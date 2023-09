Das waren die Songs: Red Bull Dance Your Style National Final 2023

Mady über „Long Way To Go“ von Cassie

Durch Mainstream-Tracks wird unser Tanz für das Publikum leichter zu verdauen. Die beste Strategie für Tänzer:innen ist es, die Leichtigkeit der Songs mitzunehmen und die Performance nicht so ernsthaft anzugehen wie sonst in Battles. Klar, dabei gehen kleine Feinheiten des eigenen Tanzes verloren, aber die Musik-Challenge holt andere Facetten aus mir heraus, die ich gerne fördern möchte. Deswegen bin ich auch hier!

