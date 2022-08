Red Bull District Ride 2022: Alles, was du wissen musst

Red Bull District Ride macht am Samstag, dem 3. September, die Straßen von Nürnberg unsicher. Uns erwartet die insgesamt sechste Austragung des größten Urban-Slopestyle-Contests der Welt.

Der per Hand gefertigte Kurs hat nur ein Ziel: Die Limits der Slopestyle-Giganten zu pushen und das vor der wunderschönen mittelalterlichen Kulisse der Altstadt von Nürnberg. Die Features sind auf fünf Districts aufgeteilt, was wiederum die District Ride-Experience so einzigartig macht. Red Bull TV wird die Action der Finals am 3. September live übertragen - somit hast auch du die Möglichkeit, unmittelbar mit dabei zu sein!

Du willst mehr darüber erfahren, was dich bei Red Bull District Ride erwartet? Dann liegst du mit diesem Video goldrichtig:

3 Min Was ist Red Bull District Ride? Red Bull District Ride kehrt nach Nürnberg zurück. Wir liefern dir alle Infos zum großen MTB-Slopestyle-Event.

01 Erlebe das Event live auf Red Bull TV

02 2022 Red Bull District Ride - Der Kurs im Detail

Wie der Name des Events schon suggeriert, ist der Kurs in sogenannte Districts eingeteilt, die Teile der Altstadt von Nürnberg umfassen. Insgesamt gibt es davon fünf. Jeder District wartet dabei mit seinen ganz eigenen Features und Hindernissen auf, womit die Athleten mit einer breiten Varietät und zugleich den besten Bedingungen konfrontiert sind, um ihre verschiedensten Tricks perfekt in Szene setzten zu können.

Die diesjährigen Districts unterteilen sich wie folgt: Castle District, Box District, The Quarter District, Dirt District und der Big Air District. Mehr Details zum Kurs und zu den klassischen Sehenswürdigkeiten der Stadt findest du hier .

Castle District © Red Bull Box District, Bosch © Red Bull Quarter District, Specialized © Red Bull Dirt District © Red Bull Big Air District © Red Bull

Manche Features und Obstacles der Districts erinnern stark an jene, die schon 2014 und 2017 zum Einsatz kamen. Vor allem der Castle District bleibt weitgehend unverändert, auch wenn es mit der Quarter Pipe einen Start gibt, der so bisher noch nicht zu sehen war. Im Big Air District droppen die Athleten aus einem Fenster der Stadthalle in eine Ramp, bevor sie von einem vier Meter hohen Kicker in die Luft katapultiert werden.

Erwarte das Unerwartete im Big Air-District von Red Bull District Ride. © Marc Muller/Red Bull Content Pool

Die Features in den Box-, Quarter- und Dirt-Districts wurden modifiziert oder kommen vollkommen neu daher. Ein Beispiel sind hier die Quarter Pipes im Quarter District, die dann in einen Hip-Jump münden, was stark an das Fahren in Skateparks erinnert.

03 Wie funktioniert die Bewertung von Red Bull District Ride?

Beim Judging wird schnell klar, dass jeder einzelne District von großer Bedeutung ist, da die ersten vier davon zu gleichen Teilen in das Gesamturteil einfließen. Daneben werden auch Punkte für den Flow vergeben. Als finales Highlight jedes Runs wird der Big Air-Jump besonders zentral sein, da dieser 20 Prozent der Beurteilung der Gesamtperformance ausmacht.

04 Wer nimmt an Red Bull District Ride teil?

Insgesamt versuchen 15 Rider den Best Trick-Contest und die Red Bull District Ride-Finals für sich zu entscheiden. Die Teilnehmerliste umfasst die Top-13 des FMB World Tour-Rankings, sowie zwei Wildcard-Athleten, die von den Organisatoren auf Basis der FMB World Tour-Events gewählt werden.

Vorqualifiziert: Emil Johansson (SWE), Erik Fedko (GER), Timothe Bringer (FRA), Nicholi Rogatkin (USA), Dawid Godziek (POL), Tomas Lemoine (FRA), Griffin Paulson (CAN), Lucas Huppert (SUI), Max Fredriksson (SWE), Torquato Testa (ITA), Paul Couderc (FRA), Szymon Godziek (POL) und Jakub Vencl (CZE)

Wildcards: Lukas Knopf (GER) und Miguel Guerrero (ESP)

Emil Johansson hatte bei Red Bull Joyride am meisten Freude © Scott Serfas

Johansson, der momentan schlicht nicht zu schlagen ist, hat vor Kurzem Red Bull Joyride im August gewonnen; er wird alles daran setzen, seinen ersten Red Bull District Ride-Sieg zu holen. Bei seinem ersten Auftritt im Jahr 2017 wurde er Zweiter. Titelverteidiger ist Rogatkin. Er wird mit Sicherheit einige Neuheiten aus seiner Trickkiste kramen, nachdem er schon 2017 den ersten 1440 in einem Contest hingelegt hat - das ist vor ihm noch keinem gelungen.

Für den größten Wirbel werden jedoch die Lokalmatadoren Fedko und Knopf sorgen. Fedko trickste sich 2017 in die Aufmerksamkeit der Fans, als er das Event mit Wildcard auf Platz fünf abschloss. Ein Sieg bei einem großen Event ist längst überfällig.

Lukas Knopf © Red Bull Erik Fedko © Red Bull

05 Eine kurze Geschichte von Red Bull District Ride

Red Bull District Ride blickt mit seinen fünf bisher ausgetragenen Events auf eine fruchtbringende Geschichte zurück - vor allem deshalb, weil er der erste urbane Mountainbike-Slopestyle-Contest seiner Art war.

Zum ersten Mal wurde das Event im Jahr 2005 ausgetragen. Schon damals fungierte Nürnberg als Host. Den Sieg sicherte sich damals Aaron Chase aus den Staaten, der in weiterer Folge als Kurs-Designer und Judge in Erscheinung trat. 2006 stand dann das Nachfolge-Event auf dem Programm, das ganze 40.000 Zuseher anzog, die sich die Action nicht entgehen ließen. In diesem Jahr holte sich der Amerikaner Cam McCaul den Titel.

Aaron Chase - Gewinner des District Ride 2005 © Ian Hylands

Danach folgte eine fünfjährige Pause, bevor Red Bull District Ride im Jahr 2011 erneut fett angestrichen in unserem Kalender stand. Zum ersten Mal wurde es live übertragen, womit unzählige Zuschauer Zeuge von Sam Pilgrims Titelgewinn wurden. Bei der vierten Austragung bekamen wir ein enges Battle zwischen den Kanadiern Brandon Semenuk und Brett Rheeder spendiert, bei dem der Erstgenannte mit einem knappen Punktevorsprung von 0,83 als Sieger hervorging.

5 Min Red Bull District Ride 2014: alle Highlights Red Bull District Ride 2014: Die Highlights aus Nürnberg

2017 fand dann das letzte Mal ein Red Bull District Ride-Contest statt, bevor wir nun, im Jahr 2022, ein neues Kapitel aufschlagen. Damals zeigten die Rider eine Menge atemberaubender Tricks, das Highlight lieferte jedoch Rogatkin, der seinen 1440 auf dem finalen Big-Air-Jump hinlegte. Dieser war am Ende ausschlaggebend und verschaffte dem Amerikaner den verdienten Titel.

2 Min Best of Red Bull District Ride 2017 Hier gibt es alle Highlights von Red Bull District Ride 2017.