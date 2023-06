Erzbergrodeo: Rot-Weiß-Rote Dominanz in Startreihe 1 🇦🇹🤩

Du schafft es in diesem Jahr nicht zum Erzberg? Ärgerlich, aber kein Grund traurig zu sein. Denn auf Red Bull TV gibt's das Red Bull Erzbergrodeo live und in voller Länge zu sehen. Start ist um Punkt 12.00 Uhr.

Kleiner, erfreulicher Exkurs in die Statistik: Beim Kampf um die erste Startreihe haben die Fahrer aus Österreich ganz laut aufgezeigt! Mit gleich 9 Ridern in der Frontrow sind wir die stärkste Nation: Michael Walkner, Dieter Rudolf, Lars Enöckl, Ossi Reisinger, Valentino Hutter, Patrick Riegler, Tobias Ebster, Christopher Vieghofer, Matthias Walkner (verzichtet auf den Start). Auch bei den Bikes führt kein Weg an der heimsichen Pierer Group vorbei: 16 x GASGAS, 15 x KTM und 5 x Husquarne bei 50 Startplätzen sind eine Machtdemonstration. Übrigens: Insgesamt finden sich Fahrer aus 17 Nationen in den Top 50.