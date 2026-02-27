Finde heraus, was Red Bull Gym Clash ist - und wie du dich anmelden kannst

Wer schon immer für etwas trainieren wollte, das größer ist als man selbst, bekommt jetzt die Gelegenheit dazu: Red Bull Gym Clash startet in seine globale Saison 2026. Fitnessstudios weltweit sind aufgerufen, ihre stärksten Teams ins Rennen zu schicken und sich in einer Reihe anspruchsvoller Workouts mit anderen Gyms zu messen.

Am Ende geht es um nicht weniger als den Titel "Greatest Gym on Earth", der beim großen Finale Ende des Jahres in Ägypten vergeben wird.

Red Bull Gym Clash ist der ultimative Gym-gegen-Gym-Wettkampf. Entwickelt von Elite-Fitness-Athlet:innen vereint das Format Elemente aus Functional Fitness, HYROX und Parcours in einem schnellen, intensiven Drei-Workout-Setup. Gefordert werden dabei nicht nur pure Kraft und enorme Ausdauer, sondern auch technische Präzision und taktisches Geschick.

01 Was genau ist Red Bull Gym Clash?

Bei Red Bull Gym Clash geht es vor allem um eines: Community. © Ivan Lanz/Red Bull Content Pool

Bei Red Bull Gym Clash wählt jedes Fitnessstudio sein stärkstes Viererteam aus - zwei Frauen und zwei Männer - und schickt sie in den Kampf um den Titel "Greatest Gym on Earth". Der Wettbewerb folgt einem einfachen, aufbauenden Weg, der die Teams von ihrem lokalen Fitnessstudio bis auf die globale Bühne führt -- vorausgesetzt, sie kommen durch die National Qualifiers und die National Finals.

Jede Phase ist darauf ausgelegt, die Intensität zu erhöhen, die Teamarbeit zu verbessern und die Athlet:innen ihrem ultimativen Ziel näher zu bringen. Die Punktevergabe ist ebenso einfach: Jedes Training zählt und die Teams können ihren nationalen und globalen Stand in Echtzeit auf einer weltweiten Rangliste verfolgen.

Die Teams messen sich in direkten Kopf-an-Kopf-Duellen. © Daniel Zuliani/Red Bull Content Pool

Alle Wettkampfphasen von Red Bull Gym Clash starten ab Januar 2026, wobei alle nationalen Qualifikationen und das nationale Finale bis zum 30. September 2026 abgeschlossen sein werden. Ob und wann in deinem Land ein Event stattfindet, erfährst du auf der offiziellen Red Bull Gym Clash-Eventseite in deinem Land.

02 Die Wettkampfphasen von Red Bull Gym Clash - so funktioniert's:

Red Bull Gym Clash ist ein erbitterter Wettkampf zwischen Fitnessstudios. © Yves Hou/Red Bull Content Pool

Red Bull Gym Clash ist ein mehrstufiger Wettbewerb, der die Athlet:innen von der lokalen Auswahl im Fitnessstudio bis hin zu einem gigantischen World Final führt. Hier ist eine Aufschlüsselung der einzelnen Phasen:

Auswahl- und Trainingsphase: Jedes Fitnessstudio wählt seine vier stärksten Athlet:innen aus, zwei Männer und zwei Frauen, die eine Team bilden.

Nationale Qualifikation: Die ausgewählten Teams absolvieren ein Training in einer offiziellen Red Bull Gym Clash Location. Die Struktur ist einfach, aber hart genug, um diejenigen, die für die nächste Stufe bereit sind, von denen zu trennen, die es nicht sind.

Nationales Finale: Die besten Qualifikationsteams kommen zu einem energiegeladenen nationalen Showdown. Die Trainings werden immer anspruchsvoller, und hier spielen Strategie, Gelassenheit und Teamwork eine entscheidende Rolle.

World Final: Die Champions aus jeder Nation verdienen sich ihren Platz auf der Weltbühne. Fortgeschrittene Workouts führen zum Final Clash - dem entscheidenden Kampf, der das "Greatest Gym on Earth" krönt.

Um am Red Bull Gym Clash teilzunehmen, musst du kein Profi sein. Du brauchst nur Motivation, Gemeinschaftssinn und den Mut, alles zu geben, wenn die Uhr tickt. Red Bull Gym Clash feiert die Held:innen des Alltags im Fitnessstudio und gibt ihnen eine riesige Plattform.

Wenn dein Fitnessstudio also am Wettbewerb teilnimmt, dann sei auch du dabei! Das ist deine Chance, dein Studio und deine Community zu repräsentieren, dich auf globaler Ebene zu messen und die fulminante Atmosphäre eines Fitness-Events auf Weltklasseniveau zu erleben.

03 Was sind die Red Bull Gym Clash-Workouts?

Vierer-Teams treten in verschiedenen Workouts gegeneinander an. © Yves Hou/Red Bull Content Pool

Jede Veranstaltung umfasst drei bewertete Workouts. Die Teams absolvieren Kraft, Ausdauer und Geschicklichkeit und haben dazwischen fünf Minuten Pause. Die nationalen und globalen Ranglisten werden live auf einem weltweiten Leaderboard aktualisiert, damit der Druck hoch bleibt - und das Tempo ebenso.

Die Red Bull Gym Clash-Workouts sind teambasierte, hochintensive Zirkeltrainings mit einer Mischung aus Aerobic- und Kraftkomponenten. Hier ist eine Aufschlüsselung:

Kraftteil (10 Minuten): Kniebeuge mit drei Wiederholungen

Pause (5 min)

Ausdauerteil (20 min): Maximale Distanz rudern (1 Teammitglied), 12 Synchro Dumbbell Snatch (paarweise, zwei Teammitglieder - 1 x 10kg, 1 x 17,5kg), 6 Synchro Dumbbell Thrusters (paarweise, zwei Teammitglieder - dieselben Gewichte wie zuvor) und ein Teammitglied ruht aus

E5MOM (alle fünf Minuten auf eine Minute): 10 Synchro-Down-Ups (alle Teammitglieder führen sie in 5, 10, 15 Minuten aus - drei Runden)

Pause (5 min)

Geschicklichkeitsabschnitt (10 Minuten): 100 Skips (ein Teammitglied) während 50 Box Jump Overs 20in (zwei Teammitglieder synchron), 80 Skips (ein Teammitglied) während 40 Box Jump Overs 20in (zwei Teammitglieder synchron), 60 Skips (ein Teammitglied) während 30 Box Jump Overs 20in (zwei Teammitglieder synchron), 40 Skips (ein Teammitglied) während 20 Box Jump Overs 20in (zwei Teammitglieder synchro)

Der erste Abschnitt besteht aus einem 10-minütigen Kraft block, in dem jedes Teammitglied sein maximales Gewicht für eine Kniebeuge mit drei Wiederholungen heben muss, wobei Kraft und richtige Technik im Vordergrund stehen. Nach einem ersten Kraftblock folgt ein 20-minütiger AMRAP (so viele Runden wie möglich) mit eingebetteten E5MOM-Bewegungen (alle 5 Minuten auf die Minute). Im Grunde genommen arbeiten die vier Teammitglieder zusammen, aber die Aufgaben werden zwischen ihnen aufgeteilt.

Eine Person rudert die maximal mögliche Distanz, während zwei Personen synchron Hantel-Übungen ausführen - zuerst 12 Dumbbell Snatches und dann sechs Dumbbell Thrusters - wobei jedes Paar unterschiedliche Gewichte (10 kg und 17,5 kg) verwendet. Die vierte Person ruht sich aus, während die anderen arbeiten, und wechselt dann ab, so dass alle abwechselnd rudern, heben und sich ausruhen. Außerdem machen alle vier Teammitglieder alle fünf Minuten 10 synchronisierte "Down Ups" (ähnlich wie Burpees), damit alle während des gesamten Trainings aktiv bleiben. Das Ziel ist es, in 20 Minuten so viele Runden Rudern, Heben und Ausruhen wie möglich zu absolvieren und dabei alle fünf Minuten die E5MOM-Bewegung zu erreichen.

Der nächste Abschnitt ist ein Geschicklichkeits-Parcours mit einem Zeitlimit von 10 Minuten . Die vier Teammitglieder arbeiten in einem rotierenden, synchronisierten Format. Eine Person führt eine festgelegte Anzahl von Skips (Seilspringen) aus, während zwei andere Personen synchronisierte Box Jumps auf einer 50-cm-Box ausführen. Die Anzahl der Sprünge verringert sich in jeder Runde: zuerst 100 Skips und 50 Box Jumps, dann 80 Skips und 40 Box Jumps, dann 60 Skips und 30 Box Jumps und schließlich 40 Skips und 20 Box Jumps.

So entsteht eine absteigende Leiter, die sowohl die individuelle Ausdauer (für die springende Person) als auch die Teamkoordination (für die gepaarten Box Jumps) fordert. Das Zeitlimit von 10 Minuten stellt sicher, dass das Training in einem gleichmäßigen Tempo durchgeführt wird, wobei die Teammitglieder ihre Geschwindigkeit, ihren Rhythmus und ihre Erholung im Griff haben müssen, während sie so viel wie möglich von der Leiter absolvieren.

04 Ist Red Bull Gym Clash für Anfänger:innen geeignet?

Bei Red Bull Gym Clash geht es ordentlich zur Sache. © Daniel Zuliani/Red Bull Content Pool

Ja. Du musst kein Profi sein, solltest aber mit grundlegenden Kraft- und Ausdauerübungen vertraut sein. Red Bull Gym Clash richtet sich an regelmäßige Fitnessstudio-Besucher:innen -- nicht an Leistungssportler:innen. Die Workouts wirken zwar intensiv, bestehen jedoch aus bekannten Bewegungen, wie man sie im Gym regelmäßig ausführt.

Dazu gehören unter anderem Kreuzheben, Kniebeugen, Rudern, Box Step-Overs sowie Einheiten am SkiErg oder auf dem Laufband. Fortgeschrittene Gymnastik oder hochkomplexe funktionelle Techniken sind nicht erforderlich.

Gleichzeitig ist der Wettkampf auch nichts für komplette Neulinge, die noch nie trainiert haben oder längere Zeit pausiert haben. Dein Fitnessstudio begleitet dich jedoch: Mit professionellem Coaching lassen sich neue Bewegungen schnell und sicher erlernen.

05 Wer hat Red Bull Gym Clash entwickelt?

Ida Mathilde Steensgaard hat die Red Bull Gym Clash Workouts mitgestaltet. © Alex Grymanis/Red Bull Content Pool

Red Bull Gym Clash ist mehr als nur ein weiterer Fitness-Wettbewerb. Das Format wurde von Athlet:innen entwickelt, die diese Disziplinen selbst auf höchstem Niveau leben. Nach dem erfolgreichen Debüt 2025 kehrt das Event mit einem international besetzten Weltklasseteam zurück, das jedes Detail der Workouts und des gesamten Erlebnisses gestaltet. Mit dabei sind HYROX-Elite Jake Dearden , Functional-Fitness-Ikone Noah Ohlsen und die Obstacle-Course-Racing-Koryphäe Ida Mathilde Steensgaard . Gemeinsam haben sie ein Format geschaffen, das anspruchsvoll und zugleich zugänglich ist - und die Kernelemente von Functional Fitness, HYROX und OCR zu einem dynamischen, nahtlosen Wettkampferlebnis verbindet.

Die Macher:innen von Red Bull Gym Clash 2026

Jake Dearden: HYROX Elite 15-Athlet

Noah Ohlsen: Functional Fitness Profi-Athlet

Ida Mathilde Steensgaard: Meisterin im OCR