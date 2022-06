Das sind die 5 Highlights der Red Bull Formation 2022

ist offiziell vorbei und der wilde Ritt in der US-amerikanischen Wüste wird wohl noch lange in den Köpfen aller Beteiligten sitzen! Historische Trickpremieren, mutige Lines und ein enges kameradschaftliches Miteinander prägten diese einwöchige Veranstaltung, bei der jede einzelne Athletin und jedes einzelne Teammitglied herausragende und atemberaubende Performances in den Staub von Utah zauberte.

2022 waren so viele Athletinnen wie noch nie zuvor am Start. Insgesamt wurden 12 Riderinnen zur Freeride Progression Session eingeladen, was bedeutete, dass ein Drittel der Teilnehmerinnen zum ersten Mal bei der Red Bull Formation dabei war.

Die Schottin Louise Ferguson war die einzige Athletin, die überhaupt noch nie in Utah war, was ihr mutiges Vorhaben auf einer der steilsten Lines der Location noch beeindruckender machte. Zwei Rookies,

Georgia Astle schaffte als Teil vom Grabungsteam 2021 den hart verdienten Sprung in den Athletinnen-Pool der Formation 2022. Damit ist sie eine der Vorreiterinnen und gilt als Inspiration für alle, die mit Schaufel, Harke und einer riesengroßen Portion Leidenschaft an der Strecke tüftelten. Sie und Veronique Sandler teilten sich eine Line, die ein spielerischer Mix aus Technik und stylischen Airs war.

Aber das war nur eine der vielen Kollaborationen, die wir während des Events beobachten durften. Das Step-up-Feature wurde schnell zu einem der beliebtesten Obstacles am Kurs. Es war sogar so beliebt, dass die Athletinnen und Teams nach der Veranstaltung zurückkehrten, um das Ding bei einem außergewöhnlichen Jam noch einmal ordentlich zu bearbeiten -- ein fast schon ein symbolischer Akt, bei dem die Gruppe noch eine letzte gemeinsame Erinnerung schaffte.

Steil, gefährlich und 100% Commitment! Camila Nogueiras Run war eines der großen Gesprächsthemen bei der Formation 2022, denn nach zwei schweren Trainingsstürzen lief es für sie alles andere als perfekt! Vor dem allerletzten Tag nahm sie deshalb noch einmal Anpassungen an ihrer Linie vor, um den Speed über die Klippe hinunter zu kontrollieren. Ihr erster Versuch am Riding-Day endete mit einem weiteren schweren Crash, aber sie ließ sich nicht entmutigen, klopfte sich den Staub von den Schultern und wanderte entschlossen nach oben, um es ein weiteres Mal zu probieren.

Ihr Mut und ihre ansteckende Energie während der gesamten Woche brachte ihr die von den Riderinnen gewählte Auszeichnung "Spiciest Line" ein, die von Industry Nine verliehen wurde. In klassischer Nogueira-Manier meinte sie: "Das ist ein Preis für uns alle."

Robin Goomes hat im vergangenen Jahr bei Events auf der ganzen Welt Backflips gezeigt und so kamen natürlich schnell Gerüchte auf, dass sie diesen Trick auch bei der Formation 2022 zeigen würde. Ohne viel Aufsehen zu erregen, stampfte sie an einem der Trainingstage einen sehenswerten Backflip in den Dirt von Utah und signalisierte damit allen anderen Athletinnen, dass sie es ernst meinte.

