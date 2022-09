Das Red Bull Hardline-Debüt von

' Zwillingsbruder im Jahr 2019 bleibt uns aus all den falschen Gründen in Erinnerung. Angestachelt von den anderen Athleten, die die unglaublichsten Tricks auf dem Step Up hinlegten, versuchte er sich an einem Backflip - der alle Konsequenzen mit sich brachte. Auf halbem Wege durch den Flip, noch kopfüber in der Luft hängend, entschied er sich für den Abbruch. Der Moment in der Luft fühlte sich wie eine halbe Ewigkeit an, bevor er hart auf dem Boden aufschlug und das restliche Wochenende passen musste.