Red Bull Hardline feiert aufregendes Debüt in Kanada

ein neues Kapitel auf. Red Bull Hardline British Columbia erweitert das Erbe von Red Bull Hardline über Wales und Tasmanien hinaus und vereint drei Events unter einer Vision: Red Bull Hardline BC wird am 17. Oktober 2026 stattfinden. Das Event bringt das härteste Downhill-Rennformat der Welt nach Cypress Mountain, das nördlich von Vancouver liegt.

, für den Wales und Tasmanien bekannt sind, auf eine neue Bühne. Es erwarten dich steile Abfahrten, gewaltige Obstacles und eine dramatische Kulisse an der Westküste, während die Rider die Grenzen des Möglichen ausloten - dieses Mal auf kanadischem Boden. Hier ist alles, was du wissen musst:

Die unvergessliche Strecke am Cypress Mountain wird mit anderen Downhill-Bike-Strecken nicht vergleichbar sein. Sie enthält Elemente aus Dirt Jump und BMX, die im World Cup und anderen UCI-Rennen nicht erlaubt sind. Dazu gehören riesige Jumps und Gaps, steile Drops von mehr als 10 m, komplizierte Steingärten und natürlich halsbrecherische Abfahrten.

Die unvergessliche Strecke am Cypress Mountain wird mit anderen Downhill-Bike-Strecken nicht vergleichbar sein. Sie enthält Elemente aus Dirt Jump und BMX, die im World Cup und anderen UCI-Rennen nicht erlaubt sind. Dazu gehören riesige Jumps und Gaps, steile Drops von mehr als 10 m, komplizierte Steingärten und natürlich halsbrecherische Abfahrten.

Die unvergessliche Strecke am Cypress Mountain wird mit anderen Downhill-Bike-Strecken nicht vergleichbar sein. Sie enthält Elemente aus Dirt Jump und BMX, die im World Cup und anderen UCI-Rennen nicht erlaubt sind. Dazu gehören riesige Jumps und Gaps, steile Drops von mehr als 10 m, komplizierte Steingärten und natürlich halsbrecherische Abfahrten.

Wie bei allen Red Bull Hardline-Events wird auch bei BC ein ausgewähltes Team von Elite-Downhill- und Freeride-Athlet:innen aus der ganzen Welt an den Start gehen, um eine Strecke zu bewältigen, die Hochgeschwindigkeitsabschnitte, gewaltige Sprünge und natürliche technische Merkmale kombiniert. Dieses Mal werden die Strecken in die Berge von Vancouvers North Shore gehauen, die oft als eine der Geburtsstätten des Freeride-MTB bezeichnet werden.

Wie bei allen Red Bull Hardline-Events wird auch bei BC ein ausgewähltes Team von Elite-Downhill- und Freeride-Athlet:innen aus der ganzen Welt an den Start gehen, um eine Strecke zu bewältigen, die Hochgeschwindigkeitsabschnitte, gewaltige Sprünge und natürliche technische Merkmale kombiniert. Dieses Mal werden die Strecken in die Berge von Vancouvers North Shore gehauen, die oft als eine der Geburtsstätten des Freeride-MTB bezeichnet werden.

Wie bei allen Red Bull Hardline-Events wird auch bei BC ein ausgewähltes Team von Elite-Downhill- und Freeride-Athlet:innen aus der ganzen Welt an den Start gehen, um eine Strecke zu bewältigen, die Hochgeschwindigkeitsabschnitte, gewaltige Sprünge und natürliche technische Merkmale kombiniert. Dieses Mal werden die Strecken in die Berge von Vancouvers North Shore gehauen, die oft als eine der Geburtsstätten des Freeride-MTB bezeichnet werden.

Seit seiner Gründung durch Dan Atherton in Wales im Jahr 2014 hat sich Red Bull Hardline einen Ruf als ultimatives Testgelände für Downhill-Mountainbiker:innen aufgebaut, bei dem Spitzengeschwindigkeit und Freeride-Einfallsreichtum auf einem der härtesten Terrains des Sports kombiniert werden. In den letzten zehn Jahren hat sie das, was auf zwei Rädern möglich ist, neu definiert und die weltweite MTB-Community in Staunen versetzt.

Seit seiner Gründung durch Dan Atherton in Wales im Jahr 2014 hat sich Red Bull Hardline einen Ruf als ultimatives Testgelände für Downhill-Mountainbiker:innen aufgebaut, bei dem Spitzengeschwindigkeit und Freeride-Einfallsreichtum auf einem der härtesten Terrains des Sports kombiniert werden. In den letzten zehn Jahren hat sie das, was auf zwei Rädern möglich ist, neu definiert und die weltweite MTB-Community in Staunen versetzt.

Seit seiner Gründung durch Dan Atherton in Wales im Jahr 2014 hat sich Red Bull Hardline einen Ruf als ultimatives Testgelände für Downhill-Mountainbiker:innen aufgebaut, bei dem Spitzengeschwindigkeit und Freeride-Einfallsreichtum auf einem der härtesten Terrains des Sports kombiniert werden. In den letzten zehn Jahren hat sie das, was auf zwei Rädern möglich ist, neu definiert und die weltweite MTB-Community in Staunen versetzt.