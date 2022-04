Red Bull Formation 2022: Diese Athletinnen sind mit dabei

, das erste rein weibliche Mountainbike Freeride-Event, kehrt im Mai zum dritten Mal zurück, mit großen News im Gepäck: Die Teilnehmerliste ist 2022 so lange wie noch nie zuvor. Zwölf Athletinnen werden von 8. bis 15. Mai eine einwöchige Session hinlegen, um progressive Performances auf die Beine zu stellen, die uns als Zuseher in Staunen versetzen werden.

Dafür geht es an die herausforderndste und ikonischste Freeride-Location der Welt: die Wüste in Utah. Die Teilnehmerinnen scouten das Terrain, bauen ihre eigenen Lines und shredden diese von oben bis unten in gewohnt actionreicher Manier. Während dieses Prozesses bekommen die Athletinnen Tools, Ressourcen und Mentoren an die Hand, um die Entwicklung des weiblichen Zugangs zum Freeride-Sport weiter voran zu peitschen.