Es ist amtlich: Red Bull kehrt mit AF Corse in die DTM zurück

Nach zwei Saisonjahren Pause im DTM-Lineup feiert Red Bull 2021 wieder sein Comeback und supportet den Ferrari 488 GT3 Evo 2020, der von AF Corse, dem erfolgreichen Team des 24-Stunden-Rennens von Le Mans, gebaut wird.

Seit dem Sieg beim Debüt-Rennen im Jahr 2016 gehört die Turbo-Engine 488 GT3 zu den erfolgreichsten Modellen der Geschichte von Ferrari, mit mittlerweile 355 Siegen, 640 Podiumsplatzierungen und 91 Titeln in insgesamt 636 Rennen verschiedenster Disziplinen auf dem Buckel.

Hinzu kommt, dass sich AF Corse neben den Erfolgen in Le Mans bereits mehrere Titel in der World Endurance Championship gesichert hat. Teamchef und Eigentümer Amato Ferrari meint: "Diese Challenge hat dank Gerhard Berger begonnen, es war seine Idee. Die Entscheidung, mit Red Bull zusammenzuarbeiten, ist rasch gefallen und wir gehen mit großem Enthusiasmus an die Sache heran."

Alex Albon und Nick Cassidy promoten AlphaTauri! © Red Bull Media House

Ferrari weiter: "Wir haben nur ein Ziel: Siege. Wirft man einen Blick auf die Marken, die involviert sind, sind die Voraussetzungen für den Erfolg großartig."

In den letzten Jahren in der DTM arbeitete der zweimalige Champion Mattias Ekström mit Red Bull zusammen. In dieser Saison wird Liam Lawson (NZL) eine volle Saison in einem Red Bull-Cockpit bestreiten, während Alexander Albon (THA) und Nick Cassidy (NZL) sich das zweite Auto teilen und mit den Farben von Alpha Tauri unterwegs sein werden.

Lawson holte sich 2019 den Titel in der Toyota Rennserie in Neuseeland. Dort waren auch etwa Lance Stroll und Lando Norris erfolgreich, die Titel sammelten und sich so den Weg in die Formel1 bahnten. Nachdem Lawson in der letzten F3-Saison zwei Rennen gewinnen konnte, wird der 18-Jährige in diesem Jahr ein Doppel-Programm bestreiten: zum einen ist er in der DTM vertreten, zum anderen wird er Rennen in der F2 fahren.

"GT Racing ist für mich etwas ganz Neues. Ich freue mich unheimlich über diese Gelegenheit, mich in einer hochklassigen Serie beweisen und mit so erfahrenen Fahrern wie Alex zusammenarbeiten zu können", zeigt sich Lawson enthusiastisch. "Ich kann es kaum glauben, den Ferrari fahren zu dürfen."

DTM ist eine großartige Serie mit hochtalentierten Fahrern im Feld und aufregendem Racing. Alexander Albon Formula 1

Albon wurde in London geboren und geht für Thailand an den Start. In der Formel 1 stand er zweimal auf dem Podium und er wird auch weiterhin als Test- und Reserve-Fahrer mit Red Bull Racing zusammenarbeiten - zusätzlich zu seiner neuen Rolle in der DTM. Da er 2015 in der europäischen F3-Meisterschaft fuhr, ist nicht alles neu für ihn.

"DTM ist eine großartige Serie mit hochtalentierten Fahrern im Feld und aufregendem Racing", erklärt Albon. "Diese Autos fahren sich ganz anders, als einfache Einsitzer - ich bin ein solches nur einmal im Jahr 2015 gefahren, als ich für den Autosport BRDC Young Driver-Award nominiert war. Es gibt weniger Downforce und die Reifen arbeiten ganz anders, also ist ein anderer Fahrstil gefragt. Es wird etwas Zeit brauchen, um mich daran zu gewöhnen, aber ich freue mich auf eine neue Herausforderung im Rennsport."

Daneben ist auch der 26-jährige Cassidy ein zweimaliger Champion in der Toyota Racing-Serie - 2012 und 2013 holte er sich seine Titel, während er mit der "Triple Crown" in Japan (Super Formula, Super GT und japanische Formel 3) seine Fähigkeiten eindrucksvoll unter Beweis stellte. In Europa wird er in der Formel E zum ersten Mal mit dem Envision Virgin Racing Team an den Start gehen und daneben die DTM-Serie bestreiten.

Gerhard Berger zeigt sich angetan von der Paarung: "Red Bull und Ferrari sind führende, globale Marken, die den Erfolg im Motorsport und darüber hinaus repräsentieren. Wir sind stolz darauf, beide in einem einzigartigen Projekt in der DTM zu vereinen, um den prestigeträchtigen Titel zu gewinnen."

"Die beispiellose Paarung von drei hochkarätigen Fahrern ist besonders vielversprechend: Formel 1-Fahrer Alex Albon, GT-Profi Nick Cassidy und das junge Talent Liam Lawson in einem Team...Das ist der perfekte Mix, der das Spannungslevel in der kommenden DTM-Saison hochhalten wird."

Nick Cassidy versucht sich mit Red Bull und AF Corse an der DTM. © Taku Nagami/Red Bull Content Pool 01 / 03

Nachdem die DTM auf leistungsstarke GT Sportautos, basierend auf globalen GT3-Regelungen, setzt, fallen die Erwartungen entsprechend hoch aus. Die Regeln bleiben zu großen Teilen gleich, nur starten die Fahrer in dieser Saison nicht mehr in einem stehenden Feld, sondern gehen mit einem Rolling-Start ins Rennen - was wiederum ganz eigene, spannende Duelle mit sich bringen wird. Wir dürfen gespannt sein.