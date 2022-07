Diese 15 Athleten werden beim Red Bull District Ride eskalieren

Seit Nicholi Rogatkin beim letzten Red Bull District Ride 2017 beim Finalsprung einen 1440 rausballerte, zählt er in Nürnberg zu den absoluten Publikumslieblingen. 2022 hat der das Energiebündel erstmals die Chance seinen Titel aus 2017 zu verteidigen. Am besten gelingt das mit Runs und Tricks wie diesen:

September 2017 in Nürnberg: Nicholi Rogatkin düpiert die Konkurrenz mit einem Run, der seines Gleichen sucht. Krönender Abschluss: der erstmals in einem Contest gestanden 1440°.