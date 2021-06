Red Bull Driftbrothers: Mit 1.040 PS in eine neue Ära!

Die neuen BMW 4 der Red Bull Driftbrothers in Action am Red Bull Ring.

Wer sich an die Anfänge der Red Bull Driftbrothers und ihre allerersten selbstgeschusterten Drift-Autos erinnert, dem fehlen angesichts ihrer neuen Drift-Boliden die Worte. Selbst Elias Hountondji muss beim Gedanken an seinen ersten aus den Achtzigern stammenden BMW E30 lachen.

So wird man Drift-Europameister – nur so!

"Zwischen unseren aktuellen M4 Competition in unserer Drift-Spec und unseren ersten E30 318ES mit 4-Zylinder-Motor, 1,8l Hubraum und schlappen 136 PS liegen Welten", meint Eli. Fast 40 Jahre Ingenieurs-Kunst liegen zwischen dem ersten BMW E30 und dem frisch gebackenen BMW M4 Competition: "Das einzige, was gleichgeblieben ist, ist dass der Antrieb hinten und der Motor vorne ist – ein Rezept, das noch immer für Freude am Fahren sorgt!" Vor allem wenn der Motor 1.040 PS mitbringt.

