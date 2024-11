MT Pop triumphiert beim Red Bull Dance Your Style World Final 2024

Tanz-Enthusiast:innen aus der ganzen Welt eroberten die Straßen und Dancefloors von Mumbai, um ein Fest der Tanzkunst zu feiern, wie es kein anderes gibt: Das Red Bull Dance Your Style World Final stand auf dem Programm; ein wahres Highlight auf dem diesjährigen Eventkalender!

Über 5.000 Zuschauer:innen füllten den NSCI Dome bis auf den letzten Platz und ließen sich von der Musik, dem Tanz, den Lichtern und der Action mitreißen. Die 16 besten Tänzer:innen gaben ihr Bestes, um die Menge zu begeistern und traten zu unvorhersehbaren Hits aus Funk, Pop, Rock, Hip-Hop, Disco und mehr an. Ohne Jury, ohne geplante Choreografie und ohne vorgegebene Musik mussten sie ihr Können, ihre Musikalität und ihr Durchhaltevermögen unter Beweis stellen, um die Stimmen des Publikums für sich zu gewinnen.

Und dabei wurde Geschichte geschrieben: Die Popsensation MT Pop holte sich als erster vietnamesischer Tänzer den Red Bull Dance Your Style-Titel, nachdem er eine energiegeladene Performance gegen den Franzosen Rubix gezeigt hatte.

Der Wettbewerb erlebte zwei intensive Halbfinalrunden, in denen Rubix gegen The D Soraki und MT Pop gegen den Lokalfavoriten T antrat. MT Pop und T verblüfften die Zuschauer:innen mit ihren besten Moves und nach zwei intensiven Runden kam es zu einem Unentschieden; das Publikum konnte sich nicht entscheiden. Es sah ganz so aus, als ob es zu einem Tie-Break kommen würde. In einer beherzten Geste trat T jedoch zurück und akzeptierte, dass MT Pop besser war als er.

Im Finale battelte sich MT Pop dann mit Rubix. Mit einer dynamischen Darbietung in einem spannenden Showdown gegen den französischen Hip-Hop-Tänzer sicherte sich der Popping-Star den Sieg. Direkt im Anschluss hielt MT Pop fest: "Es gibt gerade viele Emotionen, ich bin super glücklich und aufgeregt. Wir sind hier für die Liebe, die Kultur und den Tanz. Wir sprechen zwar nicht dieselbe Sprache, aber hier heute Abend haben wir mit dem Tanz eine Sprache und eine Botschaft geteilt. Für mich war es wirklich eine Ehre, mit allen Teilnehmern zu tanzen, es war ein besonderer Moment in meinem Leben."

MT Pop battelte sich durch und gewann die Fans und den Titel für sich. © Little Shao/Red Bull Content Pool

Ein hochkarätiges Aufgebot aus aller Welt

Das World Final 2024 brachte eine außergewöhnliche Gruppe internationaler Tänzer:innen zusammen, von denen jede/r ihren/seinen einzigartigen Stil auf die Bühne in Mumbai brachte. Das Lineup umfasste Pre-Final-Gewinner und Wildcards, wobei die globale Vielfalt der Styles -- von Hip-Hop über Afro bis hin zu Waacking und Krump - dieses Event zu einem der am heißesten erwarteten Dance-Events des Jahres machte.

Rubix und D.Soraki duellierten sich in einem epischen Halbfinale. © Ali Bharmal/Red Bull Content Pool

Aus dem Vorfinale 1: Jazzy (Norwegen), Ryan (Brasilien), Daley (Niederlande) und Bogie (Taiwan)

Aus dem Vorfinale 2: T (Indien), Mishena (Slowakei), JR Sniper (Frankreich) und Pakissi (Schweiz)

Wildcards: Luwam (Deutschland), Ivy (USA), Kanessa (Belgien), MT Pop (Vietnam), Prince Wizzard (Korea), Rubix (Frankreich), Saumya (Indien) und THE D Soraki (Japan)

Die Schönheit von Red Bull Dance Your Style

Das Besondere an Red Bull Dance Your Style ist das Format, bei dem das Publikum über den Gewinner abstimmt. Während bei anderen Tanzwettbewerben normalerweise eine Jury am Start ist, entscheiden bei Red Bull Dance Your Style allein die Zuschauer:innen, wer in die nächste Runde kommt und schließlich Weltmeister wird.

Anstatt sich darauf zu konzentrieren, mit traditionellen Tanztechniken zu beeindrucken, versuchen die Finalisten ihr Bestes, um mit dem Publikum zu connecten, es zu beeindrucken und seine Stimme für sich zu gewinnen.

Red Bull Dance Your Style ist mehr als ein Wettbewerb, es zelebriert die Kraft der Tanzkunst und das Ziel, Menschen und Kulturen weltweit zu vereinen. Das diesjährige Finale in Mumbai folgt auf die vergangenen Weltfinalis in Paris (2019), Johannesburg (2022) und Frankfurt (2023) und ist damit ein wahrhaft globales Event, das die internationale Tanzgemeinschaft vereint.

MT Pop holt sich den Red Bull Dance Your Style-Titel 2024 © Tyrone Bradley/Red Bull Content Pool

Was kommt als Nächstes auf den Gewinner zu?

Wenn du die Red Bull Dance Your Style-Krone gewinnst, geht es nicht nur um den Sieg, sondern auch darum, in einen elitären Kreis von internationalen Tanzchampions aufgenommen zu werden. Der letztjährige Gewinner, Waackxxxy, hat gezeigt, wie dieser Titel einen Tänzer auf die Weltbühne katapultieren kann. MT Pop wird zweifellos in diese Fußstapfen treten, die nächste Generation von Tänzer:innen inspirieren und seine Position als globale Tanzikone festigen.

Nach dem World Final 2024 hat Mumbai seinen Platz in der globalen Tanzszene eingenommen und alle, die gekommen sind, um eine Woche lang mitzufeiern, wahrlich beeindruckt. Die Farben und die Lebendigkeit der Weltfinalwoche werden nicht so schnell in Vergessenheit geraten, wenn sich die internationalen Tänzer:innen, Fans und Künstler:innen mit vollen Herzen und glücklichen Füßen auf den Heimweg machen.

Das Red Bull Dance Your Style World Final 2025 wird am 11. Oktober 2025 Los Angeles, USA, zum Leuchten bringen.