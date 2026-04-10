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© Bartek Wolinski / Red Bull Content Pool
MTB
Red Bull Hardline feiert aufregendes Debüt in Kanada
Red Bull Hardline - das härteste Downhill-Mountainbike-Rennen der Welt - findet am 17. Oktober zum ersten Mal in British Columbia, Kanada, statt. Hier erfährst du, was du über das Event wissen musst.
Red Bull Hardline, das härteste Downhill-MTB-Rennen der Welt, schlägt mit der Ankündigung von Red Bull Hardline British Columbia ein neues Kapitel auf. Red Bull Hardline British Columbia erweitert das Erbe von Red Bull Hardline über Wales und Tasmanien hinaus und vereint drei Events unter einer Vision: Red Bull Hardline BC wird am 17. Oktober 2026 stattfinden. Das Event bringt das härteste Downhill-Rennformat der Welt nach Cypress Mountain, das nördlich von Vancouver liegt.
Das MTB-Spektakel bringt den gleichen kompromisslosen Red Bull Hardline Spirit, für den Wales und Tasmanien bekannt sind, auf eine neue Bühne. Es erwarten dich steile Abfahrten, gewaltige Obstacles und eine dramatische Kulisse an der Westküste, während die Rider die Grenzen des Möglichen ausloten - dieses Mal auf kanadischem Boden. Hier ist alles, was du wissen musst:
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Die wichtigsten Fakten
- Seit seiner Gründung durch Dan Atherton in Wales im Jahr 2014 hat sich Red Bull Hardline einen Ruf als ultimatives Testgelände für Downhill-Mountainbiker:innen aufgebaut, bei dem Spitzengeschwindigkeit und Freeride-Einfallsreichtum auf einem der härtesten Terrains des Sports kombiniert werden. In den letzten zehn Jahren hat sie das, was auf zwei Rädern möglich ist, neu definiert und die weltweite MTB-Community in Staunen versetzt.
- Die Red Bull Hardline BC-Strecke wurde von den Gründern Dan Atherton und Gee Atherton entworfen und in enger Zusammenarbeit mit einem erfahrenen Team von Trail-Crew und Ridern gebaut, um sicherzustellen, dass das technische Erbe von Red Bull Hardline in eine völlig neue Landschaft übertragen wird.
- Wie bei allen Red Bull Hardline-Events wird auch bei BC ein ausgewähltes Team von Elite-Downhill- und Freeride-Athlet:innen aus der ganzen Welt an den Start gehen, um eine Strecke zu bewältigen, die Hochgeschwindigkeitsabschnitte, gewaltige Sprünge und natürliche technische Merkmale kombiniert. Dieses Mal werden die Strecken in die Berge von Vancouvers North Shore gehauen, die oft als eine der Geburtsstätten des Freeride-MTB bezeichnet werden.
- Die unvergessliche Strecke am Cypress Mountain wird mit anderen Downhill-Bike-Strecken nicht vergleichbar sein. Sie enthält Elemente aus Dirt Jump und BMX, die im World Cup und anderen UCI-Rennen nicht erlaubt sind. Dazu gehören riesige Jumps und Gaps, steile Drops von mehr als 10 m, komplizierte Steingärten und natürlich halsbrecherische Abfahrten.
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Was die Rider sagen
Dan Atherton
"Wenn man an die Red Bull Hardline in British Columbia denkt, hat jeder seine eigene Vorstellung davon, wie sie sein sollte. Deshalb liegt die Messlatte für die Erwartungen aller sehr hoch", sagt der Erfinder von Red Bull Hardline. "Wenn man an Riding in British Columbia denkt, denkt man an riesige Felsen, riesige Bäume, unglaublich viel Dreck, und eine Art Wachstum nach der ersten Generation - es war also wahnsinnig schwierig, einen Ort zu finden, der all diese Kriterien erfüllt, und zum Glück hatten wir lokale Rider wie Jackson vor Ort. Die Jungs haben das toll gemacht und es wird etwas ganz Besonderes werden."
Gracey Hemstreet
Gracey Hemstreet, die aus British Columbia stammt, ist begeistert, dass die Serie nach BC kommt. "Nachdem ich die zukünftige Red Bull Hardline-Strecke gesehen habe, bin ich ziemlich eingeschüchtert, aber auch aufgeregt. Ich glaube, das wird die bisher beste Serie", sagt sie. "Alle werden so begeistert sein, und es werden so viele Fans kommen. Red Bull Hardline nach Kanada zu bringen, ist etwas, das sich alle gewünscht haben, und es ist super aufregend, dass es nun endlich passiert."
Jackson Goldstone
Jackson Goldstone, ein ehemaliger Red Bull Hardline-Gewinner und gebürtiger Kanadier, sagte, es sei ein besonderer Moment, eines seiner Lieblingsrennen quasi in seinem Hinterhof stattfinden zu sehen. "Es wird ein verrückter Moment sein, weil der Kreis sich gewissermaßen schließt. Wir kehren für ein großes Event in die Heimat zurück. Das hatten wir so noch nie."
"Dass Red Bull Hardline in unsere Heimatstadt kommt, wird ein großer Meilenstein sein. Ich bin gespannt, wie sich die Strecke entwickeln wird. Wir haben tonnenweise Sprünge und natürlich Millionen von Downhill-Trails in BC. Etwas zu haben, das das Beste aus beiden Welten vereint - Technik und Freeride - und das in unserem Gebiet stattfindet, wird ziemlich überwältigend sein. Es wird auch cool sein, die Aussicht zu sehen und wie sich das Gelände mit der Strecke verbindet, mit Blick auf den Ozean und die Innenstadt von Vancouver."
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So bist du live dabei
Die Kombination aus dem Terrain von Cypress Mountain und dem kanadischen Mountainbike-Erbe verspricht eine der spektakulärsten Ausgaben der Red Bull Hardline, die es bisher gab. Red Bull Hardline BC wird am Samstag, den 17. Oktober, live auf Red Bull TV und dem Red Bull Bike YouTube-Kanal übertragen.
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Red Bull Hardline Wales wird 2027 zurückkehren
Während Red Bull Hardline British Columbia 2026 sein Debüt feiert, kehrt Red Bull Hardline Wales 2027 zurück – mit einer komplett neuen Strecke, die die Weiterentwicklung des Events widerspiegelt und auf mehr als einem Jahrzehnt der Erfahrung aufbaut. Du kannst es kaum erwarten? Schau dir Red Bull Hardline Wales 2025 noch einmal an.