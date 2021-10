Red Bull Dance Your Style 2021: Das sind die Gewinner der National-Finals

"The Battle is on!" - Red Bull Dance Your Style ist endlich zurück und die besten Street-Dancer aus über 30 Ländern setzen alles daran, um ihr Publikum zu begeistern. In 50 Events liefern sie sich ein Kopf-an-Kopf-Duell mit ihren nationalen Konkurrenten, um am 4. Dezember 2021 in Johannesburg (Südafrika) im globalen Finale aufeinanderzutreffen.

Wir stellen dir die Champions der National-Finals vor...

Kieran Lai, Großbritannien, Hip-Hop

Kieran Lai gewann die Red Bull Dance Your Style-Challenge im Jahr 2020. © Eva Berten/Red Bull Content Pool

Der Londoner HipHop-Dancer Kieran Lai hat seine Skills schon in einige britischen TV-Shows unter Beweis gestellt. Als Teil der "Zoo Youth"-Performance ist er während der Olympischen Sommerspiele 2012 sogar vor Michelle Obama aufgetreten.

Kieran Lai hat sich das Tanzen vor allem selbst beigebracht, nachdem ihn YouTube-Videos von koreanischen Poppern und der französischen Tanz-Ikone Salah regelrecht angezogen haben. 2020 gewann er die Red Bull Dance Your Style-TikTok-Challenge und sicherte sich so einen Spot im Jahr 2021.

Hamad, Ägypten, Popping

Hamad ist der Champion von Red Bull Dance Your Style Ägypten. © Hesham Marcelo/Red Bull Content Pool

Hamad Ibrahim ist ein 26-jähriger Popper aus Kairo. Umgeben von den fruchtbringenden kulturellen Bedingungen startete Hamad bereits im Alter von 16 Jahren mit dem Tanzen. Mit seiner ausgeprägten Musikalität und seinen Skills ist er in den verschiedenen HipHop-Styles ein herausragender Performer, seine Expertise liegt aber im Popping.

In den letzten zehn Jahren hat er in Ägypten einige Battles für sich entschieden. So kam er bei "Arabs Got Talent" im Jahr 2013 etwa ins Semi-Finale. Einige TV-Interviews, in denen er über seine Skills diskutierte, waren die Folge. Als Coach gibt er seine experimentellen und kreativen Fähigkeiten auch an andere weiter. Seine Workshops erfreuen sich großer Beliebtheit.

Doktor Akay Üstünel, Türkei, Hip-Hop

Doktor Akay Üstünel gewann Red Bull Dance Your Style in der Türkei. © Nuri Yılmazer/Red Bull Content Pool

Akay Üstünel begann im Jahr 2009 mit dem Tanzen, als Resultat seiner ausgeprägten Leidenschaft und seinem Respekt der HipHop-Kultur gegenüber. In seinem ersten Battle erreichte er gleich einmal das Semi-Finale, während er kurz nach seinem Einstieg in die Tanz-Szene in nationalen Werbungen und auf Konzertbühnen zu sehen war.

Seit dem ist er in einigen Musikvideos als Lead-Dancer zu sehen gewesen. In TV-Serien und Filmen hat er zudem seine Choreographien beigetragen. Wenn gerade keine Battles bestreitet, fungiert er als Coach in der Elements of Dance Company und als Gründer der Satisfunktion Crew.

Ricky, Japan, Popping/Animation

Ricky gewann bei Red Bull Dance Your Style in Japan. © Suguru Saito/Red Bull Content Pool

Ricky lernte sein Handwerk von amerikanischen Soldaten, die in seine Heimat Okinawa kamen. Einer dieser Soldaten zeigte ihm ein Video des französischen Poppers Salah - der Rest ist Geschichte!

Mit 14 Jahren begann Ricky zu tanzen und entwickelte seine Skills im Popping, Funk und Animation. Danach wagte er den Sprung nach Osaka, wo er 17 Jahre lang Erfahrungen sammeln konnte. Bis 2021 sammelte er einige Siege in Solo-Battles und als Crew-Member der Pop/Animation-Teams EPOCH, EXmatic und Prankster. Er performte bereits auf globaler Bühne. Ist er gerade nicht auf dem Dance-Floor zu finden, ist er Coach, Jury-Mitglied und Vater.

Jaekwon, Austria, Locking/Popping

Jaekwon siegte bei Red Bull Dance Your Style in Österreich. © Ulrich Aydt/Red Bull Content Pool

Der Salzburger Locker und Popper Jaekwon lieferte ein elektrisierendes Battle ab, um sich in Südafrika einen Namen zu machen. Seine herausragenden Performances bewegen sich wenig überraschend auf einem herausragenden Level, hat er seine Skills doch in der Breakin Convention in London gelernt und auf der ganzen Welt als Choreograph und Performer gearbeitet. Daneben ist er Mitglied der Fusion Lockers.

Jaekwon stärkte sein Skill-Set, indem er von OGs wie Storm gelernt und Universitäts-Kurse zum Thema Tanzen und Theaterspielen, Bühnenregie und Bühnenbild besucht hat. Daneben beschäftigt er sich mit japanischen Traditionen, Volkstanz und Martial Arts.

Sifer, Spanien, Popping

Sifer gewann bei Red Bull Dance Your Style in Spanien. © Jacobo Medrano/Red Bull Content Pool

Sifer hat seinem Geburtsort in der Tanz-Szene zu Bekanntheit verholfen, nachdem er beim National-Finale von Red Bull Dance Your Style zum besten Tänzer Spaniens gewählt wurde. Sein Charisma und sein Flow haben ihm in Madrid und Barcelona bereits einen einflussreichen Namen beschert. Jetzt arbeitet er sich vor auf die globale Bühne.

Sifer hat sein Training in allen HipHop-Styles absolviert und dabei einige Siege in nationalen Wettbewerben gesammelt. Er hegt eine ausgeprägte Leidenschaft für Musik und möchte das auch außerhalb seiner Solo-Performances ausleben, indem er als Coach und als Member des Calima Teams und der Man Of Steel Crew unterwegs ist. Daneben ist er der Gründer des Popping-Trainingsprogramms "Sifer Cypher Formacion", in dem er Kurse, Battles und Workshops anbietet.

Satanel, Romania, Hip-Hop

Satanel gewann Red Bull Dance Your Style in Rumänien. © Bogdan Buda/Red Bull Content Pool

Satanel ist ein wahres Energiebündel, ein schneller Blick auf ihren Instagram-Account macht das klar. Die rumänische Tänzerin widmet sich neben dem Tanzen auch dem Skateboarding, dem Gitarrespielen und der Graffiti-Kunst. Es war nicht nur ihr Traum, bei Red Bull Dance Your Style mitzumischen und ihre Eltern im Publikum zu wissen, sie gab auch das Versprechen ab, dass sie ihren Sieg ihrer Großmutter widmet, als Geschenk für deren 78. Geburtstag!

Mams, Schweiz, Hip-Hop

Mams gewann Red Bull Dance Your Style in der Schweiz. © Jean-Christophe Dupasquier/Red Bull Content Pool

Der Schweizer HipHop-Tänzer und Choreograph Romand Mamadou Kalombo a.k.a. " Mams " vereint neben anderen Genres vor allem Dancehall und Krump in seinem Style. Seit seinen Anfängen hat er an unzähligen Contests mitgewirkt, sich für einen Spot der Dance Your Style World Finals zu qualifizieren und als Schweizer Champion anzutreten, ist jedoch sein bisheriges Highlight.

Mams ist außerdem Gründer der Tanzschule Studio Leszarts, die in Vevey in der Schweiz liegt. Im Schweizer National-Finale von Dance Your Style musste er gar zum ersten Mal gegen einen seiner Schüler tanzen, um sich am Ende den Titel zu holen. Neben seinen Performances choreographiert er außerdem Theaterstücke genauso wie Musikvideos, während er als Tänzer bei den Freestyle-Crews Mal Au Crâne und Concept Compagnie mitmischt.

Silvio, Portugal, Popping

Silvio gewann Red Bull Dance Your Style in Portugal © Maiur Narendra/Red Bull Content Pool

Silvio ist ein portugiesischer Popper, Künstler in den verschiedensten Genres und Lehrer. Es ist das erste Mal, dass er bei Red Bull Dance Your Style mit dabei ist, womit er mit Stolz auf seinen Sieg auf nationaler Ebene zurückblickt.

Er bringt viel Leidenschaft mit und holt sich Inspiration aus dem Umgang mit den Menschen um ihn herum. Er tritt jedem, der ihn unterstützt hat, aber auch seinen Gegnern mit viel Dankbarkeit gegenüber. Seine Hingabe lebt er auch als Kernstück der JKBX Crew (Jukebox Crew) aus, während er im Kollektiv das Freestyle-Dance-Camp ReBoot mitgründete.

Wenn er sich gerade nicht im Studio befindet, kannst du Silvio dabei verfolgen, wie er seine Gamer-Skills auf Twitch auslebt.

Chrissy Chou, Taiwan, Waacking

Chrissy Chou gewann Red Bull Dance Your Style in Taiwan. © Garret Clarke / Red Bull Content Pool

Wenn Chrissy Chou eine Cypher betritt, dann richten sich alle Augen auf sie. Die rhythmisch versierte Waackerin mixt HipHop, Dancehall, Reggae und Contomporary-Moves, um ihren ganz eigenen, unverwechselbaren Style zu kreieren.

Es mag das erste Mal sein, dass Chrissy bei Red Bull Dance Your Style antritt, dennoch hat sie mit Battles bereits ihre Erfahrungen gemacht. In den letzten zehn Jahren gewann sie einige Titel und sie schaffte es unter die Top 8 des 2014 stattfindenden World Cup-Finales in Taiwan. Daneben fungiert sie als Judge und begeistert in TV-Shows in ganz Asien die Zuschauer.

Toby Deedaran, Dänemark, Hip-Hop

Toby Dedaaran gewann Red Bull Dance Your Style in Dänemark. © Samy Khabthani / Red Bull Content Pool

HipHop-Tänzer Toby Deedaran tanzt seit Kindestagen an. Seine Profi-Karriere begann aber in Kopenhagen, nachdem er seine Ausbildung in der Flow Dance Academy absolvierte.

Als Tänzer hat er bereits mit Adidas und dem weltberühmten Choreographen Parris Goebel zusammengearbeitet. Seine Workshops und Kurse sind gut besucht und haben eine breite Fan-Base in ganz Skandinavien und Europa.

Blayke, Nigeria, Popping

Blayke gewann Red Bull Dance Your Style in Nigeria © Izzy Photography/Red Bull Content Pool

Blayke sicherte sich den Titel als bester Freestyle-Dancer in Nigeria, nachdem er in Lagos triumphierte. Es war das erste Mal, dass er in den Red Bull Dance Your Style Pre-Finals antrat und eines lässt sich klar sagen: Der Junge entfachte ein wahres Feuerwerk an Performance.

Der Tänzer bezieht seine Inspiration aus den unterschiedlichsten Genres, darunter Krump, HipHop und Alternative-Styles. Blayke ist ungemein athletisch und hungrig danach, die Crowd zu beeindrucken.

Luke, Malta, HipHop

Luke ist der Sieger von Red Bull Dance Your Style in Malta. © Andrew Large / Red Bull Content Pool

Luke Mizzi ist ein HipHop-Dancer aus Malta und erlebt gerade einen wahren Höhenflug. Er gewann nicht nur das Red Bull Dance Your Style-Finale in seiner Heimat, sondern tritt auch zum ersten Mal im World Final an.

In der Vergangenheit arbeitete Luke als Tanz-Coach bei Sport Malta und er gehört der Crew Concept of Movement als Choreograph und Tänzer an. Abseits des Dancefloors widmet er sich seinem Master in Theaterwissenschaften an der Universität, während er daneben für die Malta Daily schreibt.

Mecnun, Deutschland, Movement

Mecnun siegte bei Red Bull Dance Your Style in Deutschland. © Eva Berten / Red Bull Content Pool

Auch Mecnun performt in mehreren Disziplinen und vereint in sich Bewegung, Kunst, Fashion, Kultur und Film, um seiner ungebändigten Energie Ausdruck zu verleihen. Bei Red Bull Dance Your Style in Deutschland sorgte er beim Publikum für Begeisterung, indem er seine herausragende Musikalität mit einer einnehmenden Performance kombinierte. Es ist nicht das erste Mal, dass es ihm gelingt, die Crowd ganz und gar für sich zu gewinnen; bekannt ist er auch durch seine beliebten Routinen, die er regelmäßig auf YouTube und Instagram hochlädt. Daneben trat er in den verschiedensten Musikvideos und Tourneen auf und er tanzte sich durch unzählige Länder. Mit seiner Dokumentation und seinen Tanzperformances drückt er sich auch politisch aus und weist auf die Ungerechtigkeiten in unserer Gesellschaft hin.

Obwohl er schon einige Erfolge hinter sich hat, ist dies sein erster Antritt bei Red Bull Dance Your Style und er war den Tränen nahe, als ihm die Trophäe überreicht wurde.

Dam'en, Russland, Hip-Hop und Popping

Dam'en ist der Sieger von Red Bull Dance Your Style in Russland. © Dmitriy Tibekin/Red Bull Content Pool

Konstantin Krasilich a.k.a. DAM'EN ist ein Choreograph und Dancer, der seine Wurzeln in der russischen Underground-Szene hat. Nachdem er seine Fußball-Karriere aufgrund einer Verletzung beenden musste, begann er mit dem Tanzen. Er ist Repräsentant der Sarcellite Crew, Trainer des District 13 Tanz-Teams, maß sich mit der Konkurrenz in der siebten Staffel des Tanz-Wettbewerbs "NEW DANCES" im russischen Fernsehen und er steht in der russischen Kreativ- und Tanzvereinigung PLĀNKA an vorderster Front.

Auch DAM’EM feierte sein Debüt bei Red Bull Dance Your Style und er gehört schon jetzt zu den großartigsten und bedeutendsten Tanz-Künstlern Russlands.

Gil the Grid, Niederlande, Experimental

Gil the Grid siegte bei Red Bull Dance Your Style in den Niederlanden. © Tom Doms

Gil the Grid gehört zu den beeindruckendsten Tanz-Künstlern, denen du über den Weg laufen wirst. Er ist in Spangen in der Niederlande aufgewachsen und er selbst meint, dass ihn das Tanzen von der Straße und der Kriminalität abgehalten hat. Schon als Kind hat er die verführerische Kraft, die darin liegt, sich über den Tanz auszudrücken, kennen und lieben gelernt. Er begann damit, zu lehren, stieg zum künstlerischen Leiter von Pop'arazzi auf und gewann die Kategorie "Experimental" bei Juste Debout im Jahr 2013.

2013 hatte er mit seiner psychischen Gesundheit zu kämpfen, nachdem er ein Trauma verarbeiten musste, wodurch er noch tiefer in seine Tanzkunst gezogen wurde. Er fand darin einen Weg, sein Herz in seine Performances und seine Choreographien zu legen, was ihm wiederum dabei half, den Heilungsprozess zu beschleunigen. Heute performte Gil the Grid in über 30 Ländern und verbuchte zahlreiche Erfolge für sich.

Soyuz, Frankreich, Popping

Soyuz gewann Red Bull Dance Your Style in Frankreich. © Little Shao/Red Bull Content Pool

Soyuz wurde in der französischen Kleinstadt Tours geboren. Im Jahr 2013 begann er mit dem Popping, nachdem er einen YouTube-Clip des unvergleichlichen Inglewood und des Animators Marquese Scott gesehen hatte. Er startete mit dem Training und fand schnell heraus, dass er ein Naturtalent ist. Inspiration holt er sich von seinen Kollegen, wenn er aber gerade nicht tanzt, widmet er sich ganz und gar der App-Entwicklung.

Erst kürzlich tanzte er sich ins Qualifying in Paris, dort gelang ihm erstmals der Sprung ins Red Bull Dance Your Style World-Finale. Er ist bekannt für seine durch-choreographierten Tanzvideos und seine Aktivität in der Freestyle- und Battle-Bewegung.

José Monstarz, Chile, Hip-Hop

José Monstarz siegte bei Red Bull Dance Your Style in Chile. © Gary Go/Red Bull Content Pool

José Monstarz wuchs in Santiago de Chile auf und begann mit dem Tanzen, nachdem er sich von Michael Jackson, Chris Brown und den Menschen in seiner Umgebung inspirieren hat lassen. Das Ganze passierte im Jahr 2011. Seinen Tanzstil richtete er ganz und gar auf HipHop aus, diesen beschreibt er selbst als kreativ, charismatisch und musikalisch. José ist Teil der Monstarz-Crew, die momentan mit einem Zirkus in Chile performt.

Besonders stolz ist er aber auf seinen Sieg beim National-Finale von Red Bull Dance Your Style, da das Event eine besondere Bedeutung mit sich bringt. Daneben ist er der erste Chilene, dem es gelang, das Brazil Dance Camp für sich zu entscheiden.

Ian Tico, Kenia, Experimental

Ian Tico gewann Red Bull Dance Your Style in Kenia. © Loice Konga/Red Bull Content Pool

Ian Munuve a.k.a. Ian Tico wuchs in Nairobi in Kenia auf. Bereits im Alter von sieben Jahren kam er durch seine Tante und seinen Onkel mit dem Tanzen in Berührung. Er war fasziniert davon, wie der Mensch seinen Körper einsetzen kann, um verschiedene Illusionen zu kreieren. Von da an wuchs seine Leidenschaft für den Tanz immer weiter.

Auch für Ian Tico ist der Sieg von Red Bull Dance Your Style in Kenia der stolzeste Moment seiner Karriere. Er selbst fasst seinen Style als experimentell auf, indem er verschiedene Genres und Grundlagen miteinander kombiniert. Darunter bedient er sich auch bei "Odi", einem Tanzstil, der sich auf der Straße von Kenia entwickelt hat. Ian Tico möchte der Tanz-Community in Kenia mit seinen Performances etwas zurückgeben, weshalb dort seine eigene Schule gegründet hat.

Tony, Australien, Afro

Tony gewann Red Bull Dance Your Style in Australien. © Ken Leanfore/Red Bull Content Pool

Der in Sydney heimische Afro-Dancer Tony Oxybel versuchte sich an einer Teilnahme an Red Bull Dance Your Style 2021, nachdem er sein Vorbild Koh 2019 dabei zusah, wie sich dieser den Sieg im selbigen Event holte. Im selben Jahr setzte er das erste Mal einen Fuß in ein Tanzstudio. Zwei Jahre später steht Tony am selben Ort, wie seine Ikone, und auch wenn er sich nicht als kompetitiver Typ wahrnimmt, sorgt seine Energie in den Battles dafür, dass das Publikum und die Judges das ganz anders sehen.

Schon als Kind verliebte sich Tony, während er in Paris aufwuchs, in den HipHop. Das hatte mit seinem älteren Bruder zu tun, dem er überallhin folgte. Richtig ernst nahm er den Tanz aber erst, als er an der Universität inskribierte. 2019 zog er dann nach Sydney, machte seinen Master, legte den Fokus dann aber auf die lokale Tanz-Community. Heute hält er unzählige Kurse und Workshops, die sich großer Beliebtheit freuen.