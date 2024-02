Red Bull Four 2 Score ist alles - nur kein normales Fußballturnier. Das besondere Spiel- und Turnierformat sorgt für eine actiongeladene Stimmung in jeder Spielphase: 4-gegen-4 ohne Torhüter, 10-Minuten-Spielzeit ohne Pause sowie Tore in der ersten und letzten Minute, die doppelt zählen. In zwei Turnieren - Mixed (Männer & Frauen) und Frauen - ging es für die Teams zunächst in Gruppen und anschließend in einer K.o.-Phase um den Einzug in das Weltfinale, das im September in Leipzig vor der

stattfindet. Dort treten die Gewinner-Teams aus 25 Ländern gegeneinander an.