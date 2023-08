Red Bull Home Ground: Das VALORANT-Turnier meldet sich in Japan zurück

Nach dem enorm erfolgreichen Turnier 2022 kehrt Red Bull Home Ground dieses Jahr vom 3. bis 5. November zu seiner vierten Auflage zurück, diesmal geht es nach Tokio, Japan. Am Hauptturnier-Wochenende werden einige der besten Talente der weltweiten VALORANT-Szene gegeneinander antreten, um sich am Ende der Saison jede Menge Prestige und einen Teil des Preispools zu sichern.

Red Bull Home Ground ist ein LAN-Esports-Event, bei dem einige der besten VALORANT-Teams in intensiven Mehrrunden-Spielen gegeneinander antreten. Beim Event 2022 matchten sich acht der weltbesten Teams im Victoria Warehouse in Manchester, Großbritannien, wobei 100 Thieves den

