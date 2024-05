Red Bull Cliff Diving: So funktionieren Format und Wertung

Deep Dive Tauche in die Welt des Klippenspringens ein, wo dir die Profis ihr Wissen und ihre Erfahrung vermitteln.

vor, begutachten das Wertungssystem und finden heraus, was die besten Klippenspringer vom Rest unterscheidet.

Hast du dich jemals gefragt, was es braucht, um aus schwindelerregender Höhe zu springen und eine perfekte Punktzahl zu erreichen? Wir stellen dir das Wettbewerbsformat von

Vor jedem Wettbewerb wird die Reihenfolge der Sprünge für die erste Runde ausgelost. Die Cliff Diver geben die Anzahl ihrer geplanten Sprünge am Tag vor dem ersten Wettkampf bekannt.

Vor jedem Wettbewerb wird die Reihenfolge der Sprünge für die erste Runde ausgelost. Die Cliff Diver geben die Anzahl ihrer geplanten Sprünge am Tag vor dem ersten Wettkampf bekannt.

Vor jedem Wettbewerb wird die Reihenfolge der Sprünge für die erste Runde ausgelost. Die Cliff Diver geben die Anzahl ihrer geplanten Sprünge am Tag vor dem ersten Wettkampf bekannt.

Jeder muss mindestens einen Klippensprung im Wettbewerb absolvieren, um in die Endwertung aufgenommen zu werden.

Jeder muss mindestens einen Klippensprung im Wettbewerb absolvieren, um in die Endwertung aufgenommen zu werden.

Jeder muss mindestens einen Klippensprung im Wettbewerb absolvieren, um in die Endwertung aufgenommen zu werden.

Umgekehrte Startreihenfolge basierend auf der Wertung in der Runde davor.

Schau dir das folgende Video an, um herauszufinden, wie du die perfekte 10 erreichst:

Schau dir das folgende Video an, um herauszufinden, wie du die perfekte 10 erreichst:

Schau dir das folgende Video an, um herauszufinden, wie du die perfekte 10 erreichst:

So sieht Perfektion aus

Der Schwierigkeitsgrad eines jeden Dives -- auch DD genannt - wird auf der Grundlage der technischen Herausforderungen in der Ausführung jedes Manövers und der Verbindung der einzelnen Komponenten berechnet.

Der Schwierigkeitsgrad eines jeden Dives -- auch DD genannt - wird auf der Grundlage der technischen Herausforderungen in der Ausführung jedes Manövers und der Verbindung der einzelnen Komponenten berechnet.

Der Schwierigkeitsgrad eines jeden Dives -- auch DD genannt - wird auf der Grundlage der technischen Herausforderungen in der Ausführung jedes Manövers und der Verbindung der einzelnen Komponenten berechnet.

Schwierige Sprünge sorgen für die meisten Punkte in Wettbewerben beim Cliff Diving.