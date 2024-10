Das erwartet euch bei Red Bull Home Ground 2024

Amar "Amar" Al Naimi Ob als Esports-Athlet, Moderator, Streamer oder Youtuber – was der Allrounder anpackt, funktioniert. Amar Al-Naimi alias „Amar“ hat sich im Höchsttempo durch die Gaming-Welt gespielt.

Was ist Red Bull Home Ground?

Red Bull Home Ground kehrt unser weltweites VALORANT-Event für die mittlerweile fünfte Auflage zurück. Vom 20. bis 23. November 2024 steht die Arena Berlin ganz im Zeichen des Esports-Hits aus dem Hause Riot Games.

in einem einzigartigen Turnier.

Red Bull Home Ground mauserte sich in den vergangenen Jahren zu einem der wichtigsten und größten VALORANT-Events schlechthin. Dieses Esports-LAN-Event vereint die besten Teams und Spieler:innen der Welt in einem einzigartigen Turnier.

