11 Gründe, warum du das Red Bull Erzbergrodeo nicht verpassen solltest

Das Red Bull Erzbergrodeo findet am Erzberg statt, dessen Terrain sich aufgrund des regen Eisenerz-Abbaus Jahr für Jahr verändert. Das bedeutet, dass auch das Event mit jedem neuen Jahr neue Herausforderungen zu bieten hat. Der Organisator Karl Katoch steckt den 35 – 40 Kilometer langen Kurs passend an die neuen Gegebenheiten ab, dennoch gibt es einige Passagen, die zu den absoluten Favorites der Teilnehmer und Fans gehören. Gleich nach dem Start fahren die Rider mit Vollgas den Steinbruch hoch, während sie sich auf den steilen Climbs rund um die „Wasserleitung“ und dem „Zentrum am Berg“ ihre Line suchen. Dann führt die Strecke durch den Wald und Passagen wie der "Machine" und dem "Elevator", bevor die Rider am etwa 1.466 Meter über dem Meeresniveau liegenden Gipfel landen. Auf der anderen Seite des Berges führt der Weg dann über Carl’s Dinner, einer energiegeladenen, technischen Sektion, die den Teilnehmern alles abverlangt, bevor sie Ludwigs Land hinter sich bringen, mit „Dynamite“ und „Lazy Noon“ weitere Climbs überbrücken müssen und am Ende im Zielbereich landen.

