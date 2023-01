"Harte Arbeit schlägt Talent"

wie einen Schatz. Damals produzierte er seinen Content alleine, heute steht ein ganzes Team hinter ihm. Wie er sich als Creator entwickelt hat und woher überhaupt der Name "Rewi" stammt, erfährt ihr in dieser Episode von Red Bull Faces of Gaming.

Melek scheint für das Mikrofon geboren, doch in Wirklichkeit, ist sie in ihren heutigen Job hineingestolpert. Dabei wuchs sie an der Herausforderung und ist heute eine der bekanntesten Moderatorinnen in der Szene. Doch der Schritt in die Öffentlichkeit brachte nicht nur Positives mit sich, wie sie in dieser Episode von Red Bull Faces of Gaming erzählt.