Die besten Momente: Red Bull Dance Your Style World Final 2023

01 King DaVinci zeigt uns Afro-Dance-Power

Besser hätte das Red Bull Dance Your Style World Final nicht beginnen können: King DaVinci sorgte bereits im ersten Battle für Power und seine Energie war bis in die letzten Reihen der Frankfurter Festhalle zu spüren. Der Nigerianer tanzte zu „Industry Baby“ von Lil Nas X und passte seine Afro-Moves perfekt der Musik an.

02 Krasse Momente zu „Unholy“

Der Song „Unholy“ von Sam Smith war voller Highlights: Verb begann seine Runde mit explosiven Bewegungen und Krump-typischen „Hat Tricks“ zum Beat. Immer wieder interagiert er mit dem Publikum – auch das erleben wir oft bei Krumper:innen.

Javier Ninja harmonierte nicht nur tänzerisch mit dem Mood des Songs, sondern auch sein Outfit passte perfekt. Ob man gemerkt hat, dass er den Song liebt? Keine Frage! Mit seiner fast gummiartigen Beweglichkeit und seinen „Bone-Breaking Moves“ raubte er dem Publikum den Atem. Er setzte sogar noch einen drauf, fiel aus dem Stand in den Spagat und beendete seine Runde, wie es im Voguing üblich ist, mit einem Dip.

03 Popping auf Reggae-Musik

Zum Klassiker „Gimme the Light“ von Sean Paul startete Nelson seine Runde betont lässig und ließ sich von Jedras nicht aus der Ruhe bringen. Seine harten Pops und isolierten Bewegungen kamen umso unerwarteter. Er setzte nicht nur sein Popping- und Waving-Vokabular in Szene, sondern kombinierte es mit Bewegungen aus dem Dancehall und Afro. Eine einzigartige und vielseitige Runde.

(Aber auch zu einem Soul-Smasher wie „Respect“ kann Nelson seine Skills perfekt einsetzen – hier ist der Beweis. )

04 Handylichter und „Lonely“: Gänsehaut in der Festhalle

Beim Top-8-Battle zwischen Verb und The Crown wurde es auf einmal still in der Festhalle, als DJ Fayme „Lonely“ von Billie Eilish droppte. „Bitte einmal alle Handylichter hoch!“, forderte Red Child das Publikum auf. Gänsehaut pur! Verb sorgte für eine emotionale Stimmung mit seinen explosiven und harten Krump-Bewegungen im Kontrast zum ruhigen Song. Eine aus- und eindrucksvolle Runde! The Crown überraschte die Zuschauer:innen dann mit einem Windmill, einem Powermove aus dem Breaking. Das kam unerwartet! Beide Tänzer ließen sich komplett von der Musik leiten und tanzten tief aus dem Herzen.

05 Waackxxxys Highlights im World Final

Das „Level Up“ von Ciara Waackxxxys Lieblingslied ist, konnte man direkt spüren. Als sie die ersten Moves aus dem Musikvideo nachtanzte, brachte sie die 6.000 Zuschauer:innen innerhalb von Sekunden zum Ausrasten. Mit ihren schnellen Waacks, Posen und Slow-Motion-Bewegungen passte sie sich perfekt der Musik an. Die Südkoreanerin ließ sich sogar aus dem Stand mit einem Bein in der Luft in einen Dip fallen und waackte dabei einfach weiter. Sie begeisterte mit ihrer Anpassungsfähigkeit, ihrem Ausdruck und ihrer Originalität. Was für eine Powerfrau!

06 Power-Runde von Lil Syd

Als DJ Fayme „Dior“ spielte, reichten die ersten Beats, um die Crowd zum Ausrasten zu bringen. Alle wussten: Jetzt wird's wild! Auch Luwam konnte kaum sitzen bleiben und wäre am liebsten mit auf die Bühne gesprungen. Lil Syd ging perfekt auf die Musik ein und sorgte mit simplen Bewegungen und Akzenten für Begeisterung: Er wurde eins mit der Musik.

07 Gio und seine ausgefallenen Knie-Moves

Gio tanzte sich bis ins Finale und rockte die Bühne in jeder Runde anders. Immer wieder begeisterte er aber mit seinem Floorwork, vor allem auf den Knien. Im Finale ging er aufs Ganze! Zum „Family Ties“ springt er auf einem Knie zum Beat. Auch zu „One Thing“ überraschte er das Publikum mit einem Sprung auf seinen Knien und endete mit einem One-Hand-Freeze.

08 Funky-Time mit Joshua

Joshua heizte die Festhalle mit ein wenig Funk und Locking ein. Und welcher Tune passt am besten dazu? Genau: „Hot In Herre“! Mit seinen schnellen Locks und Bewegungen nimmt er jeden Beat mit und bringt ihn auf den Punkt.

09 The Crown und seine Highlights

The Crown hat sich in jeder Runde neu erfunden. Zu „Kilometre“ von Burna Boy sorgte er für eine unvergessliche Runde und entertainte mit einer Kombination aus Afro-Moves und Akrobatik. Ein echter Allrounder! Das Publikum wollte direkt noch eine Runde von The Crown gegen Waackxxxy sehen – zu „Shape Of You“ begeisterte er mit Bewegungen, die die Lyrics widerspiegelten.