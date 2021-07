Dan Athertons ultimativer Strecken-Guide zum Red Bull Hardline-Kurs 2021

Jedes Jahr versammeln sich dreißig der besten und mutigsten Downhill-Mountainbiker der Welt, um die härteste Mountainbike-Strecke des Planeten zu bezwingen.

Dan Athertons Werk hat sich über die Jahre zusammen mit dem Sport weiterentwickelt und mittlerweile sieht der Dyfi Valley-Kurs aus wie eine Mischung aus UCI Weltcup und Red Bull Rampage. Jeder einzelne Drop, Step-Up, Step-Down und jedes Gap wären absolute Highlight-Features jeder Weltcup-Strecke, aber für Red Bull Hardline hat Atherton sie alle miteinander verbunden, um eine unglaubliche und haarsträubende Strecke zu schaffen.

Die Red Bull Hardline Strecke 2021 © Sam Needham

Red Bull Hardline zählt zweifellos zu den größten MTB-Spektakeln unserer Zeit, aber wie ist es eigentlich für die Fahrer? Als Erbauer der Strecke kennt Atherton jedes Feature ganz genau. Hier erklärt er exklusiv, wie die Fahrer an die schwindelerregenden Gaps und tückischen Steingärten herangehen.

1. Der Start

Die Fahrer inspizieren den Start der Red Bull Hardline-Strecke © Dan Griffiths

Im Laufe der Jahre wurde der Start immer weiter den Hügel hinunter bis zu seiner heutigen Position verlegt, was bedeutet, dass die Rider gleich mit voller Action konfrontiert werden. „Wir wollten das Tempo des Rennens hochhalten", erklärt Atherton. „Vorher war der Kurs ziemlich lang und es gab einen Abschnitt, der ziemlich pedallastig war - die Fahrer, die bei diesem Event am Start stehen, mögen das in der Regel aber nicht wirklich."

Von der Startrampe geht es direkt in einen Step-Down, gefolgt von einer Rechtskurve. „Da gibt es kein Aufwärmen und kein Eingewöhnen - man kommt aus dem Start-Gate und ist sofort mittendrin."

Alles muss zentimetergenau passen, denn es gibt keinen Platz für Fehler oder Zeit zum Korrigieren. „Das Beängstigende als Fahrer ist die Tatsache, dass man weiß, dass man diese verrückte Vier-Minuten-Strecke vor sich hat und man wirklich jedes Feature perfekt erwischen muss", fügt Atherton hinzu. „Von dem Moment an, in dem du das Start-Gate verlässt, versuchst du dir vorzustellen, was noch alles auf dich zukommt und wie du damit umgehst. Im oberen Teil liegen die Nerven blank."

2. Camberlands

Camberlands ist immer rutschig, egal bei welchem Wetter © Dan Griffiths

Als Nächstes kommt eine massive graue Schieferplatte, mit Moos und Flechten, auf die schnell eine rechte Steilkurve folgt, die die Rider weiter in den Wald hineinführt. Die Felsplatte selbst kann zu einem der schwierigsten Features werden, besonders bei Nässe.

„Technisch gesehen ist das einer der anspruchsvollsten Abschnitte der gesamten Strecke", sagt Atherton. „Optisch ist es nicht besonders beeindruckend - es gibt keine großen Sprünge oder Drops - aber es ist Downhill pur. Es ist dort immer ziemlich nass und die Felsen sind immer sehr rutschig, egal bei welchem Wetter."

Wer die Schieferplatte gemeistert hat, fährt direkt in die Dunkelheit und in den Waldabschnitt mit dem klingenden Namen „Wet Whoops": „Es ist eine wirklich dunkle erste Sektion in den Bäumen, in der die Augen ständig versuchen, sich an die Dunkelheit zu gewöhnen."

3. Der Rock-Drop

North Shore-Landing kehrt zurück, aber nichts am Rock-Drop ist einfach © Dan Griffiths

Die Strecke durch den Wald ist wurzelig, nass, technisch und dann kommt auf halber Strecke auch noch ein unverschämter Drop über einen Felsen. Die Landezone ist mit Felsbrocken übersät und wird links und rechts von Bäumen flankiert. Hier zählt das perfekte Tempo, um sich so schnell wie möglich durchschlängeln zu können."

„Was den Rock-Drop so schwierig macht, ist, dass er sich im stockdunklen Wald befindet und dadurch nie Sonnenlicht abbekommt - es ist dort immer nass", erklärt Atherton. „Wir haben die North Shore-Landung eingebaut, um das Feature für die Rider etwas berechenbarer zu gestalten, auch wenn die Fahrer es nicht wirklich mögen, auf Holz zu landen."

„Als ich gefahren bin, fiel mir nach dem Rock-Drop immer buchstäblich ein Stein vom Herzen. Die restlichen Features bei der Hardline sehen zwar groß und furchteinflößend aus, aber weil sie so gut gebaut sind, sind sie eigentlich ganz nett. Der Rock-Drop war immer ziemlich einschüchternd, weil er so unberechenbar war."

4. The Cannon

Die Anfahrt zum Cannon wurde geändert und ist dieses Jahr noch schneller © Saskia Dugon

Dieses Gap ist wohl eines der furchteinflößendsten der gesamten Strecke, sogar noch mehr als der darauffolgende monströse Step-Up-Jump. Die Fahrer haben etwa vier Sekunden Zeit, um sich zwischen der Auffangkurve nach dem Rock-Drop zu sammeln, bevor sie durch eine Linkskurve powern und über etwa 100 Meter geraden Fels voll beschleunigen.

„The Cannon ist definitiv der furchterregendste Sprung auf der Strecke. Es ist einer der schnellsten Sprünge, hat eine der engsten Landungen und es gibt so gut wie keinen Spielraum für Fehler", erklärt er.

„Der Streckenteil wird auch ziemlich stark vom Wetter beeinflusst. Der Sprung liegt hoch oben auf dem Hügel und ist ziemlich exponiert. Wenn man in den Bäumen ist, spürt man keinen Wind und dann rast man aus dem Wald heraus und plötzlich hat man Wind mitten in der Luft."

The Cannon - ein unglaublicher Anblick © Sven Martin

Das Gap ist 17 m lang, aber trotzdem ist es nicht ungewöhnlich, dass die Rider 3-5 m weiterspringen, nur weil sie auf gar keinen Fall zu kurz kommen wollen.

5. Der Step-Up

Die Rampe ist 2021 weniger steil, so dass die Rider ihren Speed beibehalten © Dan Griffiths

Kaum sind die Fahrer wieder am Boden, stehen sie vor dem gigantischen Step-Up-Sprung, der eine solche Distanz erfordert, um vom Absprung bis zur Landung zu kommen, dass eine stählerne Motocross-Rampe installiert wurde. „Man springt über diesen massiven Sprung, biegt dann buchstäblich einmal um die Ecke und fährt direkt auf den Step-Up zu", fügt Atherton hinzu. „Es ist ziemlich unbarmherzig."

Die Rider sind mit 65 km/h unterwegs und der richtige Speed ist hier entscheidend, was durch die Tatsache erschwert wird, dass man die Geschwindigkeit je nach Windrichtung und Windstärke anpassen muss - und der Wind bläst immer. „Es ist ein so großer Sprung und es kann viel passieren, wenn man ihn falsch erwischt."

Gee Atherton mit einem Backflip über den Step-Up beim Practice 2019 © Sven Martin/Red Bull Content Pool

Einige der besten Fahrer der Welt hat es hier bereits erwischt, aber im Laufe der Jahre haben sich die Rider immer besser mit dem Feature anfreunden können und einige haben sogar angefangen, Flips in ihre Runs einzubauen.

„Es war verrückt zu sehen, wie wohl sich 2019 alle fühlten - das zeigt einem wieder, wie weit der Sport gekommen ist."

6. Der Step-Down

Der Step-Down mit seinem 18 m Gap ist 2021 ganz neu © Dan Griffiths

Wer oben ist, muss auch wieder runter - und hier kommt der Step-Down ins Spiel. Brandneu im Jahr 2021, ist es mit Sicherheit eines der größten Features, die jemals den Dyfi-Berghang geschmückt haben. Schon allein die Zahlen sind verblüffend. Der Abstand zwischen Absprung und Landung: 18 m. Der Höhenunterschied: 12 m. Und das alles nur vier Sekunden nach der Landung des Step-Up-Jumps. Den Fahrern bleibt also kaum Zeit, sich einzustellen.

Es ist schwer zu begreifen, wie steil die Landung ist © Dan Griffiths

„Es ist das heftigste Feature, das wir je auf der Strecke hatten", meint Atherton. „Mountainbiken als Sport und Red Bull Hardline als Event haben seit 2014 einen langen Weg zurückgelegt. Ich denke, dass wir dieses Jahr das nächste Level erreichen. Hier wird sich die Spreu vom Weizen trennen."

7. The Rock Gulley

Fahrer müssen sich zwischen Felsbrocken und Baumstümpfen durchschlängeln © Saskia Dugon

Danach geht die Strecke über in einen sehr felsigen und technischen Abschnitt, der mit Baumstümpfen und Felsbrocken übersät ist.

Auch wenn die Hindernisse hier kleiner sind, gibt es keine mentale Verschnaufpause - genau hier müssen die Fahrer alles geben, wenn sie um den Sieg mitfahren wollen.

Den Beweis dafür sieht man an einer V-förmigen Lücke zwischen zwei Felsbrocken, durch die sich die Fahrer millimetergenau durchfädeln müssen: Die Innenseite jedes Felsbrockens ist hier nämlich mit Kratzern von Pedalen versehen, die den einen Millimeter zu knapp dran waren.

8. Dirty Ferns

Dirty Ferns wurde gebaut, um den Fahrern kurz eine Auszeit zu gönnen © Saskia Dugon

Nachdem die Fahrer über eine alte Trockenmauer hinuntergesprungen sind, treffen sie auf einen schnellen und flüssigen Sprung zwischen einem Meer aus Farnen. Der Absprung ist zwar nicht sehr hoch, aber das Gap ist trotzdem 14 m lang. „Wir haben diesen Sprung bereits mehrmals verändert", sagt Atherton. „In einem Jahr zog ich mir hier eine der schlimmsten Verletzungen meiner Karriere zu. Wir haben trotzdem versucht, das Feature so groß wie möglich zu bauen. Ich denke, dass es mit der steilen Landung jetzt wirklich schön geworden ist."

„Wir wollten etwas, das Spaß macht, und nicht etwas, das jeden sofort zu Tode erschreckt. Es soll den Ridern die Möglichkeit geben, sich kurz abzukühlen. Aber man darf nicht vergessen, dass es immer noch ein massiver Jump ist."

9. Waterfall Edge

Überhängende Bäume wurden gefällt, wodurch dieser Jump erst möglich wurde © Dan Griffiths

Das nächste köstliche Feature auf der Hardline-Speisekarte ist die heftige Waterfall Edge - ein Hip-Jump über eine Trockensteinmauer. „Hier musst du als Rider deinen Speed punktgenau einschätzen, und dann den Landepunkt in der Luft ansteuern", erklärt Atherton. „Wenn man in der Kompression vor dem Absprung ist, kann man die Landung nicht sehen - man muss sie sich vorstellen und gut einprägen. Viele Fahrer sind es nicht gewohnt, das zu tun."

Die Kombination aus diesem Umstand und der Tatsache, dass es links von ihnen einen steilen Abhang in einen von Wasserfällen durchzogenen Fluss gibt, hat einige von ihnen beim letzten Mal so aufgeregt, dass sie komplett über das Ziel hinausgeschossen und dann 6 m weit in die Bäume geflogen sind. 2021 sind die Bäume weg und es ist alles viel offener, was die Sache etwas einfacher machen sollte.

10. Das Road Gap

Das bekannteste Feature auf dem Kurs ist 2021 noch größer © Dan Griffiths

„Beim ersten Mal ist man einfach nur sehr nervös", sagt Atherton über den berühmtesten Jump der Strecke. Hard Facts: North Shore-Absprung und 17 m Gap über die Straße. „Aber wenn man ihn ein paar Mal gemacht hat, wird es besser. Es ist aber einer der wenigen Sprünge, bei denen es keine Pulling-Out-Option gibt. Das ist als Fahrer immer beängstigend, wenn man weiß, dass es keinen Ausweg gibt."

11. The Final Fly Off

Brage Vestavik auf dem letzten Feature vor dem Ziel © Saskia Dugon

Der bewaldete Abschnitt nach dem Road-Gap ist eigentlich ziemlich technisch und ähnelt eher einer Downhill-Strecke als einem Freeride-Track. Sobald die Fahrer den Sprung aus dem Wald hinter sich gebracht haben - ein weiteres 14 m Gap - bereiten sie sich auf den letzten großen Jump vor - den Final Fly Off.

Tatsächlich ist das die größte Schanze, die die Athertons je gebaut haben (zusammen mit dem Hardline-Streckenbauer Ollie Davey) - und das will schon etwas heißen. Das Gap misst unfassbare 20 m und man fragt sich, ob die Athertons damit nicht möglicherweise ein wenig übertrieben haben.

Das Ziel vor Augen, haben die Rider noch zwei Mega-Gaps zu überwinden © Saskia Dugon

„Idealerweise möchte man, dass der Kurs immer schwieriger wird, je weiter man nach unten kommt", erklärt Atherton. „Und diese letzten Jumps machen genau das. Es ist absolut verrückt! Der letzte Streckenabschnitt wurde dadurch definitiv aufgewertet, denn die Rider sprinten nicht mehr einfach Vollgas das Feld hinunter, sondern müssen nun mit ihren Bikes noch ein 20 m Gap überwinden."

„Die Landezonen sind hier eigentlich recht entspannt. Die Fahrer klagen immer über ziemlich heftige Impacts und körperlich ist es wirklich brutal. Das macht die Rider immer nervös."