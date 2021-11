Red Bull Dance Your Style 2021: Diese Wildcard-Tänzer sind mit dabei

Das Red Bull Dance Your Style World Final 2021 bringt die besten Tänzer der Welt zusammen. Acht Spots werden den Gewinnern der Nationalfinals vermacht, während sich acht weitere Künstler mit einer Wildcard direkt fürs Finale qualifizierten.

Sheopatra und Outrage gehen für die Vereinigten Staaten in den Bewerb. © Chris Hershman

Im Folgenden lernst du die Wildcard-Tänzer von Red Bull Dance Your Style 2021 kennen.

01 L'eto

Introducing L'eto

Renat Izmailov, a.k.a. L'Eto, begann Ende 2007 mit dem Tanzen. Geboren wurde er in Moskau, während er durch jemanden, der in seiner Geographie-Stunde Werbungen verteilte, mit dem Tanzsport in Berührung kam. Ursprünglich wollte er mit Breaking einsteigen, was aber zur damaligen Zeit nicht angeboten wurde. Stattdessen besuchte er HipHop-Kurse, um sich so das Fundament anzueignen, um später Breaker zu werden.

L'Eto erlebte einen schnellen Aufstieg als Tänzer, hatte aber zunächst Probleme mit seinem Selbstvertrauen. Er ging auf die Universität, um den Wünschen seiner Eltern gerecht zu werden, am Ende des zweiten Jahres wurde ihm aber klar, dass er professioneller Tänzer werden will. L'Eto trainierte hart und Workshops, Trips und Tanz-Jobs waren die Folge.

Das Tanzen ist ein Spiegel in deine Seele. L'eto

Mittlerweile teilt L'Eto seine Skills und sein Wissen als Tanzlehrer in Moskau. Er gibt seinen Schülern die Courage, an sich selbst zu glauben und ihren Instinkten zu vertrauen. "Als ich mit dem Tanzen begann, sagten mir viele russische OGs, dass das, was ich mache, kein HipHop ist, dass ich keinen Bounce habe, und so weiter", meint er. "Als aber Judges aus dem Ausland für Wettbewerbe nach Russland kamen, gewann ich irgendwie immer und holte gute Ergebnisse."

2014 kam L'Eto ins Finale von Juste Debout. Es war nicht nur das erste Mal, dass das einem HipHop-Künstler gelang, es bewies auch, dass russische HipHop-Tänzer einiges auf dem Kasten haben, womit sich die Türe in die internationale Szene öffnete.

L'Eto blickt mittlerweile auf eine lange Liste an Battle-Siegen zurück. Mit seinen 30 Jahren inspirieren ihn die verschiedensten Künstler, er gibt aber zu, dass der Hunger auf Siege nachgelassen hat. Vielmehr geht es ihm darum, mit seinem Gegner zusammenzuarbeiten und seine Kunst weiter zu erkunden. Erst kürzlich tat er sich mit einem Freestyler und einem Choreographen zusammen, will er doch an Choreographien als Duo und für Teams und das Theater arbeiten.

Es mag zwar so klingen, als hätte sich sein Fokus auf die emotionale und kreative Seite verschoben, dennoch ist sich L'Eto sicher, dass er bereit ist, um seine Fähigkeiten bei Red Bull Dance Your Style in Südafrika zu beweisen.

02 Sheopatra

Introducing Sheopatra

Sheopatra Jones wurde in Memphis (Tennessee) geboren und ist dort aufgewachsen, um Bewegungskünstlerin und Visual-Director zu werden. Sie begann früh mit dem Tanzen und hatte bereits im Alter von sechs Jahren Erfolg. Das Ganze brachte sie sich vor allem selbst bei, während sie sich mit Auftritten in der Kirche, auf Familienpartys und bei Wettbewerben einen Ruf aufbaute.

Mit vier Jahren widmete sie sich dem Schlagzeug - das hatte vor allem mit ihrem Bruder zu tun, der sie stark inspirierte. Sie entdeckte schnell, dass sie ein wahres Naturtalent war. Sie entwickelte sich laufend weiter und wollte eigentlich den Weg einer professionellen Drummerin einschlagen.

In der Middle School veränderte sich ihr Fokus aber. Sie trat einer Musikgruppe mit ihrem Cousin bei, die die Aufgabe bekam, Tänze zu kreieren, womit sie mit ihrer ersten Liebe, dem "Jookin", in Berührung kam. Sie nahm an Studio-Kursen teil, machte bei drei verschiedenen Crews mit und gab sich mit kraftvollen weiblichen Freestylerinnen und Choreographinnen ab. Sie wurde als HipHop-Tänzerin eingeladen, modernen Jazz und Ballett zu studieren und wurde mit dem erfolgreichen Tänzer Lil Buck gleichgestellt.

Die Message, die ich mit meinem Tanz und meiner Kunst vermitteln möchte, ist absolute Freiheit. Sheopatra

Mit 19 Jahren zog es Sheopatra nach LA (mittlerweile als erfolgreiche Drummerin unter anderem für Jennifer Lopez und Chaka Khan), um dort ihrem Traum zu folgen. Zwei Monate später erlebte sie ein "LA Freakout" und kam nach Hause zurück. In Memphis tauchte sie noch tiefer in das Tanzen ein, als das Telefon läutete. Ihr Cousin am anderen Ende pushte sie, nicht aufzugeben, buchte ihr ein weiteres Ticket nach Los Angeles und gab ihr ein dreimonatiges Zeitfenster, um es ein weiteres Mal zu versuchen.

Mehr als zehn Jahre später hat sich Sheopatra mit ihren 31 Jahren zu einer Vollzeit-Performerin, Bewegungskünstlerin und Visual-Director entwickelt. Sie gründete 2015 das Tanz-Unternehmen Council Women, ein Kollektiv an Tänzerinnen, die sich geschworen haben, sich gegenseitig zu unterstützen, um ihre professionellen Ziele zu erreichen. Der erste große Gig der Gruppierung fand 2019 bei den Dance Your Style US Finals in Las Vegas, Nevada, statt.

Mit ihrem Partner YoE sicherte sie sich die Unterstützung von tausenden Followern auf Instagram und TikTok - nicht nur aufgrund ihrer Styles, sondern auch wegen der Unterstützung marginalisierter Gruppierungen.

"Die Message, die ich mit meinem Tanz und meiner Kunst vermitteln möchte, ist absolute Freiheit", sagt sie über ihre Kunst. "Ich möchte, dass die Tänzer stolz sind und dass sie sich als Frauen frei fühlen. Sie sollen sich stolz und frei fühlen, dass sie schwarz sind, dass HipHop-Künstlerinnen sind und ihre Körper so bewegen können, wie sie das wollen. Ich möchte Tänzer dazu inspirieren ihrem Handwerk mit Stolz nachzugehen, keine Kompromisse einzugehen, sondern einfach loszulassen, um etwas damit zu kreieren und die Welt zu bereichern."

03 P-Lock

Introducing P-Lock

P-Lock begann 1998 in Paris zu tanzen und er fokussierte sich dabei auf Popping und Breaking. Dann, im Jahr 2000, fand er einen Locking-Kurs in einem Studio und er verliebte sich sofort in den Style. Zu dieser Zeit arbeitete er in einer Auto-Werkstatt, er entschloss sich aber dazu, sich ein Jahr Pause zu nehmen und sich auf sein Genre zu konzentrieren. Danach trat er einem B-Boy-Kollektiv bei, der Vagabond Crew, und er begann zu sehen, wohin ihn sein Tanzen bringen könnte.

Zwanzig Jahre später ist P-Lock besonders stolz darauf, in Locking-Battles weltweit ungeschlagen zu sein. Er ist mehrmaliger Weltmeister und hat sich unzählige Siege ertanzt, darunter Funkin'Stylez in Deutschland, KOD in China und Juste Debout in den Jahren 2006, 2008 und 2013. Zu den richten Battle-Strategien meint P-Lock, dass alles auf hartes Training sowohl physisch als auch mental herunterzubrechen ist: "Ein Battle ist wie Boxen - es ist ein Krieg."

Inspirieren lässt er sich von Don Campbell, dem Tap-Duo Nicholas Brothers und seiner Gruppe, The Lockers. Während er seine Kunst an andere weitergibt, möchte P-Lock mit seinem Funk-Styles-Festival in Paris ("Pay the Cost To Be the Boss") weitermachen und Shows für seine Crew "The Funk Rockets" kreieren. Es ist das erste Mal, dass P-Lock bei Red Bull Dance Your Style dabei ist und er freut sich darauf, seine Style zu zeigen, die Freiheit seiner Kunst auszuleben und einfach nur Spaß zu haben.

04 Perla

Introducing Perla

Die Schweizer Tänzerin Perla kam durch ihre Mutter, eine fähige Gitarrenspielerin, zur Musik und zum Tanz. Im jungen Alter genoss es Perla zu tanzen, weshalb sie bereits im Alter von drei Jahren einen Tanzkurs besuchte. Sie begann mit Contemporary und modernem Jazz, wechselte aber schnell ins Fach der amerikanischen Choreographie im Club Zou, wo sie sechs Jahre damit verbrachte, Routinen aus TV- und Musik-Videos zu lernen. Perla schreibt es vor allem dieser Zeit zu, in der sie sich ein gutes visuelles Gedächtnis, technisch ausgefeilte Skills und Flexibilität aneignete.

Mit 15 Jahren hatte sich Perla einen guten Ruf in der Szene erarbeitet. Sie unterrichtete nicht nur House und HipHop in vielen Schulen in der gesamten Schweiz, sondern brachte auch ihre lokale Szene auf die globale Bühne.

Dann, mit 20 Jahren, entschloss sich Perla dazu, ihren Fokus vermehrt auf HipHop und House zu richten. In Genf hatte Perla noch Probleme, eine Freestyle-Szene zu finden, dennoch kämpfte sie sich an die Spitze der HipHop- und House-Szene. So erregte sie die Aufmerksamkeit von DBZ Fam, ein Kollektiv, das sie als Mitglied anwarb. Sie sammelte sich eine lange Liste an eindrucksvollen Titeln an, sieben Mal hat sie sich etwa für das Juste Debout qualifiziert. 2019 gewann sie Break Down the House beim Red Bull BC One Camp in Zürich, jetzt geht es für sie aber zum ersten mal zum Red Bull Dance Your Style World Final.

05 Majid

Introducing Majid

Majid wuchs in Deutschland auf, geboren wurde er aber im Irak. Früh wurde er zum Tanzen inspiriert, nachdem er seinen Vater als kurdischen Volkstänzer beobachtet hatte. Mit neun Jahren brachte ihn seine Schwester dazu, HipHop-Kurse zu besuchen. Immer mehr verlor sich Majid in der HipHop-Kultur und in der urbanen Tanz-Szene, womit sein erstes Battle nicht lange auf sich warten ließ.

Majid hatte aber kein Interesse, HipHop so zu tanzen, wie alle anderen. Damit focht er seinen größten Kampf gegen sich selbst aus. Er machte weiter mit seinem Training und fand Vertrauen in seinen Style, womit er den Kritikern Paroli bot und seine Leidenschaft und Hingabe siegte.

2008 nahm er zum ersten Mal an Juste Debout teil, einige weitere Auftritte ebendort waren die Folge. 2014 gelang es ihm dann, den Contest zu gewinnen. Mittlerweile blickt er auf zwanzig Jahre seiner Karriere zurück und folgt seinem Weg so leidenschaftlich, wie niemals zuvor. Er holte sich einige wichtige Titel, erarbeitete sich einen guten Ruf in der globalen Fanbase und ist heute sogar Eigentümer eines eigenen Studios.

Es war nie mein Ziel, Menschen zu inspirieren oder Battles zu gewinnen oder berühmt zu werden. Ich habe es einfach gemacht, weil ich es liebte. Majid

Daneben hat Majid auch im Schauspiel Erfahrungen gesammelt. So hatte er einen Auftritt im Tanzfilm "FLY", der im Oktober veröffentlicht wurde. Daneben bestehen Majids weitere Ziele darin, seine Wurzeln zu erschließen und im Irak zu performen, zu lehren und Battles auszutragen. Nachdem die kurdische HipHop-Szene immer mehr floriert, schreiben Majid immer mehr Menschen, die er inspiriert hat.

"Ich bin sehr dankbar dafür", meint er. "Als ich mit dem Tanzen begann, war es nie mein Ziel, Menschen zu inspirieren oder Battles zu gewinnen oder berühmt zu werden. Ich habe es einfach gemacht, weil ich es liebte. Jetzt zu wissen, dass ich Menschen aus dem Land, in dem ich geboren wurde, und auf der ganzen Welt mit meinen Projekten, meinem Studio und meinem Tanz berühre, ist so verrückt."

06 Yumeki

Introducing Yumeki

Yumeki wurde in Osaka in Japan geboren. Mit sechs Jahren begann sie zu tanzen, da sie schon in diesem Alter mit einem Komplex zu kämpfen hatte, der sie denken ließ, sie sei nicht athletisch genug. 2009, mit neun Jahren also, unternahm Yumeki einen Trip nach New York, um ein Event mit dem Namen HDI zu sehen. Hier fand sie ihre Leidenschaft für das Waacking und sie nahm sich das Versprechen ab, einmal selbst im Rampenlicht zu stehen.

Yumeki verbrachte viel Zeit im Studio und verbesserte laufend ihre Skills. In der High School war sie sich aber lange Zeit im Unklaren, welchen Karriereweg sie einschlagen sollte. Zu diesem Zeitpunkt traf sie auf den japanischen HipHop-Tänzer Lee, der sie auf die Möglichkeiten des Tanzes aufmerksam machte.

Heute ist Yumeki Mitglied der Bad Queen-Crew. Daneben arbeitet sie daran, Popping- und Soul-Elemente in ihren Style zu bringen. Sie liebt es, Funk, Disco, R 'n' B und Songs der 80er zu hören und freut sich vor allem auf Red Bull Dance Your Style, da "der DJ wirklich Hits aus den Charts spielen kann"!

07 Outrage

Introducing Outrage

Outrage wurde in Kansas geboren, war aber, als er aufwuchs, viel auf Reisen. Seine Zeit verbrachte er in Teilen Deutschlands und in Washington DC, bevor er sich in Kalifornien niederließ. Michael Jackson, James Brown, Freddie Mercury und Jimi Hendrix inspirierten ihn dazu, zu tanzen.

Mit dem Freestyle-Tanz kam er zum ersten Mal in einem Einkaufszentrum in Berührung, als er 12 Jahre alt war. Vor allem der Krump-Stil machte großen Eindruck auf ihn. Es brauchte aber ein weiteres Jahr, bevor er dieselben Tänzer in der High School traf und selbst mit dem Tanzen begann. Entscheidend war auch die Veröffentlichung des ikonischen Films "RIZE", der die Street-Dance-Szene von South Central LA zum ersten Mal der Welt präsentierte.

2010 tanzte er bei "How The West Was Won" sein erstes Battle, wo zum ersten Mal die Krump-Kategorie ausgetragen wurde. Outrage holte sich den Sieg und sicherte sich ein hohes Preisgeld. Mit 20 Jahren wurde er nach Japan eingeladen, um ebendort zu lehren, Battles auszutragen und seinen Krumping-Style mit der Welt zu teilen. Outrage realisierte, dass das Tanzen etwas ist, das ihn erfüllen kann.

Ich bin im Tanzen voll und ganz aufgegangen, nachdem ich den Menschen zeigen konnten, wie viel mehr im Krump steckt. Outrage

Es ist das erste Mal, dass Outrage am Red Bull Dance Your Style World Final teilnehmen wird. Neben den Battles liebt er Fashion und Fotografie, weshalb er seine eigene Modemarke "@DeathbyStyle ins Leben rief, die sich auf Kleidung für die HipHop-Community spezialisiert.

"Ich möchte einfach nur dazu in der Lage sein, zu reisen und der Welte eine neue Perspektive auf Krump zu liefern", erklärt er. " Krump ist oft mit Stereotypien konfrontiert und ich glaube ich haben den Leuten mit meinem Tanz gezeigt, wie viel mehr im Krump steckt."

"Ich sehe mich definitiv auch als Creative Director und als jemanden, der Street-Dance auf Plattformen bringt, die über das Battling hinausgehen. Mit TikTok und ähnlichen Kanälen beginnt die Welt zu sehen, was Krump in Zukunft sein könnte, wenn das richtige Team und die richtige Richtung dahinterstehen. Ich möchte alles dafür tun, die Szene dorthin zu bringen."

08 SB

Introducing: SB

Der südafrikanische Tänzer SB begann bereits im Alter von drei Jahren mit dem Tanzen, was vor allem damit zu tun hatte, dass seine Familie ihn und seine Schwester darum baten, bei Familien-Events aufzutreten. Erst mit 16 Jahren aber verfolgte SB eine seriöse Tanzkarriere, in dem er sich im SBHUJWA ganz und gar verlor.

"SBHUJWA stammt dem französischen Wort 'Bourgeoisie' ab, das die obere Mitteklasse der Gesellschaft bezeichnet", erklärt SB. "Aber für uns geht es nicht nur darum. Vielmehr dreht sich alles um einen positiven Lifestyle, eine gute Energie, wenn du tanzt, und die Kreativität dahinter. Du kannst damit eine Geschichte erzählen und aus deinem Herzen sprechen, während dir die Menschen zusehen. Daneben ist es ein Style, der sich mit der Zeit weiterentwickelt und auch andere Element mit einbezieht. Er kombiniert Pop, HipHop und mehr. Es ist der Stil, mit dem ich begonnen habe, und es ist die Kultur, in der ich tatsächlich lebe. Ich bin ganz und gar SBHUJWA, bis in die Wurzeln."

Die SBHUJWA-Kultur verlangt nach Kreativität und Diversität in der Bewegung, garniert mit Energie und Charme. Kein anderer schafft es, all das so zu verbinden wie SB. Er ist als Tanzlehrer nachgefragt und in unzählige Shows aufgetreten, hat Battles gewonnen und sich immer wieder als starker Choreograph bewiesen.

Zu seinen größten Erfolgen zählen ein Auftritt im afrikanischen Tanzfilm "Yemi In The Moon" und seine Performance beim Eröffnungs- und Abschluss-Event der FIFA Weltmeisterschaft 2010.

Auch SB feiert sein Debüt beim Red Bull Dance Your Style World Final. Damit wird ein Traum für ihn wahr und er freut sich vor allem darauf, seine Kultur zu repräsentieren.