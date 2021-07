Das sind die Bikes, die 2021 den Red Bull Hardline-Kurs schmückten

kehrte 2021 bei ihrer siebten Ausgabe mit einem Track zurück, der so anspruchsvoll war wie nie zuvor. Der von Dan Atherton und Ollie Davey kreierte Kurs gilt als eine der härtesten Downhill-MTB-Strecken der Welt und verbindet technische DH-Elemente mit massiven Jumps im Freeride-Stil. Das erfordert nicht nur außergewöhnliches Talent und viel Mut von den Ridern, sondern auch ein enorm stabiles und ausgereiftes Bike.

Der schwedische Rider Oscar Härnström erklärt, wie man diesen magischen Mix auf sein Bike bekommt, damit es massive Sprünge bewältigt und trotzdem in den technischen Waldabschnitten schnell ist.

„Es ist eine Art Downhill-Setup, nur etwas steifer, damit man die Jumps gut trifft, aber immer noch weich genug, um auf den technischen Passagen, wie im Wald, schnell zu sein", erklärt er. Die Fahrer müssen also ihre Federung härter einstellen, um die Impacts abzufedern, und den Reifendruck erhöhen, um schnell durch die engen Kurven zu kommen.

Werfen wir einen Blick auf die besten Bikes, mit denen sich die Rider in diesem Jahr auf den berüchtigten Hardline-Kurs wagten.

