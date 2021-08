Red Bull Copenride 2021: Der Strecken-Guide mit Erik Fedko

Mach dich bereit, denn dieses Wochenende am 13. und 14. August findet sich die Mountainbike-Welt in Kopenhagen (Dänemark) ein. Die Fans erwartet dort etwas, was sie noch nie zuvor gesehen haben, wenn eine der flachsten Hauptstädte der Welt in einen urbanen Mountainbike-Park umgestaltet wird.

Die künstlich angelegte Insel Refshaleøen im alten Hafen von Kopenhagen steht hier im Mittelpunkt. Auf einem einzigartigen Kurs treten hier 20 der besten MTB-Slopestyle-Rider gegeneinander an. Mit dabei: Erik Fedko und Emil Johansson .

Die Karte von Red Bull Copenride in Refshaleøen © Red Bull Media House

Auf dem Programm von Red Bull Copenride steht der Big Air-Contest "Shimano Best Trick", der am Freitag, dem 13. August, abgehalten wird, während das Haupt-Event "Red Bull Copenride" am Tag darauf, dem 14. August, stattfindet. Das Format selbst besteht darin, dass die Rider zwei Runs absolvieren, die von Judges bewertet werden. Die Tricks und die Weite jedes Sprunges verbessern den Score. Der bessere Run der beiden Anläufe wird in die Wertung aufgenommen.

Streckendetails

Ohne Berg und naturgegebenen Dirt, auf dem man bauen könnte, mussten die Designer kreativ werden, um auf flachem Gelände ein wahres Biest an Mountainbike-Kurs aufzustellen.

Nach dem Start folgt mit dem 5,5 Meter hohen "VisitCopenhagen"-Kicker ein erstes Highlight. Direkt im Anschluss geht es in die "Shimano"-Sektion und in einen 14 Meter hohen Roll-In, der mit einem Lift erreicht wird und den letzten Abschnitt des Kurses einleitet. Dieser führt nämlich in einen 11 Meter hohen Big-Air-Jump, der den Ridern eine Menge Zeit in der Luft gibt, um ihre besten Tricks zu zeigen.

Der Red Bull Copenride-Kurs © Red Bull Media House

Die Logistik hinter einem Stadtkurs

Es ist ein massives Projekt, einen Kurs dieser Art in einer Stadt zu bauen. Logistisch braucht es viel Planung und Voraussicht, um die Elemente an ihren Platz zu bringen, es hilft aber, dass das Event nicht ganz im Zentrum Kopenhagens stattfindet.

Ein Überblick über das komplette Copenride-Areal. © Jesper Grønnemark

Gerüste mit über 59 Kilogramm bilden das Fundament des Kurses. Hinzu kommen 60 Kilogramm Holz und 836 Kilogramm Dirt - das Meiste davon wird im Anschluss recycled.

Der Kurs nimmt Formen an. © Jesper Grønnemark

Eine 120-köpfige Crew war am Bau beteiligt, um die Gerüste und Rampen aufzubauen und den Dirt in seine korrekte Form zu bringen. Ohne maschineller Unterstützung wie großer Bagger wäre das nicht zu stemmen gewesen.

Manche Features warten darauf, ihren Platz zu finden. © Jesper Grønnemark Teil der Shimano-Section. © Jesper Grønnemark

Schwere Maschinen arbeiten hart am Track. © Jesper Grønnemark

In anderen Worten: Einen Kurs dieser Art zu bauen, ist herausfordernd, ganz zu schweigen, einen solchen zu fahren. Bevor es an den Wettbewerb selbst geht, führt uns der deutsche Slopestyle-Mountainbiker Erik Fedko durch den Kurs und erklärt uns, worauf er sich am meisten freut.

Erik Fedko ist einer von 20 Ridern, die zur Teilnahme eingeladen wurden. © Boris Beyer/Red Bull Content Pool

Du hast den Copenride-Kurs kennengelernt. Was sind deine ersten Eindrücke?

Ja, ich habe den Kurs gesehen. Es ist so cool, dass er mitten in der Stadt gebaut wurde und es ihnen gelungen ist, so spezielle Features wie den Lift zu inkludieren. Ich glaube, das wird verrückt und ich freue mich unglaublich darauf, nach Dänemark zu reisen. Ich bin das erste Mal in diesem Land.

Wie lässt er sich mit anderen Tracks vergleichen, die du bereits gefahren bist?

Im Flachen wird das eine ganz andere Sache, so viel ist klar. Das hat damit zu tun, dass wir normalerweise einen Hügel runterfahren. In den letzten drei Jahren war ich bei den Crankworx-Events dabei. Das sind massive Slopestyle-Kurse, aber ich habe das Gefühl, dass das hier eher im Dirt-Jump-Style ablaufen wird.

Früher gab es eine Menge Contests wie diesen, wie etwa das Vienna Air King oder Rocket Air in der Schweiz. Mit Copenride bringen die Veranstalter diese Art von Wettbewerb zurück und das ist großartig. Auf einer Strecke dieser Art kannst du die Limits noch mehr pushen und alles dreht sich ganz und gar um die Riding-Styles.

Vienna Air King © Stefan Voitl/Red Bull Content Pool

Nach der Shimano-Sektion folgt ein 14 Meter hoher Roll-In. Welche Gefühle löst dieser in dir aus?

Ich glaube, dass das gut wird. In den letzten vier Jahren bin ich Freestyle mit 13 Meter hohen Roll-Ins gefahren, also bin ich das gewohnt. Aber er wird super schnell sein. Direkt danach geht es in den 11 Meter hohen Big Air-Jump. Diese Sprünge sind extrem hoch, also glaube ich, dass die Athleten dort ihre besten Tricks zeigen werden. Ich habe einiges geplant. Wir bekommen eine Menge Air-Time für massive Tricks.

Fedko bei Red Bull District Ride, einem Slopestyle-Event in Nürnberg. © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Macht dich ein Abschnitt des Kurses nervös?

Die Lift-Sektionen machen mich nervös, so viel ist klar. Ich glaube, das ist eine neue Challenge für alle Rider, aber ich freue mich irrsinnig darüber, etwas Neues anzugehen und nach Dänemark zu reisen. Ich denke, das Verletzungsrisiko hält sich im Rahmen. Natürlich ist der Respekt trotzdem da, aber die Kurs-Konstrukteure wissen, was sie tun, also wird alles gut funktionieren.

Auf welche Abschnitt freust du dich am meisten?

Ich habe gesehen, dass es am Ende des Kurses eine Mini-Ramp gibt, mit der du einfach spielen und Punkte für den Gesamteindruck der Performance holen kannst. Das ist wirklich cool.

Ich möchte Hindernisse wie diese gerne in mehreren Wettbewerben sehen. Mittlerweile bin ich schon einige große Contests gefahren und sie bleiben alle immer gleich. Es ist echt großartig, endlich wieder etwas Neues zu erleben. Mehrere Jahre auf demselben Kurs nutzen einen einfach ab. Umso mehr freue ich mich darauf, endlich zu spüren, was die Jungs in Dänemark aufgestellt haben.

