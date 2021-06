MTB-Frauen-Power in der Wüste: Die Highlights von Red Bull Formation

niedergelegt. Es beginnt jene Phase, in der die acht Athletinnen und ihre Crews den Tag noch einmal Revue passieren lassen. Eines wurde in den ersten Tagen an der Location aber klar: Ein Jahr, in dem die Athletinnen gezwungenermaßen pausieren mussten, hat den Hunger nach Mountainbiking nur vergrößert - und das zelebrieren sie mit dem Beginn einer neuen Ära des weiblichen Freeride-Mountainbikings!

Acht der besten Freeride-Athletinnen aus der gesamten Welt - darunter Hannah Bergemann, Camila Nogueira, Casey Brown, Chelsea Kimball, Jess Blewitt, Sam Soriano, Vaea Verbeeck und Vinny Armstrong - fanden sich ab 23. Mai an der Location in Virgin, die von den Organisatoren gewählt wurde, ein, um zunächst über die Fortschritte zu sprechen, die sie seit 2019, der letzten Austragung des jährlichen Events, gemacht haben.

"Die Strecke fällt in diesem Jahr etwas größer aus, womit sich eine Menge Optionen ergeben, mit denen wir arbeiten können", analysiert Bergemann, nachdem sie den Kurs näher betrachtet hat. "Zudem ist er um einiges länger, womit die Runs schwieriger werden, während wir kreativer an die Sache herangehen können. Mit diesem zusätzlichen Raum plane ich eine umfassendere Line. Wir haben heuer mehr Features dabei, darauf freue ich mich."

Mit Bedingungen, die aus einem Bilderbuch stammen könnten, war die Freude ab dem Zeitpunkt, an dem sie die Strecke betraten, groß. Sobald die Planungs- und Support-Sessions ihr Ende fanden, spazierten die Teilnehmerinnen und die Crews zur Location. Dabei gab es eine Menge Gelächter, während jede Athletin darüber nachdachte, wie sie den Track am besten attackieren könnte. Ab diesem Zeitpunkt war klar, dass das Event ein ganz besonderes wird.

"Jeder von uns hat nun eine konkrete Idee, wie sie an die Strecke herangeht", erzählt Bergemann nach der Streckenbesichtigung. "Im ersten Jahr waren wir uns nicht ganz sicher, worauf wir uns einlassen. Es war das erste Mal, dass wir hier draußen vollständige Lines bauten, also waren wir vorsichtig, es nicht zu übertreiben. In diesem Jahr ist jeder darauf bedacht, noch weiter zu gehen."

Die letzten Kübeln und Schaufeln werden nach drei Tagen harter Arbeit verpackt, während sich die Athletinnen und die Crews langsam aber sicher auf den Wettkampf vorbereiten. Einen Tag Pause steht nach den Grabungsarbeiten an, bevor es zurück an die Strecke geht. Eines ist nach der Vorbereitung sicher: In diesem Red Bull Formation-Jahr wird Geschichte geschrieben.

