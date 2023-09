Das Red Bull Dance Your Style National Final 2023 – eine Battle-Erfahrung

01 Phase 1: Austausch

Battle ist im Kern ein Austausch zwischen zwei Opponenten. Gut zu sehen im Achtelfinale zwischen Raha und Sidney: Raha lässt ihren experimentellen, weiblichen Style sprechen und endet mit einem eindrucksvollen Rockstar-Hairspin. Sidney greift verschiedene Elemente aus Rahas Performance auf und zitiert sie in gestochen scharfen Isolationen. Das ist kein Spott, sondern ein Spiel zwischen den Gegner:innen – auch zu sehen im Battle zwischen Mady und TheSäng, der seine Runde mit ein paar gemeinsamen Afro-Steps mit seiner Gegnerin beendet. Was immer am Ende steht: Respekt.

Mady beim Red Bull Dance Your Style National Final 2023 © Eva Berten

02 Phase 2: Momentum

Ein weiterer Teil der Battle-Erfahrung ist die Chance, den eigenen Tanz auf einen willkürlich ausgewählten Song so wiederzugeben, wie man ihn gerade fühlt. Der Krumper Jr. Game beeindruckt im Viertelfinale mit einer unglaublichen Präzision, die ihren Höhepunkt in einer rasenden Bewegungsabfolge seiner Arme hat. Durch große Bewegungen und riesiges Charisma nimmt er die Bühne komplett ein.

JR Game fliegt beim Red Bull Dance Your Style National Final 2023 © Eva Berten

Und wenn wir schon von Energie sprechen, darf die Gewinnern Luwam natürlich nicht fehlen, die in jeder Runde ihren Körper als Sprachrohr der Musik nutzt. Besonders eindrucksvoll im Viertelfinale zu „Chabos wissen wer der Babo ist“: Sie setzt ihre Energie aber in kleinen Portionen zu bestimmten Passagen ein und erzeugt so Gänsehaut-Momente, gepaart mit einer „Mir kann keiner was“-Attitüde.

03 Phase 3: Grenzen

Während eines Battles gehen Tänzer:innen auch mit Powermoves bewusst an ihre Grenzen. TheSäng ist für einige dieser Momente verantwortlich: Sei es der Eingang mit Rückwärtssalto oder die Betonung eines Beats mit dem Halten eines einarmigen Freeze. TheSäng tanzt auf allen Levels.

TheSäng beim Red Bull Dance Your Style National Final 2023 © Eva Berten

Die Vielfalt der Bodenelemente im Hip-Hop wird vor allem zwischen TheSäng und Franky Dee deutlich, da beide durch die Musikalität und Komplexität ihrer Floormoves beeindrucken. Auch andere Tänzer:innen beweisen sich in Powermoves, zum Beispiel P-Soul, der wie eine Filmkreatur in einer Brücke auf seinen Gegner zuläuft, oder Miracle, der kurz die Schwerkraft aushebelt und von Drehungen in gleitende Bewegungen fliegt, ohne mit der Wimper zu zucken.

Yeliz durchbricht die Schallmauer mit ihren Armbewegungen aus dem Waacking und sogar die Haare von Sihäm übernehmen ihren einzigartigen Hip-Hop-Groove.

Sihäm beim Red Bull Dance Your Style National Final 2023 © Eva Berten

04 Phase 4: Gewinnen

Na klar: Das Gewinnen ist in den Köpfen der Tänzer:innen, und zwar von Anfang an.

Finishing Move: Luwam beim Red Bull Dance Your Style National Final 2023 © Dieser Bobby

Wirst du gewinnen? „Ja natürlich, hab ich auch beim letzten Mal!“, antwortet Luwam, und ihre Prophezeiung erfüllt sich bekanntlich. Und was sagen die anderen? „Ja, ich bin ready, hab genug trainiert“, sagt TheSäng, „Ich werde die Herzen des Publikums gewinnen“, sagt Precious. Aber Juste-Debout-Gewinner Franky Dee bringt es auf den Punkt: „ Ja, ich werde gewinnen – an Erfahrung.“

Im Battle zeigen sich dann die verschiedensten Vorgehensweisen: Mady bleibt ihrem eigenen Hip-Hop-Flow mit Afro-Elementen treu und schafft es bis ins Viertelfinale. Jr. Game kommt mit großem Entertainment-Faktor und Rockstar-Attitüde ins Halbfinale. Daniel Asamoah, ebenfalls im Halbfinale, beeindruckt mit Vielseitigkeit und besonderer Musikalität. Und Sude schaffte es mit ihrer natürlichen Art und einem einmaligen Hip-Hop-Stil, die Zuschauer:innen bis ins Viertelfinale zu überzeugen.

Sude beim Red Bull Dance Your Style National Final 2023 © Eva Berten

Am Ende siegt aber Luwam – verdient, da sie an diesem Tag die perfekte Mischung aus Attitüde, Musikalität, Entertainment und Bewegungsqualität zum Besten gibt.

05 Phase 5: Lernen

Auch Niederlagen sind Teil der Battle-Erfahrung: Tänzer:innen lernen daraus und ziehen immer neue Motivation, an ihrem Freestyle zu arbeiten. Im Viertelfinale liefern sich Sidney und Luwam ein hochklassiges Battle zu zwei deutschsprachigen Songs. Doch Sidney scheint nicht ganz zufrieden mit seiner Performance zu sein: Kurz vor der Entscheidung verlässt er kurz die Bühne, schnappt sich eine Voting-Karte und dreht sie auf Rot – die Farbe seiner Gegnerin. Warum? „Der zweite Track („Auf die Party“ von Badmómzjay und Domiziana, Anm. d. Verf.) war sehr schwer für mich, vor allem, weil ich diesen Track auf einem Konzert gehört habe, auf dem Luwam getanzt hat. Ich musste während meiner Runde die ganze Zeit an dieses Konzert denken: Egal, was ich jetzt mache, dieser Track gehört ihr. Es ist ihr Moment. Und gegen Luwam verliere ich gerne – kein Thema für mich.“

Grund zu feiern: Crowd beim Red Bull Dance Your Style National Final 2023 © Eva Berten

Es ist klar: Battle ist auch Kopfsache! Und das Miteinander bleibt eine der wichtigsten Komponenten der Battle-Erfahrung. Deshalb wird auch nach dem Battle noch lange gemeinsam durch die Hamburger Nacht gefeiert.