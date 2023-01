Shauna Coxsey klettert die Route für den Red Bull Dual Ascent

Am Samstag, den 15. Oktober, fand eine Erstbesteigung statt, die ihresgleichen sucht: eine 180 m hohe, sechsteilige Mehrseillängenkletterei, die an die Seite des massiven Verzasca-Staudamms geschraubt wurde.

Die Ehre wurde Shauna Coxsey, 29, zweifache Weltcup-Gesamtsiegerin im Bouldern aus England, und die Schweizer Kletterlegende Pesche Wüthrich, 58, zuteil.

"Wow", meinte Coxsey, als sie die Route zum ersten Mal sah. Mit 180 m der 220 m hohen Betonwand und zwei parallelen Routen in sechs Farben ist dieses Mehrseillängenklettern in einer völlig neuen Dimension, mit Schwierigkeitsgraden bis 8a. Die Route wurde von einem Expertenteam unter der Leitung von Simon Margon entworfen, der bereits an einem anderen, nicht weniger verrückten Projekt beteiligt war: 360 ​​Ascent .

Shauna Coxsey testet die Red Bull Dual Ascent Route. © True Color Films/Red Bull Content Pool

Zuerst hatte sie die immense Höhe abgeschreckt: "Aber dann habe ich mich so auf das Klettern gefreut, dass ich gar nicht mehr daran gedacht habe, Angst zu haben."

Dazu beigetragen hat sicher auch die Erfahrung und das Können von Kletterpartner Wüthrich, der von 1998 bis 2012 mit seiner Familie in Tessin lebte und im Klettermekka rund 1000 verschiedene Routen erschlossen hat. Er übernahm für die ersten 25 Meter die Führung, rastete an jedem Sicherungsposten, bevor es nicht ganz so schnell wie geplant, aber stetig weiterging - die beiden Winzlinge kamen der Dammkrone immer näher.

Ein Comeback für Shauna

Die vierte Seillänge, die Gelb-Schwarze namens Rockcity, fand Wüthrich am schwierigsten. "Sie ist sehr lang und sehr technisch, jedoch auch sehr abwechslungsreich", sagt er. "Aus rein sportlicher Sicht ist die letzte Seillänge jedoch die anspruchsvollste."

Rockcity war für Coxsey eine richtige Herausforderung. "Die Sonne machte die schwarzen Griffe so heiß, dass wir sie kaum anfassen konnten", sagte sie. Abgesehen davon war die Strecke für die Britin "hart, aber toll". Sie fährt fort: "Ich hatte so viel Spaß mit all den verschiedenen Moves - und die Zusammenarbeit mit Pesche war einfach toll. Er hat es echt cool gemacht - ich bin vorher noch nie Mehrseillängen geklettert, das war eine Premiere."

Eine gewaltige Herausforderung für jeden Kletterer © True Color Films/Red Bull Content Pool

Die größte Herausforderung auf dieser Route waren für Wüthrich die Griffe, das Ausmaß und der moderne Schraubentyp. "Die jungen Wettkampfkletterer haben damit sicher kein Problem. Aber für meine Generation, die daran gewöhnt ist, dass es immer wieder kleine Leisten gibt, genau wie am Fels, ist es hart", sagt er. "Außerdem muss man sehr hoch stehen und extrem flexibel sein. Für mich als Kletterer der alten Schule, der nicht mehr so viele Tricks ausführt, ist das eine Herausforderung. Und natürlich bin ich nicht mehr so beweglich."

Jedoch stand die Tatsache, dass das Duo die sechs Spielfelder schaffen würde, keine Sekunde lang in Frage. Und haben wir schon erwähnt, dass Coxsey im Mai eine Tochter zur Welt gebracht hat? Ihre Kletterei am Verzasca-Staudamm war ein beeindruckendes Comeback.

Ab der zweiten Seillänge übernahm sie die Führung. Wüthrich war beeindruckt: "Obwohl ich sicher mehr Erfahrung an großen Wänden habe und routinierter im Umgang mit Seilen bin, ist Shauna einfach besser in dieser Art des Kletterns", sagt er. "Die Reichweite, um die ein 1,82m großer Mann mehr verfügt als eine 1,63m große Frau, spielt an der Verzasca-Staumauer keine entscheidende Rolle. Shauna konnte das mit Kraft und Athletik locker wettmachen!"

Jeder muss fit und bereit sein

Teamgeist © True Color Films/Red Bull Content Pool

Was muss das Siegerteam des Red Bull Dual Ascent also mitbringen? "Es braucht auf jeden Fall eine gute Klettertechnik und das Wissen, wie man diese Griffe belastet. Und auch die Fähigkeit die Route so zu lesen und zu verstehen, wie es der Routensetzer wollte", sagt Wüthrich.

Darüber hinaus, so der Altmeister, sind natürlich auch die körperlichen Voraussetzungen und eine gute Seiltechnik gefragt. Für Coxsey wird sich alles um Geschwindigkeit drehen: "Alle Teams werden fit und bereit sein - ich denke, es wird also eine Frage der Geschwindigkeit sein", sagt sie. "Und natürlich müssen auch die Seilarbeit und das Teamwork stimmen."

Die Botschaft ist klar: Wer den Red Bull Dual Ascent gewinnen will, muss die besten Fähigkeiten aus mehreren Kletterdisziplinen kombinieren. So einfach ist das.