Lerne die TikTok-Hosts des Red Bull Dance Your Style World Finals kennen

Das World Final von Red Bull Dance Your Style 2022 steht in den Startlöchern! Am 10. Dezember ist es soweit: Johannesburg in Südafrika wird zur Hochburg der Tanzkunst und zum ersten Mal in der Geschichte des Events wird es via TikTok live zu dir nach Hause übertragen. Während @redbulldance die Main-Show hosten wird, treten zusätzliche Moderator:innen in Erscheinung, die dich das Event aus deren ganz eigener Perspektive erleben lassen. Lies weiter, um mehr über unsere Social-Media-Stars zu erfahren.

01 Mob Crew

Mob Crew aus Deutschland werden Red Bull Dance Your Style auf TikTok hosten © Tuananh Tran aka Imprzz

Mob Crew ist eine professionelle Tanzgruppe aus Deutschland. Die drei Mitglieder Leo, Vova und Junior sind leidenschaftliche Vertreter der HipHop-Kultur, die schon tanzten lange bevor sie TikTok eroberten. Mit einer kollektiven Tanzerfahrung von zusammengerechnet 43 Jahren kennen sie alle Feinheiten der internationalen Tanz-Szene.

Jedes der Mitglieder repräsentiert das Gesamtpaket der Tanzszene: Sie treten in Performances und Battles genauso in Erscheinung wie als Lehrer. Gemeinsam führen sie ihre eigene Tanzschule, das "Frontrow Studio" in Osnabrück, und um diese zu promoten, setzten sie auf TikTok -- dort sorgen sie mit ihren ausgeklügelten Videos laufend für Aufsehen.

Ihre Reise auf TikTok begann im Januar 2021, mit Clips, die ihre Tanz-Skills in den Mittelpunkt rückten und jede Menge Spaß vermittelten. Diese Mixtur erwies sich als extrem erfolgsversprechend, auch wenn man dazusagen muss, dass es Mob Crew nicht nur darum geht, mit der Kamera zu spielen.

"Wir schlüpfen nicht in eine Rolle. Was ihr hier zu sehen bekommt, sind zu 100% wir", stellt das Trio sicher. Damit ist es nur folgerichtig, dass sie innerhalb von nur neun Monaten den Meilenstein von einer Million Follower erreichten. In der Hochphase gewann Mob Crew pro Tag ganze 140.000 neue Follower dazu.

"BOP or NOT" ist das erfolgreichste Konzept der Crew und generiert regelmäßig Millionen von Views. Darin stellen sie sich die Frage, welche Songs sie zum Tanzen bringen und welche nicht. Eines wird beim Zusehen aber relativ schnell klar: Nur ein Mitglied des Trios bringt einen tadellosen Musikgeschmack mit. Wer das ist, musst du selbst herausfinden. Daneben begann die Crew vor kurzem damit, exklusiven Content für ihren YouTube-Channel zu produzieren, der bald online geht.

Indem sie das gesamte Red Bull Dance Your Style World Final auf TikTok übertragen, präsentieren sie dir das Event durch die Linse wahrer Tanz-Connaisseure. Sie werden ihren Broadcast darauf ausrichten, die Tiefen eines Battles herauszuarbeiten, die die Freestyle-Skills der Teilnehmer bis zum Maximum herausfordern. Leo stellt abschließend klar, warum wir uns Red Bull Dance Your Style auf ihrem TikTok-Channel nicht entgehen lassen sollen: "Das ist einfach. Der Grund ist, dass wir einfach die coolsten Typen sind, die es da draußen gibt."

Erlebe Red Bull Dance Your Style auf dem TikTok-Channel von @mob_crew !

02 Kien Quan

Kien Quan gehört zu den besten Fotografen auf TikTok. © Han Yang

Kien Quan ist professioneller Fotograf und Content-Creator mit 10 Jahren Erfahrung auf dem Buckel. Er wurde in Vietnam geboren und nennt mittlerweile New York City seine Heimat. Acht Jahre lang performte er als B-Boy und war währenddessen Teil der "5 Crew Dynasty".

Als er 2013 damit begann, seine Bilder auf Instagram hochzuladen, fand er seine Liebe zur Fotografie. Seine online Followerschaft wuchs beständig und er erlangte Bekanntheit als einer der besten Tanz-Fotografen der Welt. Irgendwann machte sich aber das Gefühl breit, ein Sklave des Instagram-Algorithmus' zu sein. Er wollte mehr von sich preisgeben, als auf seine Tanzfotografie reduziert zu werden. Er erklärt: "Nachdem Instagram immer polierter daherkam, suchte ich permanent nach einer Entschuldigung, um mehr ich selbst sein zu dürfen."

Das brachte ihn dazu, im Jahr 2020 Content für TikTok zu kreieren. "Ich begann nur deshalb mit TikTok, weil ich realisiert hatte, dass diese Plattform eher auf rohen und authentischen Content ausgerichtet ist. Das verschaffte mir die Möglichkeit, unterschiedliche Perspektiven auf mein Skill-Set zu werfen, und sie gab mir einen Ort, an dem ich meine Meinungen ausdrücken konnte."

Mit einer neuen Umgebung, in der er seiner Persönlichkeit erfrischend freien Ausdruck verleihen konnte, begann Quan damit, seine Online-Präsenz neu zu überdenken. Er experimentierte mit Content, um herauszufinden, was funktioniert und was nicht. Irgendwann postete er seine Clips einfach nur aus Spaß, ohne Hintergedanken -- das war der Moment, an dem sein TikTok-Account explodierte. Mittlerweile umfasst sein Kanal ganze vier Millionen Follower, womit er zu den Top-5 der TikTok-Fotografen gehört.

Die Gründe für seinen Erfolg schreibt Quan einer Kombination seiner Persönlichkeit, seinem seltsamen Sinn für Humor und seinem Verständnis von Social-Media zu. Daneben bleibt er seinem Mindset, das er sich als B-Boy zugelegt hat, treu: Es geht ihm vor allem darum, sich so authentisch wie möglich zu geben und immer wieder erfrischende Konzepte und Ideen zu finden. Das ist auch der Grund, warum er so gut wie jeden anspricht, um mit ihnen zusammenzuarbeiten -- angefangen bei Models bis hin zu Tänzern, Athleten und Cosplayern. Er spielt mit seinen Partnern und seinen Motiven, wodurch sich sein Werk immer durch eine spektakuläre Kreativität auszeichnet.

Ich möchte jedem eine Perspektive auf sich selbst schenken, aus der heraus er sich positiver wahrnimmt. Kien Quan

Sein Wachstum auf Social-Media hat bei Kien dazu geführt, dass er mehr Verantwortung übernehmen will. Seine Lebensphilosophie besteht darin, "jedem eine Perspektive auf sich selbst zu schenken, aus der heraus er sich positiver wahrnimmt. Wenn ich mit dir rede oder du mit meiner Arbeit konfrontiert bist, dann will ich, dass ich etwas zu deinem Leben beigetragen habe. Vielleicht habe ich dich etwas gelehrt, vielleicht habe ich dir eine neue Perspektive gegeben oder vielleicht habe ich einfach nur für einen kleinen Höhepunkt in deinem Tag gesorgt."

Kien ist ganz und gar bereit, Dance Your Style 2022 auf seinem TikTok-Channel zu begleiten. Er kann es kaum erwarten zu sehen, wie das Event über die Bühne gehen wird, und er meint: "Ich bin unheimlich gespannt darauf! Es ist mein erstes Mal, also weiß ich nicht, was mich erwartet."

Erlebe das World Final von Red Bull Dance Your Style aus der Perspektive von Kien Quan auf seinem TikTok-Channel @kienquancreates .

03 Jessica Mashaba

Jessica Mashaba gehört zu den TikTok-Ikonen. © SHOTBYVADO

Jessica Mashaba ist jung und erfolgreich, eine Influencerin und Erschafferin von digitalem Content, der sich auf Tanz und Comedy ausrichtet.

Sie ist in Südafrika geboren und aufgewachsen und der Tanz ist etwas, was Jessica ihr ganzes Leben lang praktiziert hat -- sowohl professionell als auch als Hobby. Schon in frühen Jahren hat sie die Liebe zu dieser Kunstform gefunden, während sie sich an den verschiedensten Styles versucht hat, darunter Ballett, Ballroom, Jazz, HipHop und vieles mehr. Ihr liebstes Street-Genre war aber immer Amapiano, die Fusion zwischen Deep House und Jazz, das aus Südafrika stammt. Daneben war sie ein Jahr lang Teil des Tanz-Unternehmens "Afrika Ablaze".

Die Entscheidung, Influencerin und digital Creator zu werden, kommentiert sie wie folgt: "Es ist mehr so, als hätte Social Media mich auserwählt, da es nie etwas war, was ich erzwingen musste. Die Entfaltung auf diesen Kanälen kam ganz natürlich zustande."

TikTok bezeichnet sie als ihre Lieblingsplattform. Sie selbst hat schlicht und einfach Spaß daran, sie zu nutzen, sowohl als Creator als auch als Betrachterin des Contents anderer Kreativer. TikTok hat sie auch deshalb angezogen, weil die Plattform "es immer irgendwie schafft, mich zum Lachen zu bringen, selbst an den härtesten Tagen."

Jessica hat unglaubliche 3,4 Millionen Follower um sich geschart und verweist vor allem auf die Konsistenz, wenn es darum geht, die Zuschauer bei Laune zu halten. Außerdem glaubt sie fest daran, dass der authentische Umgang mit ihren Viewern dazu beiträgt, dass sie ihr Kanal auf TikTok so gut performt. Ihre Echtheit zieht die Leute auf ihre Seite, da sie Content produziert, die mit den Menschen connectet. Dennoch ist es als Content Creator und als öffentliche Person auch nicht immer einfach. So gesteht sie sich ein: "Es braucht eine raue Schale, da Social Media auch ein brutaler Ort sein kann."

Letztendlich möchte Jessica den Leuten aber einfach einen Grund geben zu lachen. Ihre Vision besteht darin, ihren Zuschauer:innen zu vermitteln, dass "am Ende alles okay sein wird", weil "die Welt ein gar nicht so schlechter Ort" ist.

Jessica hat vor kurzem in Kapstadt ihren Abschluss auf der UCT (University of Cape Town) gemacht. Sie freut sich darauf, Theater und Performance in Zukunft noch professioneller angehen zu können, da beides mit ihrer wahren Leidenschaft perfekt harmoniert.

Nachdem das Red Bull Dance Your Style World Final 2022 in ihrer Heimat in Südafrika ausgetragen wird, freut sich Jessica umso mehr, als Online-Host zum Event beitragen zu können: "Ich freue mich immens darüber, Zeuge der Großartigkeit anderer Menschen werden zu können. Es gibt so viel Talent da draußen und es macht mich glücklich, dass Plattformen wie Red Bull Dance Your Style den Raum zur individuellen Entfaltung von so vielen von uns zulassen."

Erlebe das World Final von Red Bull Dance Your Style 2022 aus Jessica Mashabas Perspektive auf dem Channel @redbullza . Ihren eigenen Channel findest du unter @jessicamashaba20 .