Red Bull Home Ground 2023: Das sind die fünf besten Momente des Events

Einige der Top-Teams der VALORANT-Profi-Szene trafen sich in Tokio, Japan, um eine Reihe an hochintensiven Matches auf verschiedenen Maps auszutragen. Das einzigartige Turnier testet die Stärke und Vielseitigkeit der konkurrierenden Teams und nur das anpassungsfähigste Aufgebot geht letztendlich als Sieger hervor.

Auch das diesjährige Turnier hat uns nicht enttäuscht. An drei Tagen kämpften sechs der besten Teams gegeneinander, wobei die Briten rund um Fnatic als Gesamtsieger hervorgingen. Für Fnatic war es der zweite Sieg in Tokio, nachdem sie schon im Kontext des VCT 2023 den ersten Platz belegt hatten: Sie triumphierten im Juni bei den Masters Tokyo. Bevor es jedoch zum epischen großen Finale kam, gab es viele spannende Momente, die die Zuschauer während des gesamten Events in Atem hielten. Hier eine Sammlung jener Highlights, die uns ganz besonders in Erinnerung bleiben werden.

01 DRX verblüfft SCARZ mit Clutch Kills

Kim "Stax" Gu-taek zeigte sein Können. © Stephanie Lindgren/Red Bull Content Pool

An Tag 1 durften die Teams beweisen, warum sie einen Platz in diesem prestigeträchtigen Turnier verdient haben, und das südkoreanische Team DRX nutzte diese Gelegenheit. Ihre Leistung im ersten Spiel gegen SCARZ war eine echte Meisterleistung, vor allem in den späteren Runden, als Yu 'BuZz' Byung-chul mit Jett ein makelloses Finish hinlegte. Auf dem Papier sah es nach einem engen Match aus, aber es waren die individuellen Leistungen, die DRX gegen die Konkurrenz glänzen ließen.

02 FUT wird mit starkem Auftakt zum Geheimtipp

Yetujey hatte etwas zu beweisen © Jason Halayko/Red Bull Content Pool

Nachdem das türkische Team FUT Esports im letzten Jahr beim Red Bull Home Ground-Turnier keinen guten Eindruck hinterlassen hatte, ging es in diesem Jahr in Tokio um Wiedergutmachung, vor allem nach der starken Leistung im EMEA-Qualifier. Mit einem dominanten 13:3-Sieg gegen 100 Thieves, dem letztjährigen Red Bull Home Ground-Sieger, verschaffte sich das Team gleich am ersten Tag den Status eines "Dark Horse".

Eray 'Yetujey' Budak zeigte seine Stärke und führte das Team mit 18 Kills im gesamten Spiel an. Auch das zweite Spiel gegen DRX ging mit 13:8 zu ihren Gunsten aus, womit sie die Tabelle der Gruppenphase anführten und als starke Favoriten in das Halbfinale der K.O.-Phase einzogen.

03 OXY bringt frischen Wind

OXY hat Cloud9 hochgehoben. © Stephanie Lindgren/Red Bull Content Pool

Die amerikanischen Giganten Cloud9 bewiesen, dass sie im Kontext von Red Bull Home Ground 2023 immer noch die Platzhirsche sind, indem sie FUT mit 2:1 besiegten und sich damit ihren Platz im großen Finale sicherten. Francis "OXY" Hoang war der herausragende Star im Cloud9-Lager und sorgte als Hauptschadensverursacher des Teams für beeindruckende Zahlen.

An Tag 3 war OXY mit einem durchschnittlichen Kampfwert von 286,9 der beste Spieler des Turniers und erzielte auch die meisten Kills pro Map.

04 Fnatic schaltet DRX aus

Auf dem Weg ins große Finale war DRX für Fnatic eine große Challenge. Das Ganze endete in einem hart umkämpften Unentschieden, aber es gab ein paar herausragende Momente, die deutlich machten, dass das Halbfinale definitiv in Richtung Fnatic ging. In Runde 7 auf Ascent entschärften Nikita 'Derke' Sirmitev und Leo 'Leo' Jannesson den Spike mit einer tadellosen Zusammenarbeit.

Spielführer Jake 'Boaster' Howlett wurde seinem Ruf als vollendeter Entertainer gerecht. Er zeigte seine einzigartige Persönlichkeit mit vielen lustigen Tänzen, aber vor allem mit herausragenden Spielzügen, die Fnatic zu einem überwältigenden Sieg auf beiden Maps führten.

05 Fnatic besiegt Cloud9 und holt sich die Trophäe

Fnatic feiert den Sieg. © Stephanie Lindgren/Red Bull Content Pool

Der beeindruckendste Moment des Red Bull Home Ground 2023 war natürlich, als Fnatic seinen nordamerikanischen Rivalen im letzten Spiel des Wochenendes besiegte. Mit einem 3:2-Sieg holte Fnatic einen 1:2-Rückstand auf und nahm seine Gegner auf Lotus auseinander, um das Spielfeld auszugleichen. Die letzte Map wurde auf Haven gespielt und war wohl die beste Stunde von Fnatic, da sie einen dominanten Vorsprung herausspielten und die Runde mit 13:5 beendeten.

Fnatic stemmte die Trophäe triumphierend in die Höhe. Es war der zweite Titelgewinn in Tokio, mit der unmissverständlichen Message, die auch auf Twitter verkündet wurde: "Das ist unsere Stadt". Das Team Cloud9 verdient ebenfalls viel Lob für seine bemerkenswerte Leistung, vor allem wenn man bedenkt, dass es während dieses Fünf-Spiele-Thrillers mit einem Ersatzspieler in das Match zog.

Der explosive Sieg von Fnatic war der perfekte Abschluss eines Wochenendes voller spannender Spiele in der legendären Ryogoku Kokugikan-Arena. Mit einem weiteren Titel in diesem Jahr hat das Team einmal mehr seinen Status als eines der besten VALORANT-Teams überhaupt bestätigt.