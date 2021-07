Das war Red Bull Half Court 2021

Big Congrats an Team Rock on & Namaste (München), das sich gegen EZBB (Frankfurt) souverän im Finale mit 19:8 durchgesetzt hat. Für die Münchner geht die Reise weiter. Sie haben als Gewinner heute nicht nur den nationalen Titel eingeheimst, sondern auch ihr Ticket für das World Final gelöst. Dort werden sie auf die besten Streetball-Teams der Welt treffen und alles für Deutschland geben.

