012 gelang es dem Madrilenen, den Titel zu sichern - wieder in Japan, diesmal aber in Kyoto.

Wir dürfen gespannt sein, was uns die besten Flatlander der Welt auf der Bühne in The Big Easy präsentieren werden!

4 Min Circle of Balance 2012 Red Bull "Circle of Balance" brachte Flatland-BMX in Kyoto auf das nächste Level. Hier erlebst du die Action im Replay.