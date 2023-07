Catalin Preda: Über Selbstvertrauen und tolle Fans in Polignano a Mare

Polignano a Mare, was für ein schönes und kultiges Plätzchen. Es ist ein perfekter Ort und alle sind so gastfreundlich! Es war großartig, wieder auf vertrautem Terrain zu sein - dieses Jahr fand die Red Bull Cliff Diving World Series zum zehnten Mal in Polignano a Mare statt. Der ganze Ort und die Veranstaltung selbst fühlen sich wie eine eigene Tradition an, die mit diesem Sport einhergeht.

Predas POV der unglaublichen Kulisse von Polignano a Mare © Catalin Preda

Ich denke, es ist einer der schönsten Orte für Fans und Zuschauer des Klippenspringens. Wir haben immer eine beeindruckende Anzahl von Zuschauern (40.000 in diesem Jahr), die sehr leidenschaftlich dabei sind und sehr eng mit diesen besonderen Klippen verbunden sind.

Als Springer direkt mit einer Klippe, einem Felsen oder einem Balkon verbunden zu sein - wie es in Polignano a Mare der Fall ist - ist wirklich etwas Besonderes, Einzigartiges und Aufregendes für uns alle auf der Tour. Der Wettkampf an diesen Orten ist definitiv eine Herausforderung, aber auch etwas ganz Besonderes. Nur eine Handvoll von Menschen hat die Gelegenheit dazu. Ich möchte mir also einen Moment Zeit nehmen, um zu würdigen, dass wir großes Glück haben und dass diese ganze Erfahrung eine echte Bereicherung für unsere Karriere und unseren Lebensweg darstellt.

Ein guter Tag ist ein glücklicher Tag

Der erste Teil der Saison hatte nicht ganz so begonnen, wie ich es mir erhofft hatte und ich hatte einiges wettzumachen. Aber seit Italien und meinem dritten Platz habe ich das Gefühl, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Ich bin mit dem Gefühl in das Wochenende gegangen, dass ein Podestplatz in greifbarer Nähe ist. Und Podestplätze helfen definitiv dabei, Selbstvertrauen aufzubauen. Ich habe mich vorbereitet und musste an der Feinabstimmung meiner Sprünge arbeiten, und ja - ich bin auf dem Podium gelandet.

Preda hisst stolz die rumänische Flagge in Polignano a Mare © Catalin Preda Preda teilte sich das Podium mit Aidan Heslop und Constantin Popovici © Catalin Preda

Ein Sieg ist natürlich immer noch das, was ich vor Augen habe. Das ist das Schönste, was man erreichen kann und wonach ich immer strebe. Ich denke, dass ich das Zeug dazu habe auf die oberste Stufe des Podiums zu kommen und ich werde weiter hart arbeiten und so diszipliniert wie möglich sein. Aber es ist auch wichtig, den Tag zu genießen und alles im rechten Licht zu sehen. Es war ein guter Tag, und ein guter Tag ist ein glücklicher Tag.

Die einzigartige Note

Orte wie Polignano a Mare definieren das Klippenspringen als das, was es wirklich ist. Turmspringen hat seine eigenen Herausforderungen und ist mehr standardisiert - es findet in einem geschlossenen Raum statt, man taucht in einen Pool, es gibt künstliche Gerüste und Strukturen, die aufgestellt wurden. Aber wenn man draußen ist, ist man dem ausgesetzt, was die Natur einem an diesem Tag und in dem Moment, in dem man auf der Plattform steht, zuwirft.

Oleksiy Prygorov hebt von der 27m Plattform in Polignano a Mare ab © Catalin Preda

Die Natur ist zweifellos eine großartige Herausforderung. Man kann sich nicht mit ihr anlegen - man muss wirklich sein Bestes geben, um sich anzupassen. Je vielseitiger man ist, desto mehr kann man sich anpassen und desto einfacher wird das Leben. Dieses Wissen zu erlernen und damit zu leben, ist definitiv eine Frage der Erfahrung. Ich denke, je mehr man mit unangenehmen Situationen konfrontiert wird, desto vertrauter wird man mit seinen Verhaltensweisen und der Art, wie man darauf reagiert.

Preda leads the athlete parade in Polignano a Mare © Catalin Preda

Das gilt für so ziemlich alles im Leben. Wenn man offen bleibt und die Dinge einfach im Moment sein lässt, wird das definitiv zu einem Vorteil für einen. Ich habe es geschafft einen ausgeprägten Sinn für Vielseitigkeit, Reaktions- und Anpassungsfähigkeit zu entwickeln. Das sind sehr wichtige Eigenschaften und sie zu meinem Vorteil nutzen zu können, verschafft mir definitiv einen Vorteil gegenüber der Konkurrenz.

Kombiniert mit einer soliden Grundlage im Turmspringen und einem Hintergrund im Wettkampfsport, der durch meinen Umweg über die Akrobatikbranche bereichert wurde - wo ich reaktionsschnell sein und mit vielen anderen Menschen harmonisch zusammenarbeiten musste, ohne die Integrität der Darbietung zu gefährden - sind mir all diese Dinge im Moment sehr nützlich. Ein klarer Verstand in hochintensiven, stressigen Situationen und das Wissen, wie ich meine Herzfrequenz niedrig und mein Stressniveau in einem überschaubaren Rahmen halten kann, stehen sicherlich auf meiner Vorteilsliste.

Mein Potenzial maximieren

Ich kann nicht anders als zu erkennen, dass die besten Leistungen erbracht werden, wenn sich ein Sportler in einem entspannten, lockeren, aber dennoch scharfsinnigen Zustand befindet. Es ist großartig meine Kollegen einfach nur zu beobachten. Ich mag es Menschen zu beobachten und zu sehen, auf welche Hinweise und Reize sie reagieren. Es ist ein sehr interessantes soziales Experiment!

Preda kontrolliert seine Atmung, während er ein Eisbad nimmt © Catalin Preda Meine Reise in die Achtsamkeit begann vor einigen Jahren und sie entwickelt sich noch immer weiter Catalin Preda

Achtsamkeit ist ein wichtiger Bestandteil meiner Tätigkeit, meiner Einstellung zum Leben und zu Sportwettkämpfen im Allgemeinen. Sie ist fester Bestandteil meines Lebensstils und meiner Rituale vor dem Tauchgang. Ich versuche bei allem, was ich tue, einen offenen Geist zu bewahren. Dieser fokussierte Ansatz, an dem ich ständig arbeite, ermöglicht es mir, mich jeden Tag weiterzuentwickeln und zu wachsen, sei es in meinem Sport oder bei der Suche nach meinem nächsten großen Abenteuer. Ein phantasievoller Geist ist für mich grenzenlos, denn alles, was man sich vornimmt, ist möglich, solange man weiter erforscht und mit verschiedenen Möglichkeiten experimentiert, um das zu erreichen, was man erreichen will.

Catalin Preda hängt mit den Richtern im azurblauen Wasser der Adria ab © Catalin Preda

Evolution ist eine Konstante

Ich bin 2018 an einem Wendepunkt in den Sport eingestiegen und habe einen Sprung gemacht, den man für unmöglich hielt. Wenn man jetzt, fünf Jahre später, darauf zurückblickt und sieht, wie sehr der Sport gewachsen ist und sich entwickelt hat, kann man nur gespannt sein, was die Zukunft bringen wird. Ich denke, es werden definitiv neue Generationen mit anderen Denkweisen und anderen Ideen kommen. Vielleicht bin ich dann derjenige, der denkt: "Hey, das ist vielleicht nicht möglich", und ich werde eines Besseren belehrt!

Sie werden den Sport noch mehr bereichern und ihn in neue Höhen führen, nicht unbedingt im wörtlichen Sinne, aber im übertragenen Sinne. Es sieht sehr aufregend aus, und ich möchte so lange wie möglich Teil dieses Prozesses sein.

In Zukunft wird bestimmt noch viel mehr von mir kommen, viele spannende Dinge sind in Vorbereitung. Ich freue mich schon auf unsere nächste Station in Japan - Takachiho sieht unglaublich aus, was für ein herausfordernder und einzigartiger Wettbewerb!

Preda and wife Ksenia at the Polignano a Mare cliff diving platform © Catalin Preda Alessandro De Rose practises his armstand before heading up to the platform © Constantin Popovici Preda behind the scenes in the physio room at Polignano a Mare © Catalin Preda The crowd is always fantastic at Polignano a Mare! © Catalin Preda Hanging out with funny guys Nikita Fedotov and Aidan Heslop © Catalin Preda

Seht euch Catalin Preda in Action beim nächsten Stop der 2023 Red Bull Cliff Diving World Series auf Red Bull TV an, es geht erstmals nach Takachiho in Japan - am Donnerstag, dem 3. August.

Lade dir die Red Bull TV app runter und verfolge die Cliff Diving Action auf all deinen Geräten!