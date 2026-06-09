Red Bull Erzbergrodeo 2026: Mani Lettenbichler holt fünften Sieg in Folge

Das Red Bull Erzbergrodeo ist bekannt für sein brutales Terrain, seine anspruchsvollen Hindernisse und die geringe Anzahl der Zieleinläufe und gilt zu Recht als eines der körperlich anspruchsvollsten Enduro-Rennen der Welt. In diesem Jahr fand das kultige Event zum 30. Mal statt und erwies sich einmal mehr als ultimativer Enduro-Test, bei dem nur 15 Fahrer die Ziellinie erreichten.

01 Mani Lettenbichler reiht sich in die Riege der ganz Großen ein

Zu Beginn des diesjährigen Rennens stand die Frage im Raum, ob jemand Mani Lettenbichler den fünften Sieg in Folge auf dem Iron Giant streitig machen könnte. Etwas mehr als drei Stunden nach Beginn des Rennens war diese Frage beantwortet: Der Deutsche gewann mit großem Vorsprung vor Trystan Hart auf dem zweiten und Mario Roman auf dem dritten Platz.

Mani Lettenbichler hat bewiesen, dass er auf dem Eisenberg unantastbar ist © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Der 28-Jährige erwischte einen starken Start, als er eine Ausreißergruppe mit Hart und Mitch Brightmore anführte. Der Brite ging sogar kurzzeitig in Führung, bevor Lettenbichler das Rennen für sich entschied und bis zur Hälfte der Etappe einen Vorsprung von fünf Minuten herausfahren konnte.

In der zweiten Hälfte des Rennens machte er weiter Druck, ließ nicht locker und ging keine unnötigen Risiken ein. Selbst ein kleiner Sturz konnte den Red Bull KTM Factory Racing-Fahrer nicht bremsen und er baute seinen Vorsprung weiter aus, bis er mit einer beeindruckenden Zeit von 3:05:39,953 die Zielflagge sah.

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"Was für ein Tag. Ich bin sprachlos. Es war ein so hartes Rennen", sagte Lettenbichler. "Ich hatte nicht den besten Start und am Anfang war es so staubig, aber ich habe es geschafft zu pushen und das Tempo war einfach wahnsinnig. Dann konnte ich weiter Druck aufbauen und einen kleinen Vorsprung herausfahren. Es ist einfach ein mega Tag."

Lettenbichler war wieder einmal als Erster im Ziel © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool Trystan Hart kämpfte hart, um sich den zweiten Platz zu sichern © Philip Platzer/Red Bull Content Pool

Mit seinem Sieg tritt Lettenbichler einem exklusiven Club bei, denn er ist erst der dritte Mann, der das Red Bull Erzbergrodeo fünfmal gewonnen hat. Die anderen legendären Persönlichkeiten, die dieses Kunststück vollbracht haben, sind Graham Jarvis und Tadeusz Błażusiak.

Nach fünf ungeschlagenen Jahren auf dem Eisernen Riesen geht er als der Fahrer ins Jahr 2027, dem alle anderen Fahrer nur hinterherblicken können. "Es wird nicht leichter werden", warnte er. "Wir werden sehen, was die Zukunft bringt, aber ich bin wirklich begeistert, dass ich es schon jetzt auf das ultimative Level des Red Bull Erzbergrodeos geschafft habe."

02 Nur wenige schafften es bis zur Ziellinie

Mario Román war einer von nur 15 Finishern © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Zu Beginn des Wochenendes kamen 1.500 Fahrer:innen mit unterschiedlichen Fähigkeiten nach Eisenerz, um sich für das Hauptereignis am Sonntag zu qualifizieren. Diese Zahl wurde auf 500 reduziert, die den Iron Road Prolog überstanden und beim Red Bull Hare Scramble antraten.

In einem Rennen, das 35 Kilometer und 23 Kontrollpunkte umfasste, erreichten nur 15 Teilnehmer das Ziel, bevor das strenge Vier-Stunden-Limit abgelaufen war. Dazu gehörten der Zweitplatzierte Hart, der drittplatzierte Roman und Teodor Kabakchiev, der mit 16 Minuten Rückstand auf den Führenden als Vierter das Ende erreichte, während Brightmore als Fünfter den Preis für seinen frühen Kampf mit Lettenbichler zahlte.

"Es ist super gut, wieder auf dem Podium zu stehen, denn es ist eines der größten Off-Road-Rennen der Welt", meinte Hart. "Wir sind drei Stunden lang Vollgas gefahren, und dass all diese Jungs ins Ziel gekommen sind, ist eine riesige Leistung, denn diese Strecke unter vier Stunden zu schaffen, ist kein Witz. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schwer werden würde, aber Karl [Katoch, der Organisator des Rennens] wollte es für die 30. Ausgabe offensichtlich hart machen. Das ist ihm gelungen."

Der Start des Rennens war wie immer extrem hektisch © Sam Strauss/Red Bull Content Pool Es gab viele steile Climbs zu bewältigen © Philip Platzer/Red Bull Content Pool Der dreimalige Sieger Jonny Walker war einer, der nicht ins Ziel kam. © Philip Platzer/Red Bull Content Pool Die 15 Fahrer, die beim Red Bull Erzbergrodeo ins Ziel gekommen sind © Sam Strauss/Red Bull Content Pool Mani Lettenbichler wird 2027 einen sechsten Titel anstreben © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool

Einer derjenigen, die gehofft hatten, um den Titel mitfahren zu können, war der dreifache Champion Jonny Walker, aber er musste aufgeben, als ein Stock seinen Kühler durchschlug. Er war nur einer von Hunderten von Fahrern, die auf dem Iron Giant ihre Räder klein beigeben mussten.

Die 30. Ausgabe war auch die erste, bei der Elektromotorräder zugelassen waren, die direkt gegen Verbrennungsmaschinen antraten und sich mehr als gut behaupteten. Eddie Karlsson wurde Neunter, obwohl er gleich in der ersten Kurve seine Hinterradbremse verlor und das ganze Rennen ohne sie fuhr, und landete knapp vor Jarvis auf dem zehnten Platz. Der fünffache Sieger, der mit dem von ihm mitentwickelten elektrischen JARV-E im Alter von 52 Jahren wieder an der Startlinie stand, kam mit 14 Minuten Vorsprung ins Ziel.

Schau dir die ganze Action vom Red Bull Erzbergrodeo auf Red Bull TV an.