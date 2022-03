Red Bull Cliff Diving World Series Red Bull Cliff Diving kommt 2022 zurück in die …

auch im letzten Jahr ihre Dominanz unter Beweis stellen, in dem sie ihren neunten beziehungsweise fünften Titel holten, könnte diese Saison zu einer der umkämpftesten aller Zeiten werden.

Neben den atemberaubenden Sprüngen, die die AthletInnen von den Plattformen in 27 Meter Höhe zeigen, sind es vor allem die Locations, die die Red Bull Cliff Diving World Series so einzigartig machen. Von paradiesischen Orten wie den Philippinen oder Hawaii, zu pulsierenden Stadtzentren: die Tour ist nicht nur Sportereignis, sondern mittlerweile auch veritables Sightseeing-Programm.

Neben den atemberaubenden Sprüngen, die die AthletInnen von den Plattformen in 27 Meter Höhe zeigen, sind es vor allem die Locations, die die Red Bull Cliff Diving World Series so einzigartig machen. Von paradiesischen Orten wie den Philippinen oder Hawaii, zu pulsierenden Stadtzentren: die Tour ist nicht nur Sportereignis, sondern mittlerweile auch veritables Sightseeing-Programm.

Neben den atemberaubenden Sprüngen, die die AthletInnen von den Plattformen in 27 Meter Höhe zeigen, sind es vor allem die Locations, die die Red Bull Cliff Diving World Series so einzigartig machen. Von paradiesischen Orten wie den Philippinen oder Hawaii, zu pulsierenden Stadtzentren: die Tour ist nicht nur Sportereignis, sondern mittlerweile auch veritables Sightseeing-Programm.

einer der beeindruckendsten Spots ins Programm zurück. Nach 2018 springen wieder AthletInnen in den Urnersee und verwandeln diesen in eine beeindruckende Event-Kulisse.