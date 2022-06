Red Bull Erzbergrodeo 2022: Mani Lettenbichler holt sich souverän den Sieg

Nach vier Anläufen gelang es Lettenbichler genug Momentum aufzubauen, um das Hindernis zu überwinden und auf der anderen Seite abfahren zu können. Zu diesem Zeitpunkt erschien Roman aber bereits am Fuße des Hügels. Indem er der Line seines Rivalen folgte, gelang es dem spanischen Rider, den Climb beim ersten Versuch zu überwinden, womit er sich an die Fersen des Deutschen heften konnte.

Das Ganze mündete in ein spannendes Duell bis zur Ziellinie! Der Sherco-Rider jagte den KTM-Rivalen durch die Dynamite-Sektion, während Lettenbichler diesen nächsten Climb nur mit Problemen überwinden konnte. Sobald Dynamite aber hinter ihm lag, machte der Deutsche Nägel mit Köpfen und ging souverän in den letzten Climb, den Lazy Noon.

Nach 2 Stunden, 58 Minuten und 51 Sekunden überquerte Lettenbichler die Ziellinie und feierte einen spektakulären Sieg - seinen zweiten in Folge in der FIM Hard Enduro Weltmeisterschaft, nach seinem

"Als ich Lazy Noon hinter mich gebracht hatte, dachte ich mir: 'Oh Mann, wie verrückt ist das alles.' Der letzte Push war nicht allzu schwer und es war ein unglaubliches Gefühl. Ich freue mich über alle Maßen. Es bedeutet eine Menge, dass sowohl mein Vater als auch ich dieses Rennen gewinnen konnten. Nicht vielen Menschen gelingt das, was uns gelungen ist."

"Ich erwischte einen guten Start, die Menge an Staub war aber unerwartet hoch, wodurch ich einige Positionen verlor. Dann erreichte ich aber den Wald. Ich blieb ruhig, fuhr meine eigene Pace und konnte nach und nach wieder einige Plätze gutmachen. Der zweite Platz war das Maximum, das ich in diesem Jahr herausholen konnte."

"Mit jedem weiteren Jahr wird das Rennen härter. 2022 war bis jetzt ganz klar am schwierigsten zu bewältigen. Besonders herausfordernd ist der Umstand, dass wir auf der Strecke mit einigen Überraschungen konfrontiert waren. Wir sind den Track am Samstag abgegangen und dachten, wir kennen jeden einzelnen Abschnitt, aber dann gab es doch einige Passagen, dich ich nicht wiedererkannt habe."

Eine weitere Überraschung war Trystan Hart. Der kanadische Endurocross-Star, der die US Hard Enduro-Serie anführt, nimmt in diesem Jahr an vier Rennen der Weltmeisterschaft teil. Er legte eine fantastische Fahrt hin und kämpfte sich nach einem Fehler, der ihn auf Platz sieben zurückwarf, herausragend zurück. Im Carl's Dinner überholte er